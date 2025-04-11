Erdoğan prangaları kıra kıra yürüyor

10 Nisan 2025 tarihini muhakkak bir kenara yazınız.

Türkiye Yüzyılı paradigmasının en hayati parametresi TERÖRSÜZ

TÜRKİYE sürecinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarihi bir virajın aşılmasını sağladı. 50 yıllık kangren olmuş bir meseleye neşter vuruldu.

Külliye'den verilen tarihi fotoğrafla, yabancı istihbarat servislerinin elinde aparat olan bölücü terör PKK'nın feshine ve silahları teslim etmesine giden yolun olumlu sonucu olarak gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geleceği iyi okuyarak, ezber bozan çağrısıyla 'Terörsüz Türkiye' yolunda kritik bir virajın dönülmesinde, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, DEM Parti heyetini Külliye'de kabul etti. 85 dakika süren görüşme sonunda, Türk-Kürt kardeşliğini taçlandıracak bir virajın aşılmasını sağladı. Cumhurbaşkanlığından verilen FOTOĞRAF, artık, miadını doldurmuş bölücü terör örgütü PKK'nın fesihine ve silahların teslimi aşamasına gelindiğine işaret ediyor.

TARİHİ FOTOĞRAF

Külliye'den verilen tarihi FOTOĞRAF'ın gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız sol yanına Pervin Buldan ve Efkan Ala'yı, sağ tarafına Sırrı Süreyya Önder ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı alarak, küresel oyunları bozan, 50 yıllık kangren olmuş bir meseleye attığı neşter ile dünyaya mesaj verdi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Yüzyılının önündeki en büyük engelleri kaldıracak hamleleri ilmek ilmek ördüler. MHP Genel Başkanı partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, PKK'nın silah bırakması karşılığında, 'Terörsüz Türkiye' vurgusu yaptı. Bahçeli'nin bu çağrısının ardından DEM Parti bir heyetini İmralı Adası'nda cezasını çeken PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmeye yolladı. Burada terörist başı Öcalan ile görüşen heyet, daha sonra hem MHP'yi hem de AK Parti'yi ziyaret etti. Ardından Öcalan'ın 'PKK'ya silah bırakma' çağrısı yaptığı mesaj gerçekleşti.

Kandil çok kıvrandı. Küresel güçler çomak sokmaya çalıştı.

Irak, Suriye, İran'daki PKK'nın kolları ne yapacaklarını şaşırdı.

Lakin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın terörle mücadelede en güçlü olduğu bir sırada, kararlı duruşu ile takılmak istenen prangaları tek tek kırdı.

Ve, Terörsüz Türkiye yolundaki bu kritik dönemeçte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan DEM heyetini kabul etti.

"ÇOK UMUTLUYUZ"

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz" ifadelerini kullandı.

KÜLLİYE'DEN VERİLEN FOTOĞRAFIN İÇİNDE, Erdoğan'ın 50 yıllık meseleyi çözme iradesi, bin yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin arasına kurulmak istenen duvarların yıkılmasının sembolleri var. DEVLET'in bütün senaryolara hazırlanarak çıktığı yolda, PKK'nın feshi ve silahları teslim etmesi, sadece Türkiye'yi değil, yakın coğrafyamızı da çok yakından ilgilendiriyor.

Irak, Suriye, İran'ın barış ve huzura kavuşmasının işaret fişeklerini gösteriyor. Emperyalist İngiltere ve Fransa'nın yüzyıl önce, Kürtleri dört ülkeye bölme, cetvelle çizdikleri sınırları da paçavraya çeviren gelişmelerin dinamiklerini içeriyor.

Külliye'den verilen tarihi FOTOĞRAF, yabancı istihbarat servislerinin oyun planlarının bozulduğunu gösteriyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nu cetvellerle koparan emperyalist ülkelerin, 100 yıllık hesaplarının paçavraya dönmesini göstermektedir. Külliye'den verilen tarihi FOTOĞRAF karşısında son viraja girilmiştir.

Batı'nın karanlık mahfilleri, kanla beslenen emperyalist ülkeler, bu dakikadan sonra yine tezgâhlarına devam edecekleri akıldan çıkarılmamalıdır. Artık başarılı olamazlar. Türk-Kürt Kardeşliğinin arasına duvar kurmaya, dünlerde olduğu kadar imkân bulamazlar.

UYKULARI KAÇACAK

Terörsüz Türkiye, yakın coğrafyasının da huzur ve barışı için dönülmez yolu göstermektedir. Türkiye, uzun zamandır OYUNLARI BOZUYORDU, ARTIK OYUN DA KURUYOR. Bundan sonra, yeni Ortadoğu haritaları çizmeye çalışan emperyalist ülkelerin ve Arz-ı Mevud rüyası gören Siyonist Netenyahu'nun, uykuları daha çok kaçacak. Türkiye'nin jeopolitik hamleleri bir bir gelişiyor.

10 Nisan, terörsüz Türkiye yolunda aşılan viraj. 10 Nisan'da Amerika ve Rusya'nın İstanbul'da barışma görüşmeleri.

10 Nisan, Asya'nın büyük Müslüman devleti Endonezya Cumhurbaşkanının TBMM'de yaptığı konuşmada, Büyük Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı candan kucaklayan sözleri, Külliye'de de Başkan Erdoğan ile Asya'nın mağdur Müslümanlarının sesi olmada birlik resmi vermeleri. 11 Nisan, Antalya'da 100 ülkenin lideri ve Dışişleri Bakanı'nın katılması ile dünya siyasetinin-diplomasisinin kalbinin atması. 11 Nisan, Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanının aynı toplantıda bir araya gelmesini sağlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın olağanüstü çalışmaları. 11 Nisan'da Suriye Cumhurbaşkanı Esşara ile Başkan Erdoğan'ın buluşmaları ve Suriye'nin kaderini değiştirecek parametreleri gerçekleştirmeleri. İşte Türkiye bu. Küresel Lider Erdoğan, 50 yıllık kangren olmuş meseleleri çözerken, prangaları tek tek kırarken, küresel meselelere de el atıyor.

SONUÇ

YAZIMI Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Yeni Dünya Düzeni inşa edilirken, Türkiye'nin rolünü çok iyi anlatan, geleceği çok iyi okuyan sözleri ile tamamlıyorum: "Dünya, özellikle ekonomik ve askeri kapasite bakımından tek kutuplu bir yapıdan çok kutuplu bir mimariye doğru hızla yol aldı. Şunu büyük bir gururla bir kez daha söylemek arzusundayım; tarihi olduğu kadar sancılı da olan bu süreci en iyi okuyan, en iyi yöneten, sahada ve masada en güçlü konumda bulunan ülkelerden biri Türkiye'dir.

Geçmişte farklı sebeplerle küresel rekabette minder dışında itilen ülkemiz, Allah'ın izniyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmektedir. TÜRKİYESİZ BİR DENKLEM kurulamayacak, kurulsa dahi bunun yaşama şansının olmadığı küresel aktörler tarafından da kimi zaman gönüllü ama çoğu zaman mecburen kabulleniliyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz günden güne etek kemiğe bürünmekte, millî ülkümüz olarak tüm ihtişamıyla ŞİMAL YILDIZI misali parlamaktadır.

Türkiye, büyük güçlerin oyunlarında rol lütfedilen bir figüran değil, senaryosunu kendi yazdığı oyunları hayata geçiren bir aktör olmuştur.

Unutmayın. Yeni Türkiye güçlü Türkiye'dir, muteber, muvaffak ve muktedir bir ülkedir." BÜYÜK TÜRKİYE'Yİ AZİZ MİLLETİMİZİN BİRLİK VE BERABERLİĞİ İLE TAÇLANDIRMA YOLUNDA BAŞKAN ERDOĞAN'IN YOLU AÇIK OLSUN.