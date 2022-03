Teknolojiyle başa çıkmak

Hayatımızın tam ortasına yerleşen akıllı telefonlar çıktığından beri bende ezber diye bir şey kalmadı...

Sanki onlar akıllandıkça biz geri gidiyoruz gibi geliyor... Babam telefonunu değiştirdi yeni numarasını bir türlü ezberleyemedim.

Oysa ki 30 yıl önce kullandığı telefon numarası hala aklımda. Telefonumu yanlışlıkla evde unuttuğumda kendimi elsiz ayaksız gibi hissetmeme neden oluyor bu durum.

Çünkü randevular, numaralar, vs. her şey onda kayıtlı. Bunun dışında 5 saniyeden fazla süren bir videoyu izleme, uzun yazıları okuma sabrım da iyice tükendi. İnternette bir şey araştırırken ilgimi çeken bir konuya kayıp başta niçin bilgisayarın başına oturduğumu bile unutuyorum.

Bugün telefonumu evde unutunca yine tetiklenen bu duygularla boğuşuyordum ki karşıma "İnternet beynimizi tembelleştiriyor mu" konulu bir yazı çıktı. Yeni medya ve dijital pazarlama konularında uzman eğitmen olarak yıllarca görev almış Bahar Üner Anahmias kaleme almış bu yazıyı...

Yazı biraz uzun ama verdiği örnekler ve okuduğu araştırmaların sonucu olarak kısaca şu sonuca varıyor. Evet beyin nasıl kullanılırsa kendini ona göre ayarlıyor ve o sürece uyum sağlıyor. Uzun bir süre teknoloji detoksu yapıp uzun okumalara dönersek beyin eski haline geri geliyor. Ancak herkes gibi onun da aklına gelen soru şu, "E peki teknolojiden vaz mı geçeceğiz?"

İNTERNET DEMANSI ÖNLÜYOR

Bu aşamada Amerikalı psikolog Gary Small'un beyin üzerine yaptığı araştırmalara değiniyor ve araştırmanın sonucunda internet kullanımının beyinde bazı bölgelerin daha fazla gelişmesini sağladığı ortaya çıkıyor. Yani Gary Small'a göre, internet belki de bunamayı, demansı önlüyor. Bu da sevindirici haber. E peki ne yapacağız?

Bahar Üner Anahmias'ın yazısının bu kısmını aynen aktarıyorum.

- İnternet hayatımızın gerçeği. Beynimiz bu yeni nesil iletişim şekliyle değişiyor.

Bunu bilerek hareket edeceğiz.

- İnterneti yapıcı ve yaratıcı olmak için kullanacağız. Öğreneceğiz, öğrendiğimizi özümseyeceğiz ve paylaşacağız.

- Bağımlı olmaktan kendimizi koruyacağız.

Kontrollü ve dengeli olacağız.

- Yüz yüze sosyal ilişkilerimizi unutmayıp bu ilişkileri besleyeceğiz.

- Sadece internette okumamıza güvenmeyeceğiz. Okumanın beynimizin başka bölümlerini de çalıştırdığını unutmayacağız.

- Hafızamızı geri kazanmak için bazı pratikler yapmaya çalışacağız. Bazı şeyleri aklımızda tutmaya çalışalım, bilgiyi edindikten sonra çevremizle paylaşalım, anlatalım.

- İngilizceye mutlaka hakim olacağız.

Çünkü İngilizce kaynaklar daha fazla ve her an artıyor.

- Bilgi ve öğrenme artık bir tık uzakta.

Her konuda kendimizi geliştirmek şart.

- Güvenli internet araştırması, doğru bilgiye ulaşmayı öğrenmek, internette gezinirken dağılmamak, sosyal medya zamanını kısıtlı kullanmak, vb. konularda dijital zekâmızı geliştireceğiz.

- En önemlisi yapay zekânın pek çok işe sahip olacağı bu dönemde İnsani özelliklerimizi kaybetmeyeceğiz"