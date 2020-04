Hanımları dikkatine! overlock makinesi ayağınıza geldi...

Portakal 3 kilo 5 lira, enginar, domates, kabak vaaar...

Anne su, dedemlere ne zaman gideceğiz, acıktım, kurdeleli tokam nerde?...

Halı paspas, kilim kenarları dikilir...



OFİS BALKON

İki oda bir salon evde, iki çocuklu bir anne ve bir editör olarak balkonu kendime ofis yaptım. Dışarıdan gelen seyyar satıcı sesleri ile on dakikada bir, bir şey isteyen kızların sesleri birbirine karışıyor.

Bir yandan haber kaynakları ile yaptığım telefon görüşmelerine "kızım dur yapma", "Kusura bakmayın evde çalışıyorum da" cümleleri karışıyor.

Çoğu zaman zihnen onlarla olamasam da fizikken beni evde görmek bile hoşlarına gidiyor aslında. Tabii ki benim de.



ÇALIŞMAYA DEVAM

Bizde hayat eve sığıyor hatta yetmiyor bile, sıkılmaya hiç vaktim olmuyor.

Hafta sonu ilavesi editörü olarak evde canı sıkılanlara öneriler buluyor ve yazıyorum ama benim onları uygulamaya hiç vaktim olmuyor. Evde ekmek yapanlara, bol bol hamur işi yapanlara ya da tam tersi spor yapanlara selam olsun... Biz sizin için varız.

Siz evde sıkılmayın diye hiç durmadan üretiyoruz. Tüm gazeteci arkadaşlarım da öyle. Ben 14 günlüğüne evde çalışıyorum. Fakat dönüşümlü olarak gazeteye gidip gelmeye devam ediyoruz.

Evde de olsa üretmeye, haberleri size aktarmaya röportajlara devam ediyoruz. Biz, evde size önerdiklerimizi yaparsak sizi kim haberdar edecek?

Küçük de olsa bir alkışı da biz hak etmiyor muyuz?



MEDYA BİR BÜTÜN

Dünyaya meteor düşse etrafında dolaşıp size görüntü ve haber aktarmaya çalışan muhabirler, tüm dünyada olup bitenleri takip ettiği için hep zihinleri meşgul editörler, elinize aldığınız sayfaları tasarlayan grafikerler olmasa nasıl olurdu hayat bir düşünün... Bir de tüm çalışanların temizliğinden ve güvenliğinden sorumlu çalışanlar ve tüm bunları organize eden müdürler var tabii. Geçtiğimiz günlerde kızım bana "Herkesin annesi evde bu dönemde, sen neden hep çalışıyorsun?" diye sordu. Biz çalışmazsak, insanlar nereden haber alacak?" diye soruyla karşılık verdim. "Televizyon var, internet var" dedi. Şimdi ona verdiğim yanıtı tekrarlıyorum. Oradaki haberleri yapanlar da gazeteci ve onların da çocukları var, yani medya bir bütün, çoğul bir kelime... Biz şu an yazılı basında çalışıyoruz ama diğer kanallarda sizlere haber ulaştıranlar da gazeteci. Medya mensubu... Şimdi bir düşünün habercilerin evde oturup ekmek yaptığını... Ancak komşunuzdan öğrendiğiniz kadar haberdar olursunuz her şeyden. Yurt dışında tanıdıklarınız varsa o ülkeden öğrenecekleriniz de onların komşularıyla sınırlı kalır..



SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

Bütün bunları tabii ki kendimizi övmek ve ne kadar fedakarlık yaptığımızı göstermek için yazmadım. Bu süreç hepimize bazı şeylerin kıymetini anlamamız için iyi geldi. Haber yaparken hırpalanan, sürekli eleştirilen ve hatta bazen tıpkı sağlık çalışanları gibi şiddete uğrayan medya mensuplarının da farkına varmanız için anlattım.

Sizin şöyle bir göz attıktan sonra sofra örtüsü yaptığınız ya da cam sildiğiniz gazeteleri yapmak için önce haber kaynağına ulaşmak, takibini yapmak, son dakika gelişmelerini yetiştirmeye çalışmak, haberleri okunabilir hale getirmek, sayfaların tasarımını yapmak ve en güzel nasıl görüneceğini planlamak, olmadı bir daha bozup yapmak, son dakika gelen bir ilan ile tüm sayfayı yeniden planlamak ve vaktinde matbaaya yetiştirmeyi başarmak...

İşte böyle bir süreçten geçiyor bir gazete...

Televizyonlar için de benzer süreçler hatta ve hatta daha hızlı bir süreç işliyor. Sadece bilin istedim.