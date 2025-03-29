Özgür Özel’in timsah gözyaşları

CHP kulislerinde ilginç konuşmalar yapılıyor. Öne çıkan kulislerin başında, Özgür Özel'in geleceği var. CHP kulislerinde, İmamoğlu'nun tutuklanması ve diplomasının iptal edilme sürecinde CHP'de en kârlı çıkan; "Özgür Özel. Önü açıldı.

Artık, Cumhurbaşkanı adaylığına yürür" değerlendirmeleri yoğunluk kazandı. Nitekim, Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasını ve katakulli denklik nedeniyle yüksek okul diplomasının iptal edilmesini fırsata çeviren oyun planını adım adım uyguladığı gözleniyor.

İmamoğlu'nun devre dışı kalışını, Özgür Özel'in şahsi ikbali yolunda nasıl değerlendirmekte olduğunu anlatmadan, önceki gün (perşembe) meydana gelen yeni gelişmeye dikkatle bakmakta yarar var.

ÖZEL'İN DİLİNİN ALTI

CHP'nin en yetkili organı Parti Meclisi perşembe günü, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını oy birliğiyle onayladı. Toplantı sonrası, Özgür Özel açıklamaları sırasında çok dikkat çeken bir ifadede bulundu, kendi geleceğine yönelik OYUN PLANINI gözler önüne serdi.

"Ekrem İmamoğlu içeride de olsa, dışarıda da olsa adayımız. Başka biri yok gündemimizde. Ama İmamoğlu'nun RESMİ ADAYLIĞI MÜMKÜN OLMAZSA birisi çıkar aday olur. İmamoğlu'nun yerine (NOT: Kendini tarif ediyor) Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır." Özgür Özel'in bu önemli ifadesinin arka planı şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 yıl var. Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının önüne hukuki engeller çıktı.

Diploması iptal oldu. Yolsuzluk davasından dolayı tutuklandı.

Yolsuzluk, rüşvet, irtikap yüz kızartıcı suç olduğu için ceza aldığı takdirde cumhurbaşkanı adayı olması mümkün olmayacak. Özgür Özel, bu durumu fırsata çevirme mekaniğini çalıştırdı. İlk hamlesi, CHP olağanüstü Kurultay kararı aldı (6 Nisan). Özgür Özel, İmamoğlu'nun vesayetinden kurtulmak üzere kurultay kararı aldı.

CHP'nin Genel Başkanlığı'ndan CHP liderliğine yönelerek, bu süreçte gösterdiği performansla hem güçlü bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nun yanında yer aldı, hem de Genel Başkan olmayı düşünen Kemal Kılıçdaroğlu'nu da sindirdi.

HEDEFİ VE NİYETİ BELLİ

Ekrem İmamoğlu cezaevinde olduğu için kurultaya müdahalesi sınırlı olacak. Özgür Özel olağanüstü kurultaya eli çok güçlü bir şekilde giriyor. Karşısına etkili bir ismin gelememesi sonucu, olağanüstü kurultaydan Genel Başkanlığını tahkim ederek çıkmayı planlıyor. Ondan sonra hedefinde, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı var. Özel'in şu ifadesine tekrar bakalım: "Biz aday göstermenin son gününe kadar Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını zorlayacağız.

Başka isim yok gündemimizde.

Ama İmamoğlu'nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday olur. İmamoğlu'nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır." Evet. Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşince Mansur Yavaş ne olacak? Özgür Özel'in Genel Başkanlığını tahkim ettiği, CHP'lilerin gözünde LİDER muamelesi göreceği bir süreçte, Mansur Yavaş, CHP'nin yetkili organlarından (Parti Meclisi ve TBMM Grubu) Cumhurbaşkanı adayı çıkamaz. Milliyetçi bir gelenekten geldiği için Mansur Bey'in işi zor. İdeolojik ayrılıkları var.

Yavaş'ın kurduğu Milli Egemenlik Platformu iyi çalışıyor, Özgür Özel'in adamları bundan rahatsız.

Son olarak, Mansur Yavaş pamuk şeker göndermesi ile DEM Parti'nin şimşeklerini üzerine çekti. Mansur Yavaş'ın DEM Parti seçmeninden oy alamayacağı tartışmaları sürüyor.

DEM'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Bu durum Özgür Özel'in eline çok büyük bir koz verdi. Mansur Yavaş'ın ismini anmadan DEM Partililerden özür diledi. Özgür Özel, Genel Başkanlık gücünü de kullanarak Mansur Yavaş'ı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmasına imkân tanımayacağı, adaylık sürecine girilince adamlarının da Mansur Yavaş'ın DEM seçmeninden oy alamayacağı tezini muhakkak işleyeceği belirtiliyor. Peki, Mansur Yavaş bu durumda ne yapar? Gözden kaçmasın. İmamoğlu'nun tutuklanması, olağanüstü kurultay tartışmalarının çok yoğun olduğu bir sırada, Mansur Yavaş, Salı günü Polatlı'da partililere yaptığı konuşmada, "İnşallah güzel bir isim de bırakarak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyorum.

Görevimizin sonunda buraya inşallah vedalaşmaya da geleceğiz. Vedalaşmaya geldiğimizde sizin karşınıza inşallah alnı açık, sizlerin başınızı eğdirmeyecek bir şekilde gelip sizlerden helallik alarak görevi bırakmayı nasip etsin diyorum" dedi. (25 Mart 2025) Mansur Yavaş bu açıklaması ile 2029'da Belediye Başkanı adayı olmayacağını belirterek, Cumhurbaşkanı adaylığını rezervde tuttuğunu gösterdi. Geri adım atmayacak gibi görünüyor.

Özgür Özel'in, CHP Genel Başkanı olarak, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığını kimseye kaptırmayacağı, CHP'de yolların tükendiğini görünce yüz bin imzayı toplayıp, milliyetçi-orta sağ bir profille cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulmaya devam ediyor. Evet. Özgür Özel'in bir yol haritası, hedefleri var. İmamoğlu'nun devre dışı kalması yüksek ihtimal.

SAHİP ÇIKMASAYDI...

Diploması iptal edildi. İdare mahkemelerinden yürütmeyi durdurması zor görünüyor.

Yani, İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Yolsuzlukla ilgili başlayacak davalarda, bir yıldan fazla ceza alacağı iddianamelere dayanarak, gündeme girebilir. Bu durumla ilgili Özgür Özel, birçok bilgiye sahip görünüyor. Onun için, "İmamoğlu aday olamazsa birisi çıkar (kendisi)" diyor. Peki, Ekrem İmamoğlu için gösterdiği yoğun çaba ne anlama geliyor? İmamoğlu'nun devre dışı kalacağı bir süreçte, fırsattan faydalanma durumu ne manaya geliyor?

İleri düzeyde, Saraçhane'de İmamoğlu'na sahip çıkması, tutuklandığı gün CHP sandıklarından İmamoğlu'nun ismini yüksek destekle çıkarma çabası, konuşmasının her paragrafında, İmamoğlu'na sonsuz desteğini göstermesi, yani, "İmamoğlu'na bağlılığını göstermesinin" sebebi var. İmamoğlu'nu yanında tutmak zorunda. Genel Başkanlığını İmamoğlu'nun engellemesinden elbette çekiniyor.

İmamoğlu'nu yanında tutarak, rakibi olma ihtimali olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu sindirerek, kendine göre akıllı bir taktik izliyor. Özgür Özel, İmamoğlu'na bağlılığını ileri derecede göstermeseydi, muhakkak CHP Parti Meclisi'nde, yönetiminde çok etkili olan İmamoğlu'nun adamları tarafından, muhakkak büyük tepki görürdü. Özel çırpınarak, aleyhinde oluşacak pozisyonları engellemiş durumda.

SONUÇ

Özgür Özel, CHP'nin Genel Başkanlığı'ndan CHP liderliğine yürüme stratejisi izliyor.

Hem güçlü bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nun yanında yer aldı, hem de İmamoğlu vesayetinden kurtuluşa doğru yürüyor.

Gösterdiği performansla Kemal Kılıçdaroğlu'nu da sindirdi.

Özgür Özel olağanüstü kurultaya eli çok güçlü bir şekilde giriyor. Konjonktür lehine. Bir aksilik olmazsa, kurultaya gidip genel başkanlığını onaylatacak.

Yeni yönetim kadrosunu rahat dizayn edecek. Son hedefi, 2028 yılında CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı. MANSUR YAVAŞ DA YENİ YOL HARİTASINI BELİRLİYOR...