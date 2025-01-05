Erdoğan’ı siyaseten özel kılan özellikler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son iki gün içinde Samsun, Ordu, Rize ve Trabzon AK Parti İl Kongrelerine katıldı.

AK Parti Rize İl Kongresi'nde yaptığı konuşma bir başkaydı. Diğer konuşmalarından önemli bir farkla öne çıkıyordu. Erdoğan'ı siyaseten özel kılan özelliklerinden birisi, hem teşkilatçı bir siyaset ustası olarak ÖZ ELEŞTİRİ yaparak, AK Parti teşkilatlarına dikkat çeken bir uyarıda bulunmasıydı.

Erdoğan'ın şu sözleri BÜYÜK Lİ-DER olduğunu gösteriyor: "Bazılarına bu söylediklerim zor gibi gözükebilir ama bilin ki bu Genel Başkan, bu Cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bu şikayetleri benim burada haykırmam lazım" dedi. Erdoğan'ın siyasi ders olarak okutulacak sözleri devam ediyordu: "Türkiye'nin en büyük sorunu, 'tatlı su siyasetçisi' tipinin her yeri işgal etmiş olmasıdır.

Kayda değer hiçbir iş yapmadan, sadece lafla sadece seviyesiz polemikle sadece yalan yanlış sosyal medya paylaşımlarıyla siyasetçilik oynayan bu tipler, maalesef bizim aramıza da sızabiliyor. Bunları da görmezden gelmeyelim. Bizim siyasetimizde bu anlayışa da, bu anlayışla başka ajandalar peşinde koşanlara da yer yoktur. İnsanlar sevinçlerinde, üzüntülerinde, dar zamanlarında kafalarını kaldırıp baktıklarında yanlarında ilk sizi göremezlerse vazifenizin gereğini yerine getirmiyorsunuz demektir.

Sizden yardım isteyen herkesin, derdini çözebildiğinizin derdini çözerek bu mümkün değilse gönlünü alarak yanınızdan tebessümle ayrılmasını temin edemiyorsanız yanlış yerde bulunduğunuzu bilmelisiniz. Size benim vatandaşlarımdan herhangi birisi gelir, sizden bir işin yapılmasını, gereğini istiyorsa, onu bir başka yere havale etme hakkınız yok.

Bunu yaptığınız sürece, ben genel başkanınız olarak varsa sizlere hakkımı helal etmiyorum.

Bazı arkadaşlarım bu söylediklerimi imkansız görebilir. Halbuki ne diyor şair: 'Davası hak olanın yardımcısı Allah'tır, hak olan davada zafer muhakkaktır.' Öyleyse biz siyasetimizi yaparken başka hiçbir şey ve hiç kimseye değil, hak olan davamıza hizmet etmeye bakacağız. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum, bunları herhangi bir çıkar, kazanç, makam, mevki beklentisiyle değil, davamızın bizlere yüklediği mesuliyet bilinciyle yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz.

Bu bizim asla müsaade etmeyeceğimiz, rıza göstermeyeceğimiz, göz yummayacağımız bir durumdur. Türkiye'de ticarethane gibi çalışan yeteri kadar parti var, sivil toplum kuruluşları var, belediye ve benzeri zaten var ama AK Parti böyle olamaz."

SİYASET USTASI

Memleketi Rize'de yaptığı Partisi'ne yönelik ÖZ ELEŞTİRİSİ büyük liderlik özelliklerini gösteriyor. Erdoğan bir siyaset ustası. 23 yıldır DEVLET ADAMLIĞI VE MİLLET ADAMLIĞINI gösterdi. Türkiye gemisini azgın denizlerden salim limanlarına getirmesi büyük bir başarı hikayesidir. Erdoğan'ın 23 yıllık Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı gibi süreçte, siyasal bir lider olarak, halkın yüzde 50'sinden oy alabiliyorsa, siyasal tarihimizin en büyük mitinglerini yapabiliyorsa, büyük bir saldırıdan güçlenerek çıkabiliyorsa, burada özellik var demektir. Erdoğan'ı siyaseten özel kılan çok sayıda özellik tanımlanabilir. 23 yılda KÜRESEL LİDERLİĞE getiren, siyaseten özel kılan öne çıkan özellikleri şu: YERLİ VE MİLLİ OLUŞU. Erdoğan Anadolu topraklarına ait ve yerli bir siyaset adamıdır. Anadolu topraklarının kültürünün ana damarı Muhafazakar demokratlık, Müslümanlık ve dindarlık. Erdoğan'ın insani ve siyasi hali bu toprakların ana kültürel damarı, coğrafi ve tarihsel derinliği ile uyumludur.

Erdoğan'ı aziz milletimiz kendilerine benzeyen bir kişi ,samimi ve içten olduğu için seviyor.

Erdoğan'ın millet için çalışması, yerli oluşunun göstergesidir. Erdoğan'ın yerliliğine olan inanç ve güven birçok engeli aşmasında rol almaktadır. Vatandaşlarımız, Erdoğan'ı kendilerinin bir parçası olarak tanımlıyorlar.

VESAYETE DİRENME İRADESİ

Erdoğan vesayete direnen bir siyasetçidir. Başkaları tarafından hem kontrol edilemiyor hem yönetilemiyor. Dayatma veya vesayete yönelik bir tavra anında tepki veriyor. Erdoğan'ın bu kişilik özelliği ve siyaset anlayışı Türkiye'deki vesayet sistemlerinin aşılmasında kritik rol üstlendi.

Türkiye'yi kontrol eden sivil ve askeri oligarşiye gösterdiği direniş, asker ve bürokratik hegemonyayı kırdı. Vesayeti kabul etmeyen siyaset anlayışı, küresel gelişmelerde de hep kendini gösterdi. Sürekli bir güç mücadelesi içinde olan tutumu, demokrasi dışı vesayetlerin güç kaybetmesine sebep oldu.

Erdoğan ülke içinde iktidarda kalabilmek için uluslararası güç odaklarının etkisine girmedi.

Erdoğan'ı Erdoğan yapan özelliklerden biri olan küresel oyunları bozması. Batı ne der düşüncesini kırandır. Onların yönlendirmesini kabul etmeyen siyaset anlayışıdır.

Vesayet odakları ile kavga ederek halka dönüşü, siyasi meşruiyetini halk oyundan almaya yönelmesi onun öne çıkan özelliğidir. Bu da samimi ve içten bir siyaset hali oluşturdu. Erdoğan'a oy verenler, Erdoğan'ın bu mücadele eden, risk alan, kontrole girmemek için kavga eden halini sevdiler.

REFORMCULUK

Erdoğan'ın öne çıkan bir özelliği de, işlerin sadece ucundan tutan bir tarza sahip olmamasıdır.

Sorun olarak kabul ettiği bir meselede vaziyeti idare etmiyor.

Sorun gördüğü şeyi dönüştürmeye çalışıyor. Bu sebeple de zor meselelerde cesur adımlar atabiliyor. Vesayeti geriletecek demokratikleşme paketlerini adalet reformları, özgüven aşılayan çalışmaları, kimsesizlere sahip çıkışı, dış politikada BAĞIMSIZ DURUŞU gibi köklü değişim adımları atabiliyor. Bu adımların hepsi siyaseten hem oldukça zor hem de risk içeren adımlar. Aziz milletimiz biliyor, birçok politikacı bu sorunlar karşısında bir şeyler yapıyormuş gibi yapıp hiç bir şey yapmama gibi özelliklere tanık oldu. Erdoğan tavrı ile tanık olduklarını çok iyi karşılaştırabiliyor. Erdoğan, sorunlarla yüzleşiyor ve değişime oynuyor. AK Parti'nin son 10 yılda birçok reform hareketi yapabilme kabiliyeti Erdoğan'ın bu dönüştürücü siyaset anlayışı ile yakından ilişkilidir.

BÜYÜK PROJE ADAMI

Başkan Erdoğan çalışkan ve işe dönük bir lider. Yönetme becerisi ile yoğun bir tempoda büyük projeleri düşünüyor, gerçekleşmesi için kararlı duruş sergiliyor. Zaten AK Parti'nin ismini ADALET VE KALKINMA olarak seçmesi onun özelliklerini açıkça gösteriyor.

Büyük projelerle (havalimanları, otobanlar, körüler, hızlı trenler, tüneller, organize sanayi bölgeleri, petrol ve doğal gaz arama, mavi vatan, Gök Vatan, Güçlü Savunma Projeleri, Milli savaş uçakları gibi) hizmet üretme siyasetinin doruğuna çıktı. Erdoğan hem siyaseten dönüştürücü özelliklere hem de teknik yönetici özelliklere sahip. Bu birliktelik onu siyaseten özel kılıyor.

SONUÇ

YAŞADIĞIMIZ günlerde Başkan Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte, TERÖRSÜZ TÜRKİYE, İÇ CEPHENİN TAHKİMATI, BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'Yİ TASFİYE ETME yolunda önemli adımlar atıyor. Yeni Ortadoğu haritalarını kurgulayan Batı-Emperyalist ülkelerin oyunlarını bozduğu gibi OYUN KURUYOR. Yeni Suriye'nin inşasında büyük aktör Başkan Erdoğan çok iyi bir örnek. TÜRKİYE YÜZYILI İLMEK İLMEK ÖRÜLÜYOR. HEDEF 2071-KIZIL ELMA.