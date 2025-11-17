İmamoğlu örgütünün beyni Necati Özkan’ın şifreleri

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü ile ilgili hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianamede Necati Özkan'ın telefon notları ve şifreli kayıtlar, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek en çarpıcı başlıklar arasında yer aldı Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma iddianamesi hazırlandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 11 Kasım 'da sunuldu. 15 gün içinde mahkeme kabul ettiği takdirde, (26 Kasım 2025 Çarşamba gününe kadar) kabul ettiği takdirde duruşmalar 2026 yılı Ocak-Şubat ayında başlayacak. "İmamoğlu Suç Örgütü" yönelık iddianamesi, 4 bin sayfalık büyük bir dosyadan oluşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB iddianamesinin açıklandığı dakikalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında konuştu. 'İÇİ BOŞ' demesini şaşkınlıkla karşıladım. Özgür Özel, 3 bin 900 SAYFALIK dosyayı 40 dakika içinde nasıl okudu? Akıl alacak gibi değil. İnsan üstü bır okuma tekniğine sahip herhalde. Bana göre okumadan soruşturmanın başladığı 19 Mart'tan başlayarak bugüne kadar uyguladığı taktikle, siyasi alana çekme gayreti içinde olduğunu gösterdi.

TELEFONDAN ÇIKAN BELGELER

CHP yönetimi ve fondaş medya ısrarla iddianamenin "gizli tanık"lar üzerine kurulu olduğunu öne çıkararak, yolsuzluk iddialarının üzerine örtme taktiklerini bırakmadılar. Ekrem İmamoğlu iddianamesinde okuduklarımın önemli bir kısmı daha önce sızan iddialar ama ortaya konulan yeni belgeler, çok tanınmış iş adamlarının ifadeleri bizzat Ekrem İmamoğlu'nun karakutusu konumundaki isimlerin itiraflar, telefonlardan çıkan bilgiler, çok gizlenmeye çalışılsa da alındığı iddia edilen milyon dolarlarla ifade edilen rüşvetler, adrese teslim milyarlık ihaleler, belgeleriyle ortaya konulan naylon faturaları içeriyor. İddianamenin son bölümünde yabancı istihbarat örgütlerine kadar ulaşan iddialar gerçekten ASRIN YOLSUZLUK DAVASINA tanık olacağımızı gösteriyor.

EMRAH BAĞDATLI NEREDE?

Hakkında kamu davası açılan şüpheli İmamoğlu'nun örgütün kurucusu ve elebaşı olduğu belirtilen açıklamada, şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün'ün örgütün yöneticileri olduğu kaydedildi. 19 Mart'ta başlayan gözaltı kararlarınından hemen önce çok kurnazca yurt dışına çıkan karakutu Emrah Bağdatlı nerede acaba? O da yakalansaydı, çok daha fazla belgeye ulaşılacağı öne sürülüyor. İddianame değerlendirmeleri geçmeden önce, Necati Özkan'ın Ekrem İmamoğlu'nun beyin takımının önde geleni olduğunu belirtelim.İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesinden sonra, KAHRAMANIN YOLCULUĞU kitabını yazdığını hatırlayalım. İddianamede Hüseyin Gün'e bağlı hareket ettiği değerlendirilen Necati Özkan hakkında yapılan tespitlerde, Özkan'ın "siyasal, askeri casusluk" suçundan başka soruşturmada tutuklu bulunan Gün ile uçtan uca şifreli gizli mesajlaşma uygulamaları ile yurt dışında bulunan kişilere bilgi aktardığı paylaşıldı. İddianamede, şüpheli Özkan'ın ofisinde muhtelif tarihlerde, İBB ve iştiraklerinde görevli olan üst düzey yönetici örgüt üyesi şüpheliler ile belediyeden usulsüz iş alan reklam şirketlerinin yetkilileri olan bazı şüphelilerle toplantı yaptığı anlatıldı. Özkan'ın her iki taraf arasında yasa dışı iş bağlantıları kurduğu, süreklilik arz eden eylemlerinin niteliği nazara alındığında "özel vasfa haiz üye" olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. İddianamede Özkan'ın dijital materyal incelemesinde, "Ekrem İmamoğlu ve Geliyorum Diyen Operasyon" başlığı bulunan, dijital olarak çıktısı alınmış bir yazı olduğunun görüldüğü aktarıldı. Özkan'ın dijitallerindeki diğer ekran alıntısında ise not kağıdı üzerine el yazısıyla yazılmış olan ve mevcut imkanlar dahilinde çözümlemesi yapılan içerikte şifreler çok dikkat çekiyor.



KODLARIN ÇÖZÜMLEMESİ

ŞİFRE 1) Rıza+6: Rıza kelimesi Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Rıza Akpolat'ı, 6 rakamı ise Akpolat ile beraber hareket eden 6 CHP'li ilçe belediye başkanını ifade ediyor. Partinin başına geçmek: Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanı seçildiği günlerde, Necati Özkan, Cumhurbaşkanlığı adaylığından söz etmeye başlamıştı. Trump ile görüşme: Devlet Bahçeli'ye randevu yapmak erken seçim anlaşması,

ŞİFRE 2) İst: Yeni vali gelecek, arkasından kayyum ve yardım. CHP iyi çalışmıyor.

ŞİFRE3) Mansur'un şehirlerde bürolar açtığı çalışma yaptığı ve milliyetçi kanal ile görüşmeler yaptığı, Özgür'den şikayetçiler, örgüt Mansur'u çıkaracak. (NOT: Eylül 2024 'te CHP içinde gizli bir kavga oldu. CHP içinde 'Cumhurbaşkanlığı adayı' tartışmaları alevlendi. Mansur Yavaş'a Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu- Selin Sayek Böke tarafından kumpas çekildi. EKREM ŞOV tezgahından büyük rahatsızlık duyan Mansur Yavaş, "Ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi, sizlere bir konuşma yapmak isterdim, hazır bir şekilde. Türkiye'nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi de açıklamak isterdim ama maalesef bana 1 saat önce telefonla bildirdiler. Yani değerli arkadaşlar, kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa, şöyle bir sorun vardır: Aylardır yakılan fitne ateşine, 'Ekrem mi Mansur mu' diyerek odun atmış oluyoruz" demişti. Ardından CHP'de Tüzük Kurultayı'nda, Yavaş'ın sert konuşması CHP'de panik yarattı. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında yaşanan ve giderek artacağı anlaşılan CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI'nın yarattığı CHP'deki panik kulislerine de yansıdı.)

ŞİFRE 4) Vekiller sarhoş geliyor, odalarında alkol var, milletvekili istifa ve ara seçim, siyasi çevre yok...

ŞİFRE 5) 'Akademik çevre var sadece' yazısı...

DEVAMI VAR. TANINMIŞ İŞ ADAMLARININ İFADELERİ..

NECATİ ÖZKAN KİMDİR?

Necati Özkan 20 Mayıs 1960, Ankara doğumlu Türk stratejist, reklamcı, siyasi danışman, kampanya yöneticisi ve yazar. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun kampanyaları da dahil olmak üzere, Türkiye'de ve yurt dışında birçok siyasetçi ve siyasi parti için kampanyalar yönetti. Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Gürcistan ve Macaristan'da adaylara ve siyasi partilere danışmanlık yaptı. 2014-2016 arasında Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Üçü telif, ikisi editörlük olmak üzere yayınlanmış 5 kitabı bulunuyor. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Marka Okulu'nda "Strateji" dersleri veriyor. Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin (IAPC) İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.