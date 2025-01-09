Türkiye bastırıyor PKK’nın hamisi Amerika kıvranıyor

Süleyman Şah'ın ebedi türbesi üzerinde yeniden özgürlük güneşi doğacak. Amerika'nın aparatı PKKYPG- SDG'nin silahlarıyla toprağa gömülmesine sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanlığı'nın arka arkaya yaptıkları net, derin açıklamalar, Türkiye'nin Suriye'de PKK-YPG'nin tasfiye edilmesine yönelik önemli işaretler veriyor. Başkan Erdoğan, pazartesi günü Kabine toplantısı sonrasında, tarihi bir açıklama yaparak PKK-YPG'nin hamisi Amerika'yı son kez uyardı. "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" sözüne dikkat ediniz. Ne zaman Erdoğan bu sözü ifade etse, kahraman Türk ordusu gerekeni yaptı.



KABİNE'DEN MESAJ

Suriye'de gerçekleşen devrimle hem bu ülkede hem de bölgede artık yeni bir dönemin başladığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etmişti: "Suriye'nin parçalanmasına, hangi kisveyle olursa olsun üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda bir risk görürsek, gerekli adımları süratle atarız. Tercihini terörden ve şiddetten yana kullananları bekleyen tek akıbet, silahlarıyla birlikte toprağa gömülmektir. Açık söylüyorum, bunun önüne hiçbir güç geçemez. Türkiye, bekasını ve güvenliğini koruma noktasında nasıl tavizsiz bir iradeye sahip olduğunu pek çok kez göstermiştir. İş o raddeye varırsa yine bir gece ansızın gelebiliriz. Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için çember daraldı. Terörsüz Türkiye yolu tıkanır veya dinamitle tıkanırsa, işte o zaman devletimizin kadife eldivene sarılı demir yumruğunu kullanmaktan da çekinmeyiz."

FİDAN'DAN SON UYARI

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın son uyarısından hemen sonra, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan son uyarı geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin YPG'den temizlenmesine ilişkin son günlerde peşi sıra açıklamalar yapıyor. Fidan'ın son olarak 7 Ocak'ta bir canlı yayında yaptığı açıklamalar hem YPG'ye hem de arkasındaki ABD'ye son ihtar olarak algılandı. Fidan, o mesajında: "Türkiye'nin harekât yapması istenmiyorsa şartlar bellidir. PKK yönetim kadrosu ile tüm kadroları Suriye'yi terk etmeli. Ancak buna yönelik hazırlık veya niyet görmüyoruz" ifadelerini kullandı. Suriye'deki yeni yönetimin YPG'yle savaşacak kudretinin fazlasıyla olduğunun altını çizen Fidan, şöyle konuştu: "Türkiye'nin, PKK/YPG'ye verdiği ültimatom ortada. Amerikalılar üzerinden de verdik, basın üzerinden de. PKK/YPG'nin ültimatoma göre hareket etmemesi durumunda gereği yapılacak. Gereği askeri harekattır. Şam onlarla konuşuyor. Bir defa söyledi, bir daha söyleyecek, bir daha söyleyecek." Geçmişte ABD'ye rağmen PKK/YPG'ye askeri operasyon yapıldığını anımsatan Fidan: "Afrin'de yaptık, Rasulayn'de yaptık, Tel Abyad'da yaptık. Ondan sonra MİT'teyken herhalde 150-200 tane, belki de çok daha fazla nokta operasyonu yaptık. Halen devam ediyor arkadaşlar, yapıyorlar."

BİR UYARI DA MSB'DEN

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, terörist grupların silah bırakmaması halinde sınır ötesi operasyonları sürdürme kararlılığında olunduğunu vurgulayarak: "TSK, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstererek, terörist grupların silah bırakmaması durumunda, sınır ötesi operasyonları sürdürme kararlılığındadır" denildi. SON İKİ HAFTADA GÜN GÜN OPERASYONLAR: 118 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ. Irak ve Suriye'de kahraman ordumuz var. ABD'nin aparatı PKK-YPG toprağa gömülüyor. Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında PKK-YPG-SDG'nin hamisi Amerika kıvranmaya başladı. ABD Dışişleri Bakanlığında son günlerini yaşayan Antony Blinken, Türkiye'yi, terör örgütü PKK/YPG/SDG'yi toprağa gömme olası operasyonlarını durdurabilme telaşı ile son çıkışlar içinde olurken, alelacele ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Bass'ı Ankara'ya gönderdi. Bass'ın Ankara'daki temaslarında Suriye'deki mevcut durumu konuşacağı ifade ediliyor. Bass, en son 12 Aralık'ta Ankara'yı ziyaret etmiş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile görüşmüştü.

TARİHİ GÜNLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TERÖRSÜZ TÜRKİYE PARADİGMASI'nı ilmek ilmek örüyor. Başkan Erdoğan, çelik çekirdek kadro olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile arka kapı temaslarını sürdürürken, kahraman Türk ordusu yeni operasyonlara hazır halde bekliyor. Ankara'da zamanlaması dikkat çeken bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Cumhur İttifakı'nın Türkiye'de siyasi ve ekonomik istikrarı sağlayan sonuçları birer birer ortaya çıkıyor. Görüşmeden sonra açıklama yapılmadı. Ancak Erdoğan ve Bahçeli'nin kararlı duruşlarının verdiği vakur ve müjdeli gelecek konusundaki emin davranışları dikkat çekti.

Gündem maddeleri şunlardı: Suriye'deki yeni dönem, TERÖRSÜZ TÜRKİYE için atılacak son adımlar, Suriye'de PKKYPG'nin toprağa gömülmesi, DEM Parti'nin İmralı heyetinin ziyaretinin birinci aşamasının değerlendirilmesi, İkinci aşamada İmralı'dan verilecek PKK'nın silah bırakma gelişmelerinin değerlendirilmesi.

SONUÇ

11 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya gidiyor. Bu ziyaretlerde: TERÖRSÜZ TÜRKİYE, Türk-Kürt kardeşliği arasına duvar örmeye çalışan emperyalistlerin oyunlarının bozulması, PKK'nın silah bırakması, Yeni Suriye'nin inşası, Suriyeli sığınmacıların dönüşü gibi konularda tarihi açıklamalar yapacağı belirtiliyor. Süleyman Şah'ın ebedi türbesi üzerinde yeniden özgürlük güneşi doğacak.