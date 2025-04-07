CHP Kurultayı'nda Özgür Özel despotluğu

Formalite CHP olağanüstü kurultayına Özgür Özel ve adamlarının DESPOTİK tavırları damga vurdu. Tek aday bırakılan Özgür Özel, 1171 oy alarak yeniden Genel Başkan seçildi ama gelecek aylara yönelik yeni kavgaların da ateşinin yakıldığı gözlendi.
Kurultay'da Özgür Özel'in TEK ADAY bırakılma baskıları dikkati çekti. Ümit Uysal adaylıktan vazgeçerken, Berhan Şimsek saf dışı bırakıldı. Bitmedi, başka skandal gelişmeler de yaşandı.
BAYKAL'A VEFASIZLIK
Çavuşoğlu, CHP'nin önceki genel başkanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Erdal İnönü'yü rahmet ve minnetle anarken, kurultaya katılan Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkürlerini iletirken, CHP'nin eski lideri merhum Deniz Baykal'ın ismini söylememesi tepki ile karşılandı. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP TV yayın ekibince GÖRSEL SANSÜR uygulandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in TEK ADAM konuşmalarını dinlerken sinirli oluşu gözlendi.
Sonunda Özel'i alkışlamaması dikkatleri çekti. Ümit Uysal, Özgür Özel ve adamlarının despotik çalışmaları ile Genel Başkanlık adaylığından vazgeçirildi.
Genel Başkan adayı Berhan Şimsek, geçerli 97 oyla desteklendiği başvurusu kabul edilmeyerek saf dışı bırakıldı.
SİTEM DOLU HAREKETLER
Genel Başkan adaylığı engellenen Berhan Şimşek, Özgür Özel ile tartıştı. Kurultay salonunda Özel'in oturduğu bölüme gelen Şimşek, CHP Genel Başkanı'na sitem dolu hareketlerle yaşananları aktardı. Şimşek, "Ben duvarlara yazı yazarken Özgür Özel kısa donla geziyordu" dedikten sonra, şu açıklamayı yaptı: "Cumhuriyet Halk Partisi 2. Olağanüstü Kurultayı'nda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için, divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel ile Sayın Murat Emir ile Sayın Ali Mahir Başarır ile konuşmama rağmen, 'Hayır vakit geçmiştir' dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi.
Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum.
Saygılar." Bu paylaşımın ardından bir açıklama daha yapan Şimşek, "Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımız söyleniyor.
Görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir, 97 imzayı kendilerine takdim ederim" dedi.
KIZGINLIĞI DİKKAT ÇEKTİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Ben çalmadım,çalanların yüzüne tükürülür" açıklaması CHP kulislerini hareketlendirdi. Bu açıklamadan sonra, Kılıçdaroğlu'nun Olağanüstü kurultaya katılmayacağı konuşuluyordu. Özgür Özel'in bizzat araması sonucu, Kılıçdaroğlu'nun istemeye istemeye kurultaya geldiği anlaşıldı. Ekrem İmamoğlu için Genel Başkan Özgür Özel'in yanındaki koltuk ayrıldı. Özel'in sağına Hikmet Çetin otururken, onun yanında Kılıçdaroğlu'na yer ayrıldı. Özel'in yanındaki boş koltuk, yanında Altan Öymen oturdu.
KIRAN KIRANA REKABET
Salon içine basın mensupları alınmadı. Yayın yapan CHP'li ekip, Kılıçdaroğlu'na GÖRSEL SANSÜR uyguladı. Çok az gösterilen KıIıçdaroğlu'nun sinirli hali görülüyordu. TEK ADAM olarak çok uzun konuşan Özgür Özel ŞOV yaptıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'i alkışlamadı.
Kılıçdaroğlu'nun kızgınlığının onun yanında olan başta Oğuz Kaan Salıcı ve 11 CHP milletvekili için bir işaret olduğu konuşuluyor.
Nitekim Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin en etkili yönetim birimi ilan edilen parti meclisine muhalif çok isim sokma çalışmalarını kurultay salonun da da arttırdığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'na imza atmaya hazır 450- 500 delege varsa, parti meclisine en az 12 isim sokma şansları var demektir. Listeler dolaştı. Özgür Özel'in bir anahtar listesinden bahsedildi.
GÖKAN ZEYBEK
ÖZGÜR KARABAT
BEDİRHAN BERK
DOĞRU OZAN IŞIK
DENİZ YÜCEL
GAMZE TAŞCIER
MURAT BAKAN
SUAT ÖZÇAĞDAŞ
CEM AYDIN
BAKİ AYDÖNER
ENSAR AYTEKİN
M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ
SELİN SAYEK BÖKE
CANAN TAŞER
PINAR UZUN OKAKIN
MAHİR YÜKSEL
ERHAN ADEM
BURHANETTİN BULUT
ECEVİT KELEŞ
ALİ ABBAS ERTÜRK
HİKMET ERBİLGİN
ALİ HAYDAR FIRAT
BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
HÜSEYİN YAŞAR
BERKER ESEN
ULAŞ KARASU
MÜSLİM SARI
DENİZ YAVUZYILMAZ
ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
ÖZGÜR CEYLAN
HİKMET YALIM HALICI
ERBİL AYDINLIK
SEVGİ KILIÇ
YALÇIN GÖRGÖZ
ORHAN SARIBAL
TURGAY ÖZCAN
MELİSA UĞRAŞ
MEHMET TÜM
ALİ HAYDAR HAKVERDİ
SİNEM KIRÇİÇEK
SEMRA DİNÇER
HÜSEYİN CAN GÜNER
AHMET HAKAN UYANIK
ŞENGÜL YEŞİLDAL
EMİN UMUT DİKİLİ
NAZAN GÜNEYSU
KOZA YARDIMCI
MEHMET ALKIN DENİZASLANI
YANKI BAĞCIOĞLU
YALÇIN KARATEPE
VOLKAN DEMİR
BARAN BOZOĞLU
İLHAN UZGEL
GÜLŞAH DENİZ ATALAR
ARMAĞAN ERDOĞAN
GÖKÇE GÖKÇEN
AYLİN NAZLIAKA
SANİYE BARUT
GONCA YELDA ORHAN
GİZEM COŞKUN
KEMAL KILIÇDAROĞLU'na yakın isimlerin de Oğuz Kaan Salıcı listesinde olduğu belirtildi.
Salıcı Özel'in listesine karşı başka bir listeyle çıkacaklarını duyurdu: "Cumhuriyet Halk Partisi 21'inci Olağanüstü Kurultayı'ndaki Parti Meclisi seçimlerinde 'Denge ve Dayanışma Listesi' çıkaracağız.
'Denge' diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak; öyle bir parti istiyoruz. Cumhuriyetimizin başına gelen en büyük belanın keyfi yönetime dayalı, her türlü fren, denge ve denetim mekanizmasını 'vesayet' sayan, çoğulcu demokrasinin düşmanı Başkanlık Sistemi olduğunu biliyoruz. Kontrolsüz güç, güç değildir. Meclis'in etkisizleştirilmesi, yargının yozlaşması ve Türkiye'nin, Tek Adam'ın şahsi kaprisleriyle yönetilmesi...
Gençlerin umutsuzluğunun, çalışanların yoksullaşmasının, kadınların güvencesizliğinin, emeklilerin çığlığının temeli bu çürümedir. 'Dayanışma' diyoruz çünkü partimize yönelik saldırıları ancak dayanışmayla aşacağımıza inanıyoruz.
Dayanışma; birlikte var olma ve birlikte güçlenme iradesidir.
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki her bireyin, her fikrin ve her kanadın ortak hedefler ve değerler etrafında vereceği mücadelenin en güçlü ifadesidir. Birlikte düşünmek, birlikte üretmek ve birlikte direnmektir. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ten miras aldığımız yenilikçi düşünceyle dünyayı anlamlandırıyor; sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini Anadolu'nun dört bir yanında yeşertmek için mücadele ediyoruz.
Bu inançla çıktığımız yolda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer delegelerini Denge ve Dayanışma Listesi'ne destek vermeye davet ediyorum."
SONUÇ
KILIÇDAROĞLU'NUN kurultayda gösterdiği tavırlar, bir gerçeği ortaya çıkardı. BEN ÇALMADIM diyen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na halen kızıyor. Kaybedip, tamamen bitmek yerine gri noktaya çekilerek, hazırlıklarını sürdürecek. Kılıçdaroğlu, aday olmayarak, muhtemel bir daha kaybetmekten çekindi. Siyasete devam edecek. Onun için, parti ile ipleri koparmadı ama 2026 Kasım ayında yapılacak CHP kurultayına hazırlanacağı konuşuluyor.