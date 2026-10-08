İzmir’in makus talihi değişecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti rozetini taktı. Böylece AK Parti tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk kez AK Parti'ye geçti. Rozet takma töreni AK Parti Genel Merkezi'nde yapıldı. Cemil Tugay'ın gönlü bir yıldır AK Parti'deydi. Özgür Özel'in CHP'yi bölmesiyle Tugay'ın vücudu üzerinde bir taraftan Yeni Parti, diğer yandan CHP ameliyat yapma kavgasına girmişti. Tugay bağımsız kaldı. Özellikle Özgür Özel'in Yeni Partisi, kendilerine geçmediği için linç kampanyası başlatmıştı. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceğinin kesinleşmesinden sonra Özgür Özel'in çok sinirlenerek Tugay'la ilgili kırıcı, yıkıcı laflar etmesi akıl alacak gibi değildi. İnsan düşmanına bile bu lafları ederken dikkatli olur. Gözleri çakmak çakmak, sinirden yüzü kızarmış bir şekilde Yeni Parti grup toplantısında Cemil Tugay ile ilgili demediği kalmadı.

ÖZEL'İN İTİRAFLARI

Özgür Özel'in ayarları bozuldu, Tugay'ı hedef aldı: "Hain oğlu hain!" Yeni Parti lideri Özel, siyasi transfer tartışmaları üzerinden sert ifadeler kullandı. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki haberlerin gündemde olduğu süreçte konuşan Özel, "Satıp gidenler hain oğlu haindir" dedi. Özel, şu ağır ifadeleri kullandı: "Bu baskılara boyun eğmeyip de içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını ve partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir. Onu satın alan da milli irade hırsızıdır." Teyzesinin kendisine, "Bırak giden gitsin, satan satsın, topuklayan topuklasın" dediğini dile getiren Özel, "Teyzem dedi bana: Bırak giden gitsin, satan satsın, topuklayan topuklasın." Özgür Özel bu lafları ederken kendisinin yaptıklarının herhalde farkında değil. CHP'den 90 milletvekilini, 200 belediye başkanını koparırken, CHP'yi bölerken, CHP'yi batırmak için parti üyelerinin istifa edip kurduğu partiye geçirmeye çalışırken ne yaptığını adeta itiraf ediyor. Kendi sözleriyle topukluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na "HAİN" diye saldırmaları yetmemiş, Cemil Tugay Yeni Parti'ye geçmediği için mi hain oluyor? Cemil Tugay iş yapmak, İzmir'e hizmet etmek için AK Parti'ye katılıyor. İzmir'in kronik sorunlarına çare bulmak, yeni eserler kazandırmak, İzmirlilerin derdine koşmak için AK Parti'ye geçmek hainlik mi Özgür Bey? İnsan ağzından çıkacak lafları beyninden düşünür, dikkat eder. Cemil Tugay Yeni Parti'ye geçmedi diye çıldırmak ne iştir?

PARTİ DEREBEYLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına "İzmir bugün bir başka güzel" diyerek coşkulu bir giriş yaptı. Cemil Tugay'ın huzur için, hizmet vermek için AK Parti'ye geldiğini belirtti: "Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesi olarak 'Hoş geldin, safalar getirdin' diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum." AK Parti'nin belediyecilikte bir marka olduğunu belirten Erdoğan, amacın şehirleri inşa etmek ve millete hizmet ulaştırmak olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ın geçişini "tehdit ve baskı" olarak nitelendiren Yeni Parti Lideri Özgür Özel ve muhalefet kanadına çok sert sözlerle yüklendi: "Parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi burada arıyor." Erdoğan bu sözleriyle muhalefet yönetimini hedef almıştır. Ahlaksızlık Suçlaması: Geçiş sürecine yönelik eleştirileri spekülasyon ve iftira olarak tanımlayan Erdoğan'ın, "Düne kadar beraber yol yürüdükleri insanlara iftira atmak, hakaret etmek apaçık bir ahlaksızlıktır" sözleri dakikalarca milletvekilleri ve teşkilat tarafından ayakta alkışlandı. Cemil Tugay'ın iktidar partisine geçmesi, İzmir yerel yönetiminde yeni bir dönemi başlatıyor. Bu durum İzmir'in kronik sorunlarının çözümü ve alacağı hizmetler açısından merkezı-yerel yönetim iş birliğiyle müthiş çalışmalara konu olacak. Yerel seçimler 2029 yılı Mart ayında yapılacak, önümüzde 2.5 yıl gibi önemli bir zaman var. Şu bir gerçek; İstanbul belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı tecrübesiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e büyük hizmetleri olacağını muhakkak bir kenara yazınız. İzmir bir marka olan AK Parti belediyeciliğine bizzat tanık olacak. İzmir çok şey kazanacak.

BÜYÜK YATIRIMLAR

Merkezi Hükümet Desteği ve Krediler: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzun süredir onay bekleyen uluslararası kredileri, metro hatları projeleri ve körfez temizliği gibi büyük bütçeli altyapı yatırımları, bakanlıkların doğrudan desteğiyle hız kazanacak. Kentteki kentsel dönüşüm, ulaştırma ve çevre projelerinde merkezi yönetimle Cemil Tugay huzur içinde çalışacak. Muhalefetin İzmir'e gelecek yeni yatırımlara karşı çıkmasına bilinmelidir ki İzmir halkı tepki gösterecektir. İzmir'e hizmet akışında Belediye Meclisi ile kurulacak siyasi uzlaşma rahat olacaktır. İzmir, Özgür Özel ve arkadaşlarının partisinin kutuplaştırma manevralarından büyük kayıp yaşadı. İzmir'e hizmet döneminin önünü kesmelerine kimsenin izin vermeyeceği bilinmelidir.