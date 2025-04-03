Özgür Özel’in milli sermaye düşmanlığı

Ekrem İmamoğlu'nun Temiz Eller soruşturması kapsamında yolsuzluktan tutuklanması karşısında gözleri başka yöne çevirmeye yeltenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önce gerçekleri yazan milli medyayı hedef aldı. Sıkışınca da Türkiye'nin değeri olan ve yüzbinlerce vatandaşı istihdam eden milli markalara boykot çağrısı yapmıştı. Özgür Özel, önceki gün daha da ileri giderek, "2 Nisan'da tüm tüketimi durdur" kampanyasını genişletme cüreti gösterdi. Türk Dil Kurumuna (TDK) göre 'Zıvanadan çıkmak' deyimi ilk anlamıyla; çok sinirlenmek, öfkelenmek, ikinci anlamıyla; çılgın gibi davranmak, üçüncü anlamı da denetlenemez duruma gelmek şeklinde tanımlanıyor.

İLKESİZ VE İFFETSİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sorumsuz boykot çağrıları ve ekonomiyi olumsuz etkilemeye cüret eden Özgür Özel'e sert ifadelerle seslendi: "Milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir.

Birçok yerli ve milli markamız gibi Togg'un da kimi kendini bilmezler, kimi köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz.

Ekonomiden demokrasiye, milletin tüm kazanımlarına saldıranlar eninde sonunda kaybedeceklerdir.

Tüccarın işiyle oynayan, işçinin ekmeğiyle oynayan, sanayiciyi batırmaya çalışan siyasilerle asla işbirliği yapmayacağız." Gözünü kan bürümüş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ruh halini MHP Lideri Devlet Bahçeli çok anlamlı şekilde eleştirdi: "CHP Genel Başkanı ve kaos sever yandaşlarının günlerce Saraçhane'de tepişmeleri, yaygın ve yoğun kriz sarmalı oluşturarak toplumsal bünyeye teşmil gayretleri hiçbir demokratik ve medeni ülkede görülmemiş ilkesiz ve iffetsiz bir zorbalıktır."

ZIVANADAN ÇIKTI

Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın sokak daveti, boykot çağrısı, yıkın geçin mesajları, kalabalığın gazına gelen bir siyasetçinin pespaye ve pejmürde halinden ziyade bilinçli, sistemli ve milletin sinir uçlarını zedeleyici anti demokratik kalkışma denemesi ve testidir. Bilhassa yerli ve milli firmalarla bazı medya kuruluşlarının boykot edilmesiyle ilgili telkin ve telaffuzu, Özgür Özel'in zıvanadan çıktığının aleni işaretidir. Tıpkı Gezi Parkı olaylarında olduğu ve yaşandığı üzere, Türkiye ekonomisi hedef alınmıştır. 12 farklı örgüt CHP'nin kanatları altına sığınarak sokak aralarında zehir ve zillet saçmıştır. Üniversiteler karıştırılmak istenmiştir. Boykot ile işgalin aynı uçuruma açıldığı bilinen bir gerçektir. CHP Genel Başkanı'nın yabancı ülkelere Türkiye'yi şikayet etmesi, ekonomi yönetimini kötülemesi, terk edilmişlik nevrozu ile İngiltere'den aman dileyecek karanlık bir çukura düşmesi, manda ve himaye anlayışının hâlâ canlı bir hücre olarak varlığını göstermiştir. Öyle ki testide olan ne varsa dışarı sızdırmıştır.

Özgür Özel'in nasıl bir çürümüşlüğün pençesine düştüğü berrak olarak anlaşılmıştır.

Aziz Atatürk'ün onurlu çizgisini karalayarak küresel emperyalizme bağlantı tüneli kazan, el avuç açan CHP zihniyeti, tarihi ve siyasi miadını çok kötü bir sonla doldurmuştur" dedi.

ÖZEL'İN 2 NİSAN CÜRETİ

Başlattığı boykota ilişkin Özgür Özel, 1 Nisan akşamı yaptığı paylaşımda "Herkesi boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Özellikle megakent İstanbul'da birçok kafe, restoran ve iş yeri de 2 Nisan'da dükkânlarını açmayacak ya da satış yapmayacaklar" diyerek, sermaye ırkçılığını sergiledi. Siyonist İsrail, 50 bin Gazzeli'yi vahşice katlederken ağzına boykot lafını almayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu skandal çağrısı, 28 Şubat darbesinde demokrasiye kasteden militarist güçlerin yerli markaları tek tek fişleyip hedef almasını hatırlattı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), İstanbul Ticaret Odası (İTO), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO)'dan yapılan açıklamalarda boykot çağrılarına tepki gösterildi. İş dünyasından bu tepkilere katılmayan tek kurum ise TÜSİAD oldu. Neden acaba?

TÜSİAD'IN SESSİZLİĞİ

Hatırlayalım. Geçen aylarda, patronlar kulübü olarak adlandırılan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), hükümete aba altından sopa göstererek milli iradeye darbe vurmaya çalışırken, Özgür Özel yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi hemen yanlarında yerini almıştı. Özgür Özel, hükümet ve yargı sistemine parmak sallayan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'a sahip çıkarak hükümeti eleştirmişti. Özgür Özel'in milli sermaye düşmanlığı ve bunlara tepki göstermeyen TÜSİAD gerçeği ne tesadüf yan yana geliyor. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanması sonrası, Özgür Özel'in cambaza bak oyunu sergilemesi, milli şirketlere sataşması, ticaret hayatına darbe teşebbüsleri üzerine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalı" diyerek sert tepki gösterdi: "Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır." dedi. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, "Süreci bu boyuta çekmek, ülke ekonomisini hedef almak bir duruş değil, aksine akıl tutulmasıdır."

KARŞI ÇIKANA TEHDİT

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu ekonomik zorlukta müşterisine hizmet etmeye çalışan esnaf ve sanatkâra destek olunması gerektiğini" söylerken, "ticaret durdurulmamalı" çağrısı yaptı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye'nin yerli ve bağımsız ekonomisinin ürünü ve istihdam kaynağı olan şirketlerine saldırılamaz" açıklamasını yaptı. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, boykot çağrılarının "Yerli ve milli sermayeyi zayıflatmaya ve küresel sermayeye alan açmaya yönelik açık bir girişim" olduğunu savundu. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Ülkemizde ticari hayatı sekteye uğratacak, üretim hayatında olumsuz sonuçlar doğuracak çağrılar konusunda dikkatli ve duyarlı olunmalıdır" diye konuştu. Gözü kararmış Özgür Özel, "Boykot çağrıları yanlıştır" diyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu tehdit etti: "Sen bu yorumla kime hizmet ediyorsun? Koskoca kurumu düşürdüğün hale bak. Attığın tweeti yorumlara açacak cesaretin yok, neden, kimden korkuyorsun? Sen sözde gücünü nereden alıyorsun?

Biz senin birliğinde senden güçlüyüz. Üyelerinin önemli bir çoğunluğu bizimle. Sen ve senin anlayışın kaybedecek..." Gözü kararmış, boykot çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı tepkiler giderek arttı. İş dünyasından ve birçok bakandan da Özel'in açıklamalarına sert tepkiler geldi.