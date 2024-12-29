Devir Türk- Kürt kardeşliği devridir

Bölücü terör örgütü PKK’nın Türkiye’de yok edilmesi ve Suriye’de PKK-YPG’nin tasfiye olma noktasına geldiği bir dönemde, Türk-Kürt kardeşliğinde yeni bir dönem başlıyor. Türkler ve Kürtler arasında duvar kurmaya yeltenen emperyalist ülkelerin kirli planlarına, İmralı’da cezasını çekmekte olan teröristbaşı Abdullah Öcalan destek verdi. DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüştü.

İNŞALLAH 2025 YILI TERÖRSÜZ TÜRKİYE YILI OLACAK. İÇ CEPHE'NİN TAHKİMATI VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE yolunda Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin güç verdiği yeni bir paradigma tarihi sonuçlar vermeye başladı. Bölücü terör örgütü PKK'nın Türkiye'de yok edilmesi ve Suriye'de PKK-YPG'nin tasfiye olma noktasına geldiği bir dönemde, Türk-Kürt kardeşliğinde yeni bir dönem başlıyor.

Türkler ve Kürtler arasında duvar kurmaya yeltenen Emperyalist ülkelerin kirli planlarına, İmralı'da cezasını çekmekte olan terörist başı Abdullah Öcalan destek verdi, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan ile İmralı'da görüştü. İmralı'daki görüşme sonrası Öcalan'dan ilk açıklama geldi: "Erdoğan ve Bahçeli güç verdiği barış için paradigmasına ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" dedi.

KAMUOYUNA DUYURULDU

Görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yapılarak terörist başı Öcalan'ın mesajları kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır" denildi.

Öcalan'ın, Bahçeli ve Erdoğan'ın çağrısıyla ilgili görüşme esnasında sarf ettiği, "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" sözleri açıklamada yer buldu.

TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN MERKEZİ

TBMM OLACAK. Erdoğan ve Bahçeli'nin güçlü destek verdiği YENİ PARADİGMAYA terörist başı Öcalan'ın katılımına ilişkin mesajında şu ifadeler yer alıyor:

"Yeni paradigmanın başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır. Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır.

Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım. Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."

Terörist başı Öcalan'ın, "TBMM'de yapılacak çalışmaların ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" sözleri, PKK'ya silah bırakma çağrısı olarak değerlendiriliyor.

İmralı görüşmesi sonrası yeni paradigmaya yönelik TBMM çalışmaları çok kıymetli gelişmeleri işaret ederken, bazı soruları gündeme taşıyacak.

2025'TE NELER OLACAK?

İmralı'dan bölücü terör örgütü PKK'ya silah bırakması çağrısına, DERİN ABD APARATI KANDİL ÇAPULCULARI ne karşılık verecek? DEM Parti'nin tavrı ne olacak? DEM Türkiye Partisi mi olacak? Kandil doğrultusunda mı faaliyet göstermeyi sürdürecek?

Belediye Başkanlığı seçimlerinde KENT UZLAŞISI anlaşması yapan CHP taşın altına elıni koyacak mı? ABD Başkanı Donald Trump 20 Ocak'ta göreve başlayacak.

Amerika PKK-YPG'nin arkasındaki desteği bırakacak mı?

ABD Suriye'den askerlerini çekecek mi? Suriye'de yeni anayasa ve seçimler için Mart ayı ve sonrası takvimi var. Yeni Suriye'de PKK-YPG tasfiye olacak mı?

Yoksa tasfiye mi edilecek? Suriye PKK'sının tasfiyesi gündeme girerken, Kandil ile Öcalan arasındaki soğukluk nereye evrilecek?

Suriye'de PKK-YPG'sini tasfiye edilmesinde, Siyonist İsrail'in ve küresel güçlerin oyun bozucu hamleleri yeni gelişmeleri tetikleyecek mi? Bu sorulara 2025 yılında cevaplar bulacağız. İmralı görüşmesini yapan Pervin Buldan, Öcalan'ın mesajlarını anlatmak için yılbaşının hemen ardından siyasi partilerden randevu talep edeceklerini belirtti. Buldan şöyle söyledi: "Tarih henüz belli değil.

Takvime ilişkin çok net bir şey söyleyemem. Fakat en kısa süre içerisinde ziyaretleri gerçekleştirdikten sonra gidilir diye düşünüyoruz." 30 AĞUSTOS 2024 Zafer Bayramı'ndan bugüne kadar 32 gün içinde Başkan Erdoğan, peş peşe 4 defa, 'İÇ CEPHE' vurgusu yaptı. 1 EKIM 2024. TBMM'nin açılışında da İÇ CEPHE'NİN SAĞLAMLIĞI konusunda dikkat çeken vurgulamalar yaptı.

OLASI ÇALIŞMALAR

Erdoğan, "Fitne girişimleri karşısında millet olarak, iç cephelerini sağlam tutmaya gayret ediyoruz.

Bugün, İsrail saldırganlığı karşısında, içeride ve dışarıda çatışma alanlarının değil, uzlaşma alanlarının öne çıkması gerekiyor. İsrail bölgeyi tehdit etmeyi sürdürdükçe Türkiye de bölge halklarının, özellikle milletimizin güvenliği için öncü olmaya, yapıcı, uzlaştırıcı, birleştirici olmaya ısrarla devam edecektir" dedi. Erdoğan'ın, Siyonist Netanyahu'nun Ortadoğu'yu kana buladığı, Siyonistlerin kirli planlarında Anadolu'ya göz dikmelerinin tırmandığı bir süreçte, İÇ CEPHE vurgulamalarının anlam ve önemi vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 22 Ekim'de yaptığı açıklamada terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgütü lağvettiğini duyurmasını ve umut hakkından faydalanmasını gündeme getirdi.

Bahçeli, 26 Kasım'da da partisinin grup toplantısında DEM Parti ile İmralı arasında derhal temas kurulmasını istemişti.



SONUÇ

BAŞKAN Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin Kahraman Türk Ordusu, bölücü terör örgütü PKK'yı sınırlarımız içinde bitirdi. PKK Irak'ta hareket edemez hale getirildi. PKK-YPG Suriye'de tasfiye olma-edilme noktasında. ABD dışında PKK'ya destek veren Esad kaçtı, İran ve Rusya ise oyun dışı kaldı. Bu güçler önümüzdeki süreçte oyunbozanlık yapsalar da artık oyun kuracak güçte değiller. Karşılarında güçlü Türkiye, sağlam Cumhur ittifakı liderleri Erdoğan ve Bahçeli var. TERÖRSÜZ TÜRKİ- YE'YE AZ KALDI. İNŞALLAH, 2025 YILI TERÖRSÜZ TÜRKIYE YILI OLACAK. YPG DE TASFİYE OLUNCA, TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ ORTADOĞU'DA DA YENİ BİR DÖNEMİ YARATACAK. İNGİLİZ-FRANSIZLARIN CETVELLE ÇİZDİKLERİ, YILLARDIR SÖMÜRGE YAPTIKLARI YAKIN COĞRAFYAMIZA BARIŞI 100 YIL SONRA İNŞALLAH GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE GETİRECEK.