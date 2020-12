Moda ve yaşam tarzı içeriklerine yer veren İngiliz yaşam stili dergisi yeni nesil zenginlik sembollerini açıkladı... Bu semboller arasında oldukça ilginç maddeler var...

✔ Nakit taşımamak.

(Borçlar yüzünden hayatını kredi kartına bağlamış fakirlerle nasıl ayırt ediliyor merak ettim doğrusu)

✔ Uyku kalitesini yüksek tutmak.

(Evet bu zenginlik göstergesi olabilir)

✔ Makyajsız gezmek.

(Ben de çoğu zaman makyajsız geziyorum ama hiç de zengin göstermiyor)

✔ Broş, yaka iğnesi takmak.

(Bu da zenginlik göstergesi sayılabilir)

✔ Cep telefonu kullanmamak.

(Bu maddede cep telefonunun yaptığı işi maaşlı bir kişisel asistan alıyor zenginlerde sanırım. Dolayısı ile evet bu da bir gösterge sayılabilir )

✔ Bir dergiye konuk yazar olmak.

(Hangi dergiye konuk olduğuna bağlı olarak değişir.)

✔ Ev partilerine katılmak.

(Aklıma ilk olarak zenginlerin yaptığı korona partileri geldiği için bu da bir gösterge olabilir, evet)

✔ Çok çocuk sahibi olmak (Eskiden fakirlik sembolüydü. Ne ara değişti?)

✔ İçki içmemek ✔ (içememek fakirlik, tercihen içmemek zenginlik göstergesi demek ki)

✔ Pofuduk, şişme mont giymek.

(Bu da markaya bağlıdır herhalde)

✔ Eylemlere katılmak.

(Bunu bir nedene bağlayamadım)

✔ Hırka giymek.

(Bu da eskiden zevksizlik göstergesiydi.) Bu maddelere baktığımda genel olarak anladığım şey zenginliğini göstermemek en büyük zenginlik göstergesi... ingiliz stil dergisi ve zenginler bunu yeni keşfetmiş olsalar da dervişlerin yıllardır verdiği öğütlerin özü bu değil mi?



SANAL GRUP BEZGİNLİGİ

İki kızım var. İkisinin ikişer tane okul grubu var, bir öğretmenli bir de öğretmenin olmadığı veliler grubu. Kızların 4 farklı kursunun grupları... Oradan da ödevler, kurs saatleri vs. konuşuluyor. İş yerinde editörler grubu... Sülalece düğün, nişan, cenaze ve yardım işlerinin konuşulduğu aile grubu, sadece kardeşlerin olduğu grup, anne babanın olduğu çekirdek aile grubu, anne kuzenleri grubu, baba kuzenleri grubu... Bu böyle uzayıp gidiyor. WhatsApp hayatımıza girdiğinden beri pek çok sanal grup da girdi hayatımıza... Bunların hepsine yetişmek mümkün değil. Bazıları sadece işlevsel olması gereken gruplar, yani haberleşmeyi sağlamak için olması gerekiyor. Ama birçoğunda işler olması gerektiği gibi yürümüyor.



SESSIZ MODA GEÇIS

Mesela siz evde oturan bir annesiniz. Sabah kalktınız, kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz. Etrafınıza neşe saçıyorsunuz. Dur bu mutluluğu diğer velilerle de paylaşayım diyerek günaydın mesajı atıyorsunuz. Vakti olan diğer veliler cevap veriyor. Cevap verene tekrar dönüyorsunuz ve bir sohbettir başlıyor. Bu arada başka bir veli bir iş yetiştirme telaşında. Telefon sinyal verdikçe zihni bölünüp 'acaba bir şey mi oldu?' deyip telefonuna bakıyor. Sadece günaydın... İlk seferinde o da ayıp olmasın diye bir günaydın yazıyor ama sonla 'dıt'ların ardı arkası kesilmiyor. Öteki veli çocuğunun ne kadar güzel okuduğuyla ilgili bir video atıyor. Diğeri ona övgü düzüyor... Vs. Vs.. Sonunda çalışan veli, tüm grupları sessize almak durumunda kalıyor. Böylelikle yazılan önemli bir duyuruyu da es geçmiş oluyor. Haberleşme amaçlı gruplara bu tarz mesajlar atmalarının sebebini bir türlü anlayamıyorum. Çok mu vakitleri var, çok mu yalnızlar? O grubun içinden kendilerine uygun kişileri seçip ayrı bir grup kurmayı neden akıl edemiyorlar hiç anlamıyorum doğrusu...