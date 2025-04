CHP Kurultayı'nda Özgür Özel despotluğu

Formalite CHP olağanüstü kurultayına Özgür Özel ve adamlarının DESPOTİK tavırları damga vurdu. Tek aday bırakılan Özgür Özel, 1171 oy alarak yeniden Genel Başkan seçildi ama gelecek aylara yönelik yeni kavgaların da ateşinin yakıldığı gözlendi.

Kurultay'da Özgür Özel'in TEK ADAY bırakılma baskıları dikkati çekti. Ümit Uysal adaylıktan vazgeçerken, Berhan Şimsek saf dışı bırakıldı. Bitmedi, başka skandal gelişmeler de yaşandı.

BAYKAL'A VEFASIZLIK

Çavuşoğlu, CHP'nin önceki genel başkanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Erdal İnönü'yü rahmet ve minnetle anarken, kurultaya katılan Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkürlerini iletirken, CHP'nin eski lideri merhum Deniz Baykal'ın ismini söylememesi tepki ile karşılandı. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP TV yayın ekibince GÖRSEL SANSÜR uygulandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in TEK ADAM konuşmalarını dinlerken sinirli oluşu gözlendi.

Sonunda Özel'i alkışlamaması dikkatleri çekti. Ümit Uysal, Özgür Özel ve adamlarının despotik çalışmaları ile Genel Başkanlık adaylığından vazgeçirildi.

Genel Başkan adayı Berhan Şimsek, geçerli 97 oyla desteklendiği başvurusu kabul edilmeyerek saf dışı bırakıldı.

SİTEM DOLU HAREKETLER

Genel Başkan adaylığı engellenen Berhan Şimşek, Özgür Özel ile tartıştı. Kurultay salonunda Özel'in oturduğu bölüme gelen Şimşek, CHP Genel Başkanı'na sitem dolu hareketlerle yaşananları aktardı. Şimşek, "Ben duvarlara yazı yazarken Özgür Özel kısa donla geziyordu" dedikten sonra, şu açıklamayı yaptı: "Cumhuriyet Halk Partisi 2. Olağanüstü Kurultayı'nda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için, divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel ile Sayın Murat Emir ile Sayın Ali Mahir Başarır ile konuşmama rağmen, 'Hayır vakit geçmiştir' dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi.

Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum.

Saygılar." Bu paylaşımın ardından bir açıklama daha yapan Şimşek, "Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımız söyleniyor.

Görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir, 97 imzayı kendilerine takdim ederim" dedi.

KIZGINLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Ben çalmadım,çalanların yüzüne tükürülür" açıklaması CHP kulislerini hareketlendirdi. Bu açıklamadan sonra, Kılıçdaroğlu'nun Olağanüstü kurultaya katılmayacağı konuşuluyordu. Özgür Özel'in bizzat araması sonucu, Kılıçdaroğlu'nun istemeye istemeye kurultaya geldiği anlaşıldı. Ekrem İmamoğlu için Genel Başkan Özgür Özel'in yanındaki koltuk ayrıldı. Özel'in sağına Hikmet Çetin otururken, onun yanında Kılıçdaroğlu'na yer ayrıldı. Özel'in yanındaki boş koltuk, yanında Altan Öymen oturdu.

KIRAN KIRANA REKABET

Salon içine basın mensupları alınmadı. Yayın yapan CHP'li ekip, Kılıçdaroğlu'na GÖRSEL SANSÜR uyguladı. Çok az gösterilen KıIıçdaroğlu'nun sinirli hali görülüyordu. TEK ADAM olarak çok uzun konuşan Özgür Özel ŞOV yaptıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'i alkışlamadı.

Kılıçdaroğlu'nun kızgınlığının onun yanında olan başta Oğuz Kaan Salıcı ve 11 CHP milletvekili için bir işaret olduğu konuşuluyor.

Nitekim Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin en etkili yönetim birimi ilan edilen parti meclisine muhalif çok isim sokma çalışmalarını kurultay salonun da da arttırdığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'na imza atmaya hazır 450- 500 delege varsa, parti meclisine en az 12 isim sokma şansları var demektir. Listeler dolaştı. Özgür Özel'in bir anahtar listesinden bahsedildi.

GÖKAN ZEYBEK

ÖZGÜR KARABAT

BEDİRHAN BERK

DOĞRU OZAN IŞIK

DENİZ YÜCEL

GAMZE TAŞCIER

MURAT BAKAN

SUAT ÖZÇAĞDAŞ

CEM AYDIN

BAKİ AYDÖNER

ENSAR AYTEKİN

M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ

SELİN SAYEK BÖKE

CANAN TAŞER

PINAR UZUN OKAKIN

MAHİR YÜKSEL

ERHAN ADEM

BURHANETTİN BULUT

ECEVİT KELEŞ

ALİ ABBAS ERTÜRK

HİKMET ERBİLGİN

ALİ HAYDAR FIRAT

BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU

HÜSEYİN YAŞAR

BERKER ESEN

ULAŞ KARASU

MÜSLİM SARI

DENİZ YAVUZYILMAZ

ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ

ÖZGÜR CEYLAN

HİKMET YALIM HALICI

ERBİL AYDINLIK

SEVGİ KILIÇ

YALÇIN GÖRGÖZ

ORHAN SARIBAL

TURGAY ÖZCAN

MELİSA UĞRAŞ

MEHMET TÜM

ALİ HAYDAR HAKVERDİ

SİNEM KIRÇİÇEK

SEMRA DİNÇER

HÜSEYİN CAN GÜNER

AHMET HAKAN UYANIK

ŞENGÜL YEŞİLDAL

EMİN UMUT DİKİLİ

NAZAN GÜNEYSU

KOZA YARDIMCI

MEHMET ALKIN DENİZASLANI

YANKI BAĞCIOĞLU

YALÇIN KARATEPE

VOLKAN DEMİR

BARAN BOZOĞLU

İLHAN UZGEL

GÜLŞAH DENİZ ATALAR

ARMAĞAN ERDOĞAN

GÖKÇE GÖKÇEN

AYLİN NAZLIAKA

SANİYE BARUT

GONCA YELDA ORHAN

GİZEM COŞKUN

KEMAL KILIÇDAROĞLU'na yakın isimlerin de Oğuz Kaan Salıcı listesinde olduğu belirtildi.

Salıcı Özel'in listesine karşı başka bir listeyle çıkacaklarını duyurdu: "Cumhuriyet Halk Partisi 21'inci Olağanüstü Kurultayı'ndaki Parti Meclisi seçimlerinde 'Denge ve Dayanışma Listesi' çıkaracağız.

'Denge' diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak; öyle bir parti istiyoruz. Cumhuriyetimizin başına gelen en büyük belanın keyfi yönetime dayalı, her türlü fren, denge ve denetim mekanizmasını 'vesayet' sayan, çoğulcu demokrasinin düşmanı Başkanlık Sistemi olduğunu biliyoruz. Kontrolsüz güç, güç değildir. Meclis'in etkisizleştirilmesi, yargının yozlaşması ve Türkiye'nin, Tek Adam'ın şahsi kaprisleriyle yönetilmesi...

Gençlerin umutsuzluğunun, çalışanların yoksullaşmasının, kadınların güvencesizliğinin, emeklilerin çığlığının temeli bu çürümedir. 'Dayanışma' diyoruz çünkü partimize yönelik saldırıları ancak dayanışmayla aşacağımıza inanıyoruz.

Dayanışma; birlikte var olma ve birlikte güçlenme iradesidir.

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki her bireyin, her fikrin ve her kanadın ortak hedefler ve değerler etrafında vereceği mücadelenin en güçlü ifadesidir. Birlikte düşünmek, birlikte üretmek ve birlikte direnmektir. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ten miras aldığımız yenilikçi düşünceyle dünyayı anlamlandırıyor; sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini Anadolu'nun dört bir yanında yeşertmek için mücadele ediyoruz.

Bu inançla çıktığımız yolda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer delegelerini Denge ve Dayanışma Listesi'ne destek vermeye davet ediyorum."

SONUÇ

KILIÇDAROĞLU'NUN kurultayda gösterdiği tavırlar, bir gerçeği ortaya çıkardı. BEN ÇALMADIM diyen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na halen kızıyor. Kaybedip, tamamen bitmek yerine gri noktaya çekilerek, hazırlıklarını sürdürecek. Kılıçdaroğlu, aday olmayarak, muhtemel bir daha kaybetmekten çekindi. Siyasete devam edecek. Onun için, parti ile ipleri koparmadı ama 2026 Kasım ayında yapılacak CHP kurultayına hazırlanacağı konuşuluyor.