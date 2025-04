Erdoğan’dan bayramda diplomasi fırtınası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı siyaseten özel kılan dört özelliği var. Bunlar; vesayet altına girmeyi kabul etmeyen kişilik özellikleri, dönüştürücü ve reformcu siyaset tarzı, dinamik ve yoğun çalışma temposu eşliğinde LİDER DİPLOMASİSİ ve milli-yerli oluşu. Şimdi bu dört unsurun içindeki dinamik ve yoğun çalışma temposu eşliğinde diplomasiyi açmak istiyorum. Dünyada LİDER DİPLOMASiSİNİ en etkin yürüten liderlerin başında Başkan Erdoğan geliyor. Erdoğan lafa değil, işe dönük bir lider. Bunlar, Türkiye'nin diplomatik aktivizminin boyutunu göstermesi açısından çok değerli.

Evet. Başkanımız Erdoğan bayram öncesi iki küresel lider Trump ve Putin'le arka arkaya görüşen tek KÜRESEL LİDER oldu. Trump'la ve Putin'le Erdoğan'ın arka arkaya yaptığı görüşmelerin yakın coğrafyamızı (Avrasya) birebir ilgilendiren jeopolitik şifreleri var. TARİH 16 MART 2025. Başkan Erdoğan Trump'la gerçekleştirdiği yeni dönemin ilk görüşmesinde, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ve özellikle Suriye ve Ukrayna ele alındı.

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinde önemli bir cümle yer aldığı basına yansıdı. Trump, Başkanı Erdoğan'a, "Bölgesel politikalarımızda sizinle çalışacağız" diyor. Erdoğan'la görüştükten sonra da Trump, "Erdoğan çok akıllı ve güçlü bir lider. İyi anlaştığım bir lider" diye konuşmuştu. TARİH:28 MART 2025. ERDOĞAN Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ve Ukrayna, Karadeniz ve Suriye meseleleri değerlendirildi. Erdoğan ve Putin, Ukrayna savaş sürecinde dünyada en çok konuşan iki lider oldu. Erdoğan, bayram arifesinde yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Katar Emiri Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Senegal Cumhurbaşkanı Faye, Ürdün Kralı 2. Abdullah, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile telefonda görüştü. Görüşmelerin başlıca gündem maddeleri, Filistin-Gazze, Suriye, ve İsrail'in saldırıları olarak dikkat çekiyor. Türkiye'nin BÖLGESEL GÜÇ konumu net olarak görülüyor. KARDEŞİMİZ AZERBAYCAN Erdoğan'ın, KARDEŞLERİMİZ Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile "iki devlet tek millet" anlayışıyla işbirliğini geliştirmeye dönük önümüzdeki ayların planlamasını değerlendirdiler. Güney Kafkasya güvenliği, Türkmenistan doğalgazının akışı üzerinde detaylı değerlendirme yaptılar. Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları ve zulümlerin, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edilmesi oldu.



İRAN: Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi, Irak-Suriye değerlendirmeleri öne çıktı.

FİLİSTİN: Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile İsrail'in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze'deki insani krizin derinleşmesine karşı, birlik içerisinde yekvücut olarak nasıl aşabileceğini değerlendirdiler. Türkiye'nin her platformda Filistin'in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğini belirten Erdoğan, Filistin halkının en kısa zamanda barışa ve huzura kavuşması temennisinde bulundu.

MISIR: Başkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es- Sisi ile Türkiye ile Mısır'ın bölgeyi ilgilendiren meselelerde eşgüdüm halinde hareket etmesinin önemİ üzerınde durdular. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de sağlanan ateşkesi ihlal etmesi sonrası bölgede yeniden başlayan soykırımın bir an önce son bulması, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanması için Türkiye ile Mısır'ın birlikte çalışmasının faydalı olacağını belirtti. Erdoğan, insani yardımların El-Ariş limanına sevkiyatının süreceğini, Mısır'ın desteklerine de müteşekkir olduklarını ifade etti. İki lider, Doğu Akdeniz denklemi ve enerji konusunda gelecek günlerin karşılıklı temasları değerlendirmeye devam edecekler. Doğu Akdeniz'de son zamanlarda keşfedilen hidrokarbon yatakları bölgedeki iş birliği için yeni fırsatlar yarattı. Başkan Erdoğan ile Sisi arasındaki yakınlık, "normalleşme" adımları, Türkiye'nin Mısır, Suriye, Lübnan bölge ülkeleriyle kurduğu yeni stratejik ilişkiler Doğu Akdeniz'deki jeo-politik denklemin tamamı ile değişmesını sağlayacak özellıkler içeriyor.

ÜRDÜN: Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile ikili ilişkiler, İsrail'in Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulup, huzur ve istikrarın hakim kılınması için bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun gayretlerini artırarak birlikte çalışmasının gerektiği üzerinde durdular.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bölgedeki huzur ve istikrarı sağlamak için iki ülkenin ortak çabaları, Filistin- Gazze, Suriye'nin ekonomik durumu ile ilgili detaylı değerlendirme yaptılar.

BOSNA HERSEK: Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile İkili ilişkileri ele aldılar. Erdoğan, Türkiye'nin Bosna- Hersek'in toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve anayasal düzenini korumak için desteğinin süreceğini vurguladı.

SENEGAL: Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile iki ülke arasında birçok alanda ilişkileri geliştirme, yeni iş birliğinin atılacak adımlarının atılmasını değerlendirdiler. Bilindiği gibi, Türkiye Afrika ülkeleri ile çok yakın ilişki içinde. 45 Büyükelçilik ve Afrika ülkelerine en çok hava servisi yapan THY ile Türkiye lider ülke konumunda.

KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC): Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ıle Türkiye'nin her zaman olduğu gibi KKTC halkının yanında olmaya devam edeceği, Kıbrıs üzerinde olası gelişmeleri, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM çalışmaları, Kıbrıs Turk Cumhuriyeti'nin Türk Devletler Birliği ile önümüzdeki dönem yol haritasını değerlendiler. Bu gelişme, Türk Dünyası ile yoğun iş birliğine giderek güçlü bir koalisyon oluşturulması ve KKTC'nin tanınmasına yönelik siyaset anlayışının aktif olarak uygulamaya sokulması büyük önem arz ediyor. Erdoğan'la yakın dostluğu olan Gambiya Devlet Başkan Yard. Badara Joof'un, adaya gelerek KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşmesi ve Türkiye, Azerbaycan, KKTC'nin iktidar partilerinin Kıbrıs'ta düzenledikleri ortak toplantılar önemli adımlar olarak kayıtlara geçti.



