Yaparsa Erdoğan Yapar. Nitekim fon krizinde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik farkı bir kez daha görüldü. Fon krizinde ilk ödeme dalgası kapsamında A1 Capital, Bulls ve Pardus bünyesindeki 17 fonda bulunan 43 bin 643 mağdur yatırımcıya 1 milyon liraya kadar olan anapara ödemeleri başladı. "Yaparsa Erdoğan yapar" söylemi, Türk siyasi literatüründe Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kriz çözme, büyük projeleri hayata geçirme ve güçlü liderlik imajını özetleyen en güçlü siyasi görüştür. Başkan Erdoğan, kariyeri boyunca "vesayet odakları" veya "bürokratik oligarşi" olarak adlandırdığı engelleri hızla aşabilen pragmatik bir lider profili çiziyor. Son fon krizinin çözümünde Erdoğan'ın tecrübesi yine kritik rol oynadı. Çarkı tersine çevirdi, "Krizi yine o çözdü" başarısına imza attı.

HESAP VERECEKLER

Erdoğan, krizin başından itibaren sert ve net bir üslup benimsedi. Yaptığı açıklamalarda piyasada manipülasyon ve haksız kazanç sağlayanlara karşı taviz verilmeyeceğini şu sözlerle vurgulamıştı: "Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkârlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme- i Kübra'da Yaradan'a verecektir." Erdoğan'ın, fon vurgununda en büyük işlemleri gerçekleştirdiği tespit edilen yaklaşık 50 kişi için "O paraları getirecekler. Başka bir yolu yok" diyerek paraların iadesi konusunda kesin bir talimat verdi. Bu yaklaşım, krizin arkasındaki aktörlerin üzerine kararlılıkla gidildiğini gösterdi. Erdoğan'ın kararlı duruşu ile fon krizine neşter atılmış, harekete geçirdiği kurumların büyük bir titizlikle yürüttüğü yasal ve idari süreçler meyvesini vermiş, fon krizinde acil ödemeler resmen başlamıştı. Tam da bu çözüm ikliminin ortasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bağımsız yürüttüğü siyasi yolculuğunu AK Parti saflarına katılarak taçlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona İzmir'in şehremini Cemil Tugay ile birlikte girdiği an, salondaki coşku tavan yaptı. Kürsüye çıktığında sergilediği net duruş, "Yaparsa Erdoğan yapar" söyleminin ve devlet aklının ve kararlılığının somut bir yansıması olduğunu bir kez daha kanıtladı. Erdoğan, hem ekonomik kriz çığırtkanlığı yapan parazitlere hem de Özgür Özel ve arkadaşlarının siyasetsizlik girdabına karşı meydan okudu: "Meselenin siyasi yönü bizim için vicdandan, ahlaktan ve inançtan asla ayrı değildir. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. AK Parti o limandan hiç ayrılmamıştır, asla ayrılmayacaktır. Şimdi bakıyoruz, kürsüden konuşup milletin içine çıkamayacak tipler ahkâm kesiyor. Düne kadar hırsızlara, arsızlara, milletin malını yağmalayanlara sahip çıkanlar bizlere ahlak dersi vermeye çalışıyor. AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca kişiye hadsizce dil uzatıyorlar. Er ya da geç öğrenecekler; baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız. Buradan siyasi yankesicilere, buradan ekmek çıkmaz. Boşuna ellerini ovuşturup hevesleniyorlar." Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kürsüden konuşması bir tarafa, milletin içine çıkamayacak tiplerin pişkince ahkam kestiğini ifade etti, şöyle devam etti: "Türkiye'de ilk defa para kuleleri üzerinden soygunu kurumsallaştıranlar, milyonlarca avroluk rüşvet itiraflarına dürüstçe cevap vermek yerine bize saldırıyorlar. Evelallah partimiz, bu kadro hepsinin hevesini kursağında bırakır ve bırakacaktır. Herhalde şunu artık anlamıştır; Tayyip Erdoğan söylentiyle, dedikoduyla, muhalefetin ve medyanın rüzgarıyla iş yapmaz. Biz kalemşörlerin veya sosyal medya tetikçilerinin yönlendirmesiyle değil, milletin çizdiği istikamette iş tutarız. Herkesin bir planı, bir senaryosu varsa emin olunuz ki bizim de bir harekat planımız, bizim de bir taktiğimiz var. Sabır ve kararlılıkla bu planı adım adım, hamle hamle hayata geçireceğiz." Siyaset anlayışları ve onun eseri olan yönetim tarzlarının pusulasının daima ahlak, hukuk ve vicdan olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanımız Erdoğan, "Bugüne kadar ahlaktan, imandan ve vicdandan sapmadık. Bundan sonra da kimse bizi yolumuzdan ayıramaz" ifadesini kullandı. Konuşmasında İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un, "İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür / İmansız olan paslı yürek sinede yüktür" dizelerine yer veren Erdoğan, "Bunlar 25 yıldır bizi tanımamışlar. Biz neler gördük neler? Evelallah bunun da üstesinden geliriz ve geliyoruz. Bizim için bu öyle üzerine uzun uzun konuşulacak bir mesele değildir. Çözülemeyecek bir sorun hiç ama hiç değildir. Millete, memlekete ve ümmete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa olsun kenara alır yürümeye, koşmaya devam ederiz." sözlerini sarf etti. Başkan Erdoğan, dava arkadaşlarına tecrübeli bir lider olarak yol gösterdi. Hiçbir arkadaşının karamsarlık tuzağına düşmemesi, zihnine, gönlüne şüphe, tereddüt yerleşmemesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Milletin emanetine, yoksulun ekmeğine, yolda kalmışın, garibin, mazlumun umuduna kim musallat olursa bu parti de ona musallat olur. Bu hep böyle olmuştur. Hiç merak etmeyin. Şimdi de yarın da böyle olacaktır. Bugünlere tertemiz geldik. Yolumuza tertemiz devam edeceğiz. Bu kutlu yolda yenilenmiş, tazelenmiş, hücrelerini yenilemiş bir şekilde inşallah çok daha kararlı yürüyeceğiz. Bu badireden, her krizden, her sınavdan güçlenerek çıktık, buradan da Allah'ın izniyle güçlenerek çıkacağız" dedi.

TAKVİM NETLEŞTİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiye kararı verilen fonlarda, 1 milyon TL'nin altında bakiyesi bulunan yaklaşık 355 bin mağdur (küçük yatırımcı) bulunuyor. Yani toplam mağdurların çok büyük bir kısmı 1 milyon TL altındaki küçük yatırımcılardan oluşuyor. Fon mağdurları için ilk ödemeler başladı. Süreç kapsamında yatırımcılara sadece ana para değil, enflasyon farkı da iade edilecek. Olağan tasfiye kapsamına alınan A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy yönetim şirketlerine ait 17 fondaki 43 bin 643 yatırımcıya ödemeler bugün itibarıyla yapılmaya başlandı. Küçük yatırımcıları korumak adına ilk etapta net yatırım tutarı 1 milyon TL'ye kadar olan alacaklar tamamen veya ara ödeme şeklinde ödenecek. 1 milyon TL'nin üzerindeki bakiyeler için tasfiye süreci ilerledikçe, nakit akışına göre vadeli dilimler halinde kademeli ödeme planı uygulanacak. Yatırımcıların ödeme almak için herhangi bir yere dilekçe vermesi ya da başvuru yapması gerekmiyor. Tasfiye süreçleri ve ödeme dağıtımları fonun türüne göre Ziraat Bankası (125 fon) ve İş Bankası (6 fon) koordinasyonunda yürütülüyor.