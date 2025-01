Bir gece ansızın gelebiliriz

Derin Amerika'nın aparatı PKK-YPG-SDG'nin Yeni Suriye'de mevzi açmaya yönelik yaptığı sinsi manevralar gözlerden kaçmıyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, son günlerini yaşayan Biden yönetiminin ve ABD'nin Afganistan'dan Kuzey Afrika'ya kadar Ortadoğu tezgâhlarında rol alan CENTCOM'un sinsi planlarını çok iyi okuduğu için, "Suriye'de PKK-YPG-SDG ya tasfiye olacak ya da tasfiye edilecek" ifadeleriyle Türkiye'nin tavrını net olarak ortaya koydu. Başkanımız Erdoğan'la aynı görüşte olan Yeni Suriye Hükümeti lideri Ahmed eş-Şera, önceki hafta silahlı gruplara silah bırakma çağrısı yaptı. Suriye toprakları üzerinde terör örgütlerine yer olmadığını açıkladı. Resmi bir Suriye ordusunun olacağını, silah bırakan grupların bunun içinde yer alacağını söyledi.



KİRLİ MANEVRALAR

Türkiye, Münbiç ve Tel Rıfat'tan sonra aynı hızla Ayn el-Arab'a yönelme hazırlığı yapıyordu. Türkiye ve Yeni Suriye yönetimi ortaklaşa hazırlıklar yaparken, PKK-YPG Amerika, Avrupa ve İsrail'den yardım dileniyordu. Önceki gün Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanı koşarak Suriye'ye gelip Ahmed eş-Şera ile görüştüler. PKK-YPG'ye Yeni Suriye'de mevzi kazandırmaya çalışan laflar ettiler. Çünkü, yıllardır kolladıkları bölücü terör PKK'nın Suriye'de Türkiye tarafından yok edileceği telaşı içindeydiler. Başta Amerika ve Avrupa'nın aparatları PKK-YPG-SDG'yi yaşatmak için yaptıkları kirli-sinsi manevraları çok iyi okuyan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, hafta sonu, Rize ve Trabzon'dan sert uyarılarda bulundu. Pazartesi günü de, Kabine toplantısı sonrasında Amerika ve Avrupa'ya anlayacakları dilden konuştu, kirli manevralara karşı Türkiye'nin kararlı duruşunu gösterdi.



TÜRKİYE'NİN YUMRUĞU

Erdoğan, "Suriye'nin parçalanmasına, hangi kisveyle olursa olsun üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda bir risk görürsek, gerekli adımları süratle atarız. Suriye'deki ihtilafı ve DEAŞ tehdidini fırsata çevirip farklı hülyalar görenler, son gelişmeler sonrasında bölgemizin kadim gerçekleriyle yüzleşmişlerdir. Bu gerçek, bölgenin geleceğinde teröre yer olmadığıdır. Tercihini terörden ve şiddetten yana kullananları bekleyen tek akıbet, silahlarıyla birlikte toprağa gömülmektir. Açık söylüyorum, bunun önüne hiçbir güç geçemez. Türkiye, bekasını ve güvenliğini koruma noktasında nasıl tavizsiz bir iradeye sahip olduğunu pek çok kez göstermiştir. İş o raddeye varırsa yine bir gece ansızın gelebiliriz. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Devletimizin demir yumruğunu kullanmaktan çekinmeyiz. Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için çember daraldı. Biz, iktidar ve ittifak olarak 'terörsüz Türkiye' hedefimizi öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu konudaki hüsnüniyetimizi ve güçlü irademizi kamuoyumuzla paylaştık. Elbette biz bunun SUHULET VE SUKUNETLE olmasını temenni ederiz. Ama bu yol tıkanır veya dinamitle tıkanırsa, işte o zaman devletimizin kadife eldivene sarılı demir yumruğunu kullanmaktan da çekinmeyiz" sözleriyle mesaj verdi.



OPERASYON PLANI

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Külliye'de yapılan Kabine toplantısından sonra yaptığı derin mesajlar içeren bu açıklamalarla, Suriye'nin geleceğinde Türkiye'nin kararlı duruşunun kodlarını dünyaya net biçimde verdi. Amerika'nın aparatı PKK-YPG Suriye'de silah bırakmazsa ne olacak? Türkiye kararlı: "Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Üçüncü bir yol yoktur." PKKYPG silah bırakmazsa TASFİYE EDİLECEK. Amerika'nın PKKYPG- SDG'ye Yeni Suriye'de bir zemin sağlaması asla olmayacak. CENTCOM-ABD'nin Lawrence'ı McGurk'un hazırladığı, Suriye'yi bölen kirli planlara Türkiye ve Yeni Suriye yönetimi asla izin vermeyecek. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Suriye'ye ilk giden dışişleri bakanı olmuş, Ahmed eşŞera ile görüşmüştü. Fidan'dan önce Şam'a giden MİT Başkanımız İbrahim Kalın, Yeni Suriye yönetimiyle Derin Amerika'nın aparatı PKK-YPG'nin nasıl tasfiye edileceğine dair detaylı görüşmeler yapmıştı.



UNİTER SURİYE

PKK-YPG silah bırakacak. PKK-YPG içinde Suriyeli olmayanlar ülkeyi terk edecek, yönetim kademesi, başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine gidecek. Örgütte görev almış ama suça bulaşmamış olanlar ise yerel güvenlik güçleri olarak istihdam edilecek. Başkan Erdoğan-Türkiye, Suriye'nin tamamını kucaklayan, bütüncüllü, çok kapsamlı ve çok boyutlu her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyor. Gelişmeleri iyi anlamak için Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın konuşmalarına ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın arka plan çalışmalarına dikkatli bakmakta yarar var. Türkiye, Suriye, Irak, Mısır, Ürdün ve Lübnan ile koordineli diplomatik görüşmeleri sürdürüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Beştepe'de kabul etti. Barzani, Erdoğan ile görüşme öncesinde Bakan Fidan ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki gün Ürdün Dışişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada: "Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek onlar üzerine kurdukları şiddet imparatorluğu artık çökmek üzere. Suriye'deki PKK-YPG meselesinin ortadan kaldırılması an meselesi diye düşünüyoruz" dedi.



ERDOĞAN ETKİSİ

Hakan Fidan, başta ABD olmak üzere Batılı devletleri uyardı: "Bölgede emelleriniz farklıysa, DEAŞ'ı bahane ederek PKK'yı güçlendirerek başka bir politikaya hizmet edilmek isteniyorsa ona da geçit yok. Her türlü oyunu bozacak durumdayız." Suriye devriminin mimarı, Etiyopya-Somali'yi barıştıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın coğrafyamızda etkin rolü sürüyor. Erdoğan, Sudan'da da arabulucu olmaya hazırlanıyor.

Sudan Genelkurmay Başkanı General Abdulfettah el-Burhan, ülkedeki çatışmaları bitirmek için Başkan Erdoğan-Türkiye'nin arabuluculuk teklifini kabul etti. Erdoğan, El-Burhan ile 13 Aralık'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Sudan yönetimi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında arabuluculuk için devreye girmeyi önermişti. Abu Dabi de Türkiye'nin arabuluculuk teklifini kabul etmişti. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin "Sudan'daki devam eden krizi çözmek" için yaptığı "diplomatik çabaları" memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı:

"BAE, Sudan'daki çatışmayı sona erdirmek ve krize kapsamlı bir çözüm bulmak için Türkiye'nin çabaları ve tüm diplomatik girişimleriyle iş birliği yapmaya ve koordinasyon sağlamaya tamamen hazır" açıklamasını yaptı.