Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk 2023'te Ay'a turistik gezi düzenleyeceğini açıkladıktan sonra ilk turistin de Japon iş insanı Maezawa Yusaku olduğunu öğrenmiştik. "SpaceX üretimi 'Starship' roketinin tüm koltuklarını kapatan Japon milyarder kendisine eşlik kendisine eşlik etmek için 8 kişi aradığını duyurdu.

45 yaşındaki milyarder Maezawa, konuklarının "dearMoon" turunun tüm masraflarını da üstlenmesi karşılığında iki şartını, insanlığa katkı sunabilmek ve yol arkadaşlarını desteklemek olarak açıkladı. Önce dünya çapında ünlü 8 kişiyi götürme kararı veren ancak bu fikrinden "kreatif bir şey yapan her bireyin sanatçı olarak adlandırılacağını" düşünerek vazgeçtiğini açıklayan Maezawa, "Şu anda yaptığınız işten memnun musunuz?

Uzaya giderek daha iyi ve büyük bir şey yapabilir misiniz? Bu size uyuyorsa lütfen bana katılın. Arka planı ne olursa olsun, insanlığa katkı sunabilecek her kişiyi davet ediyorum. Diğer bir kriter ise sefere katılan ve aynı özlemi taşıyan diğer kişileri destekleyecek istek ve beceriye sahip olabilmek" diye konuştu. Maezawa, video mesajında kendisine yöneltilen "Korkmuyor musunuz?" sorusuna "Biraz korkuyorum ancak merakım daha fazla ve SpaceX ekibi ile Elon'a, teknik kapasitelerine güveniyorum" yanıtını verdi.

GÖTÜR BENI AY'A!

Maezawa'nın ikinci duyurusu ise onunla ayı yakından izleyecek bir kız arkadaş oldu... İş ilanı gibi sevgili ilanı veren milyarderin bir de kriterleri var...

Koşullar arasında 20 yaşın üzerinde olması, parlak ve hep pozitif bir kişiliğe sahip olması, uzaya gitmekle ilgilenmesi ve hazırlıklara katılabilecek olması, hayattan sonuna kadar keyif alması ve dünya barışını istemesi yer alıyor. Hani para her şeyi çözerdi? İstediğiniz her şeye sahip bir adamdan bahsediyoruz. Öyle Paris'e filan değil sizi Ay'a götürebilecek bir adam. Ama artık nasıl bir yalnızlıksa istediği sevgili için ilan veriyor? Aşkı, sevgiyi, sevilmeyi hiç tatmadığı belli... Çünkü aşık olduğunuz insanda kriter aramazsınız onunla değil Ay'a gitmek birlikte çöp atmaya gitmekten bile keyif duyarsınız değil mi? Demek ki neymiş? Bu çok somut örnekte gördüğümüz gibi para her imkanı sunsa da duygular konusunda yetersiz kalıyormuş.

FIKRIM GELDI!

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) uçmaya hazırlanan Japon milyarder son olarak da 12 günlük yolculukta ne yapacağı ile ilgili halktan fikir istiyor...

Maezawa, "12 günlük yolculukta ne yapmak isterdiniz?" diye soruyor. Maezawa, internet sitesinde "Bu deneyimin sadece bana değil herkese ait olmasını istiyorum ve bu yüzden bu planı yaptım. Uzayda ne yapmalıyım? Uzaya ne götürmeliyim?

Fikirlerinize ihtiyacım var!" ifadelerine yer verdi. Dünya genelinde "uzay turisti" diye tanınan Maezawa ciddi veya gayrıciddi fikirlerin hepsine açık olduğunu yazdı.

Milyarder, yörüngedeyken YouTube kanalı için çekeceği videolarda denemek için 100 fikir seçmeyi planlıyor.

Maezawa, "Uzayda gaz çıkardığınızda ne olur? Uzayda Pokemon GO oynanır mı? Uzaydan Dünya'daki birini arayın!" gibi örnekleri sıralamış. Başvurular 30 Mayıs'a kadar Maezawa'nın internet sitesinden yapılacakmış. Fikirleri seçilenlere, uzay aracını tasvir eden kişiselleştirilmiş bir görev arması da verilecek... Peki sizin bir fikriniz var mı?

Benim fikrim yok ama düşünüyorum da parası olduğu için uzaya giden kişi dönebilecek mi? Dönemezse o paralar kime kalacak? İnsanlığa faydalı olmak için bu kadar meraklı olan bu milyarder, dönmezse parasını insanlığa bağışlayacak vasiyeti yazdı mı? Kafamda deli sorular...