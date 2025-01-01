Türkiye Yüzyıl'ının 2025 kavşağı

2025 yılının ilk müjdesi;

Selçuk Bayraktar- Baykar'ın 40 yıllık İtalyan devini satın alması oldu.

Selçuk Bayraktar- Türkiye, dünya İHA pazarının yüzde 65'ine sahip. Dünyanın en büyük silahlı insansız hava aracı (SİHA) şirketi olan Selçuk Bayraktar-Baykar, İtalya'nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın aldı. Piaggio, 140 yıllık geçmişiyle İtalya'nın teknoloji altyapısına önemli katkılar sunmasıyla tanınıyor.

Selçuk Bayraktar-Baykar'ın İtalyan Piaggio Aerospace'i satın alması dünyada ses getirirken, Piaggio'nun F-35 jetlerinin motorları için parça üretimi de yapması dikkat çekti. Bu satın alma ile Türkiye, çıkarıldığı F-35 programına dolaylı geri dönmüş oluyor. Bu alım, Türk askeri havacılık sektörüyle ilgili yeni gelişmeleri de beraberinde getirecek.

Zira havacılık sektöründe P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınan Piaggio Aerospace, F-35 savaş jetlerinde kullanılan 'F135' kod adlı motorun üretiminde de rol oynayan bir firma.

İTALYA'DA GÜNDEM

ABD merkezli 'Pratt&Whitney' ile 2006 yılında anlaşma imzalayan Piaggio Aerospace, F-35 savaş jetlerinde kullanılan motorun önemli parçalarının üretilmesi için hak kazanmıştı. Bu satın alımla Türkiye, dolaylı yoldan da olsa F-35 üretiminde yeniden bir rol sahibi olacak. Daha önce F-35 üretiminde ABD, Avustralya, Kanada, Danimarka, İtalya, Hollanda ve Norveç ile birlikte üretici konumunda bulunan Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması sonrası program dışında bırakılmıştı.

Baykar'ın bu stratejik adımı Türk havacılık sanayisinin global düzeydeki başarılarına bir yenisini eklerken, bu anlaşmayla birlikte Piaggio'nun tarihi kimliği de geleceğe taşınacak.

Baykar'ın 1884 yılında kurulan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alması İtalya'da da gündem oldu. İtalyan medyası ihaleyi Baykar'ın kazanmasını "Piaggio Aerospace Türk oluyor" diye duyurdu. La Repubblica, "Piaggio Aerospace Türk oluyor" başlığı attığı haberinde satın almayı duyururken, haberde üç uluslararası gruptan gelen teklif arasından "en ikna edici olanın" seçildiği vurgulandı.

MERKEZİ OYUNCU

Corriere Della Sera gazetesi, Piaggio Aviation çalışanlarının ve alacaklılarının çıkarlarını garanti altına almak için Baykar'ın teklifinin en uygun olduğu belirtilirken, Baykar'ın askeri İHA pazarında merkezi bir oyuncu olmasına dikkat çekildi. Baykar'ın satın aldığı Piaggio Aerospace'in F-35'in motoruna parça üretmesi sebebiyle Türkiye'nin F-35 alımındaki müzakereleri bir kez daha gündeme geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda KAAN'ın uçuşunun ardından ABD'nin F-35 tutumunda değişiklik olduğunu belirterek, "6 tane uçağımız var orada. Amerikalılar da bu F-35 konusunda, yapabileceğimizi de görünce biraz düşünceleri değişti. Onlar şimdi kendileri de F-35'i verebileceklerini ifade ediyorlar" dedi. "Üretim aşamasına mı katılacağız yeniden, satın alma mı?" sorusuna ise Güler, "Hem üretim payımızın tekrar bize verilmesinde ısrar ediyoruz hem de toplam 40 tane de F-35'i almak için isteğimizi bildirdik" demişti.

2025 VE SONRASI

Türkiye, geçmişinden aldığı tarihî mirası ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 23 yıldır izlenen proaktif politikalarla yeniden diriliş sürecini yaşamaktadır. Bu süreç, Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin "10 Osmanlı gücünde" bir devlet vizyonunu, 21. yüzyılın gerçekleriyle somutlaştırmaktadır.

AK Parti 27. dönem milletvekili ve Türkiye Parlamenterler Yazarlar Birliği Başkanı V. Ekrem Çelebi, 2025 yılı parlayan yıldız Türkiye gerçeklerini Yeni Asır'a anlattı. Türkiye'nin ekonomik ve uluslararası alanda yaşadığı yükseliş, sadece bir modernleşme hikâyesi değil, aynı zamanda tarihî bir öngörünün gerçekleşmesi olarak değerlendirilebilir.

Türkiye, köklü tarihinden aldığı güçle, gelecekte daha da büyük hedeflere ulaşacağı inancını pekiştiriyor.

1- Cumhurbaşkanımızın İzlediği Politikalar ve Türkiye'nin Yükselişi:

Diplomatik aktiflik, son 25 yılda Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak yükselmesi, diplomatik olarak daha bağımsız hareket etmesine olanak sağladı. Örneğin, Türkiye'nin çok yönlü dış politika anlayışıyla hem NATO üyesi hem de Rusya ile stratejik ilişkiler geliştiren bir ülke konumuna gelmesi. Savunma Sanayii Başarıları: Türkiye'nin millî savunma sanayii, insansız hava araçları (İHA/SİHA) ve diğer yerli üretim savunma sistemleriyle uluslararası arenada büyük bir saygınlık kazandı. Kafkaslar ve Libya'daki Etkisi: Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a verdiği destek ve Libya'da UMH'ye verdiği askerî ve diplomatik destekle, Türkiye'nin etki alanını genişlettiği açıkça görülüyor.

NATO'DA GERİLİM

2- Kırılan Prangalar - NATO ile Gerilimler: Türkiye'nin S-400 alımı ve ABD'nin F-35 programından Türkiye'yi çıkarması, NATO üyeleri arasında en büyük gerilimlerden birini oluşturdu.

ABD ile Zorluklar: Türkiye'nin YPG/PKK konusunda ABD ile yaşadığı anlaşmazlıklar, iki ülke arasındaki en büyük krizlerden biri oldu.

Buna rağmen Türkiye, kendi güvenlik ihtiyaçlarını kararlılıkla savundu. AB ile Dalgalı İlişkiler: Avrupa Birliği üyelik sürecinde yaşanan duraksamalar ve AB'nin zaman zaman çifte standartlı yaklaşımları, ilişkileri gerdi. Ancak Türkiye, göç krizinde AB ile etkili iş birliği yapmayı başardı.

3- Kürt Açılım Süreci: Cumhurbaşkanının liderliğinde başlatılan TERÖRSÜZ TÜRKİYE PARADİGMASI. Günümüzde ise güvenlik politikalarıyla terör örgütleriyle mücadele edilirken, Kürt vatandaşlarımızın hakları konusunda da hassas bir denge sağlanıyor.

4- Bölgesel Güç- Küresel Aktör Türkiye: Suriye ve Libya'daki Etki: Türkiye'nin Suriye'deki güvenli bölge politikası ve Libya'da Trablus hükümetiyle yapılan deniz yetki anlaşması, bölgesel dengeleri değiştirdi. Kafkaslar'daki Etki: Azerbaycan'a Karabağ konusunda verilen destek, Türkiye'nin Kafkasya'da güçlü bir oyuncu olduğunu gösterdi.

Katar ve Orta Asya İttifakları:

Katar ile stratejik ortaklık, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki etkisini artırırken, Türk Devletleri Teşkilatı ile Orta Asya'da tarihi bağlar daha da güçlendi.

5- Küresel Aktör Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO üyesi bir ülkenin lideri olarak Rusya, Çin, AB, Orta Asya ve Orta Doğu ile aynı anda etkin ilişki yürütebilmesi, onu bölgenin en etkili liderlerinden biri haline getirdi.

Türkiye, insani yardım, enerji projeleri (TANAP, TürkAkım) ve savunma sanayii ile sadece bölgesel değil, küresel bir aktör haline geldi.

2025 YILININ İLK MÜJDESİ HAYIRLARA VESİLE OLSUN.