“Sokak hareketleri ve PKK’nın feshi”nin arka planı

Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesajlarına ve siyasi partiler arası bayram ziyaretlerine iki konu damga vurdu.



1) Sokak hareketleri ve muhtemel riskleri.

2)PKK'nin feshi ve silah bırakmasının gecikmemesi.

Hafıza-i beşer nisyan ile malul, yani insanoğlunun hafızası unutması ile bilinir. Lakin devletler, sistemler ya da organizasyonlar unuttukları an tarih sahnesinden silinirler, bu yüzden devlet aklı unutmaz. Darbelerin arka planında sokak hareketleri vardı. Son olarak, Ana Muhalefet Partisi'nin Saraçhane protestolarında yaşananlar, marjinal grupları Şehzadebaşı Cami Haziresi'ne saldıranlar, atılan sloganlar, bugüne mahsus ve bizim ilk kez karşı karşıya kaldığımız bir konu da değil. Sokak hareketlerinin muhtemel tehlikelerini çok iyi bilen Başkanımız Erdoğan ve Bahçeli de mesajlarında bu konu üzerinde özellikle durmalarının anlam ve önemi büyük. Bu mübarek günleri milletin iç cephesini takviye için fırsata çevirmeye çalışırken, ana muhalefetin tam tersi bir gündemle hareket ettiğini kaydeden Erdoğan, "CHP'nin olsuzluk operasyonu üzerinden milleti provoke etmeye kalkıştığına dikkati çekerek, şu mesajları verdi: "Milletin huzurunu kaçırma, insanlarımızı kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar. Sokak terörüyle milli iradeyi baskı altına almaya kadar ne ararsan bunlarda her şey var? İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizde bir gerilim ve kargaşa atmosferi oluşturmak için her yolu deniyorlar. Sokakları karıştırmakta, gençlerin arkasına saklanmakta, marjinal sol örgütleri öne sürmekteler" dedi.



TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Özel'in iradesine vurulan zincirleri kıramadığını ve vesayetten kendisini bir türlü kurtaramadığını kaydeden Erdoğan, "Tüm samimiyetimle söylüyorum. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin ve genel başkanının bu hallere düşürülmesinden biz asla hoşnut değiliz" diyerek uyarılarını sürdürdü: Bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum.Sokaklara çıkarak, yanına sol örgütleri, marjinalleri, vandalları alarak milli iradeye parmak sallama dönemleri artık geride kalmıştır. Sokak terörü üzerinden siyasete ve adalete istikamet çizildiği günler, eski Türkiye ile birlikte tamamen mazide kalmıştır. Tahriklerle kamu düzenini bozmalara, milletimizin huzurunu kaçırmalara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Türkiye üzerinde operasyon yapılmasına, ameliyat yapılmasına, toplum mühendislikleriyle 85 milyonun arasına yeni nifak duvarları örülmesine müsamaha göstermeyeceğiz." Türkiye'de gerçekleştirilen darbelerin arkasındaki siyasal mühendislikleri iyi bilen Devlet Bahçeli de bayram süreci içinde iki defa sokak çağrılarına tepki gösterdi. Bahçeli, "Türkiye'de sokak olayları yaşandı ve geçmişin acı tecrübeleri de henüz unutulmadı. Yaşanan sokak olaylarının sosyal maliyeti hem devrimciler hem de ülkücüler açısından çok yüksek oldu" diyerek uyarıda bulundu. "Bunların sonucunda Türkiye'ye ödetilen ekonomik, sosyal ve siyasi bedel milletimizin hafıza kayıtlarındadır" diye konuşan Bahçeli, sokakların çare olmadığını sözlerine ekledi. Uyarısını sürdüren Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti: "Şayet sokağa davet edilenlerin karşısına 15 Temmuz'da olduğu gibi başkaları dikilirse kaçınılmaz çatışma nasıl önlenecek, olayların önüne nasıl geçilecektir? Sokak çağrısı yapan provokatörler acaba o vakit ortada bulunacaklar mı yoksa çoktan ülkeyi terk etmiş mi olacaklar. Türkiye,darbelerin ceremesini çok çekmiş, acı ve ağır faturalarına katlanmak durumunda kalmıştır. Demokrasi dışı müdahaleler, her defasında yıkım getirmiş, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmış, on yıllarımızı kaybettirmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, Cumhuriyet tarihimizin üçüncü ve ilelebet var olmasını temenni ettiğimiz millî birlik ve dayanışma evresidir."

BAYRAM ZİYARETLERİ

Bu yıl, Ramazan Bayramı ziyaretleri, ilklere sahne oldu. Ziyaretlere TERÖRSÜZ TÜRKİYE paradigması damga vurdu. Siyasi partiler arası bayram ziyaretlerinde, PKK'nın feshi ve silah bırakması da önemli bir başlık oldu. MHP, bu yıl DEM Parti ile karşılıklı ziyaretlerde bulundu. PKK'nın silah bırakması ve kendini fesih etmesi konusunda gecikmenin olmaması üzerinde önemle duruluyor. DEVLET, Nisan ayında PKK'nın kongresinin toplanması ve silah bırakma kararı alıp kendini feshetmesini bekliyor. Başkanımız Erdoğan, "Devletimiz çağrı yapılmasını sağlayarak üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra örgütün çağrıya amasız, fakatsız uymasına gelmiştir" dedikten sonra bir uyarıda bulundu: "Bu konuda da sınırsız bir vakte ve tahammüle sahip değiliz" demişti. Erdoğan'ın bu uyarısı ŞARK KURNAZLIĞINA SOYUNMA, işi geciktirme EĞİLİMİ olanlara önemli bir mesajdı. Neden? Bölücü terör örgütü PKK yabancı istihbarat servisleriyle kirli ilişkiler içerisinde. Her türli tezgaha sokulması ihtimali olduğundan süreç dikkatli bir şekilde izleniyor. Terörist başı Öcalan, "Silahı bırakın ve PKK'yı feshedin" dedi. Kandil çapulcularının silah bırakmamak için teknik olarak mümkün olmayan ve konuşulmayan konular üzerinden mazeretler ileri sürdüğü gözleniyor. Çapulcular Bese Hozat, "Yasal ve hukuki garanti olmadan bu süreç gitmez." Murat Karayılan, "Apo bu süreci yönetebilmelidir" diye kıvırıyor. Türkiye'nin sınırları içinde PKK, eylem yapamaz hale getirildi. Suriye'deki PKK'nın Suriye yönetimi ile yaptığı mutabakatın sonuçlanması dikkatle bekleniyor. Irak'ta Kahraman ordumuz KİLİT VURDU, dağların ardında bölge Türkiye'nin kontrolünde.



GÜÇLÜ BİR TAKİP VAR

ABD, PKK-YPG'yi Suriye yönetimi ile anlaşma yapmaya zorladı. Arka planını Türk Devleti çok yakından takip ediyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MIT Başkanı İbrahim Kalın Suriye Cumhurbaşkanı eş-Şara ile çok detaylı bir çalışma yaptı. Irak ve Suriye'deki yeni güç dengesi Türkiye'nin lehine olduğundan Kandil çapulcuları kıvransalar da Nisan ayının içinde PKK kongresinin toplanıp silah bırakma kararı alınması ve feshetmesi bekleniyor. Türk Devleti'nin alternatif planlarını Suriye yönetimi biliyor. Kandil süreci sabote ederse ne olacaklarını düşünsünler.



SONUÇ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan-Türkiye 50 yıllık prangayı muhakkak kıracak. Yeni bir Türkiye ve yeni bir Ortadoğu gerçeği ortaya çıkacak. Türkiye Yüzyılı paradigmasının en önemli parametresinin başarı ile yerine getirilmesine adım adım yürünüyor.