17 günlük tam kapanma hepimize hayırlı olsun. Pandemi başladığından beri uygulanacak en uzun tam kapanma. 3 güne bile dayanamıyorken tam 17 gün nasıl geçecek bilmiyorum. Hele ki evde iki çocuk ve ameliyatlı bir yaşlı varsa... Çok zor olacağı kesin ama umarım alınan tedbirler ve uygulanmaya devam eden aşılama ile bu kapanma son olur. Biz de Yeni Zelanda gibi yeniden 50 bin kişilik konserlerde buluşuruz hem de maskesiz ve mesafesiz.

2 haftalık kapanmanın hem devlete hem bize faturası çok yüksek. Bu yüzden ne kadar sıkılsak ve zor gelse de kurallara bire bir uymak güzel günleri çabuk görebilme açısından çok önemli. Denetim mekanizmaları caydırıcılık için gerekli olsa da öncelikle kendi kendimizin denetmeni olmamız gerekiyor. Çünkü bilinçli ve sorumlu bir vatandaş olmak bunu gerektiriyor. Aşı konusunda olduğu gibi sadece kendimizi düşünemeyeceğimiz bir durumun içerisindeyiz. Denetimden kaçmak, polisi kandırmak, türlü çeşit hilelerle evden çıkmaya çalışmak sadece sizi değil hepimizi ilgilendiriyor. Yeniden hayata katılabilmek, anne babaların yeniden evlerine ekmek götürebilmesini çabuklaştırmak, insanların ölmesine engel olmak için kendi kendimizi denetlememiz gerekiyor. Bu yüzden eve yiyecek içecek depolamaktan çok, güzel vakit geçirebileceğiniz aktiviteler depolayın. Mesela kitap sipariş edin. Ailecek oynayabileceğiniz kutu oyunları da çok keyifli olabilir. Bu kapanmayı ailenizle vakit geçirmek için bir fırsat olarak görebilirsiniz.

AMAN MUTFAKTAN UZAK!

Fakat bu kez mutfaktan uzak durun. Tam da baharın gelmesiyle diyete niyet etmişken sakın ipleri elden bırakmayın. Evde hareket etmenin en güzel yolu bahar temizliği yapmak olabilir. Bahar temizliği ile hem evinizi hem de kendi ruhunuzu arındırabilirsiniz. Böylelikle güzel günlere yeni bir başlangıç yapmak daha keyifli olacaktır. Hediye yapmak için de bol bol vaktiniz olacak. Şimdiden bayram hediyelerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Bu bayram da evde geçecek ama vaka sayıları düşerse daha büyük bir bayram bizi bekliyor.

SÜPER PEMBE GERGİNLİK!

Son zamanlarda süper Ay, süper mavi Ay, süper kanlı Ay terimlerini sıkça duyar olduk. Dün de süper pembe Ay vardı. Ortalama dolunaydan daha büyük şekilde görünen "Süper Pembe Ay"ın güzelliği büyüleyici. Ancak dolunayın bizim evde bir gerginlik yarattığına pek çok kez şahit oldum. Bu yüzden açıkçası bu güzellik benim için 'süper gerginlik' anlamına geliyor. Bu konuda pek çok araştırma okudum. Pek çoğu dolunay ve insan davranışları arasında bir ilişki olmadığını söylüyor. Bilim ispatlayamadı ama ben inanıyorum kurt adam hikayelerine. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz değil mi? Bu hikayelerin yazılmasının bir sebebi olduğunu düşünüyorum. 26 Mayıs'ta da tam "Süper Çiçek Ay Tutulması" varmış. Hadi hayırlısı.