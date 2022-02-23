‘Aşık olmam’ demiş ama...

Linç yiyenlerin başında bugünlerde Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer var. Olayı hatırlayalım... Gazete manşetlerinde "Parasız erkek gereksiz adamdır" başlığı var. İlk okuduğunuzda büyük tepki çeken laflar... Hem de fakirlikten gelen bir adamın kızı olarak!

Ancak Gizem Tuncer'in röportajını okuduğunuzda ne demek istediğini hemen anlıyorsunuz.

Röportajda "Kendi parasını kazanmayan birine aşık olabilir misiniz?" diye sorulmuş...

Gizem Tuncer de soruya biraz sert ama bence doğru bir cevap vermiş.

"Öyle birine aşık olacağımı sanmıyorum.

Rezalet bir şey o ya! Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın. Herkes kendine baksın. Birlikte yaşanıyorsa mesela, ortak harcansın." Sosyal medya kıraathanesinde yine pek çok kişi fikir beyan etmiş. Linç üstüne linç! Kimsenin "kız gerçekte ne demiş" diye baktığını sanmıyorum.

SÖZLERİNİN ARKASINDA

Tuncer, fakir birinden çok kendi parasını kazanmayanları, sırtını karşısındakine dayayanları kastetmiş. Bu yüzden de bence çok haklı. Bu şu anda iki cins için de geçerli. Ancak ailevi durumlarda bir kişi çalışmayıp çocukların bakımıyla ilgilenmek isterse ve bu bilinçli, karşılıklı konuşarak alınmış bir kararsa o zaman durum farklı. Ancak taraflardan biri iyi para kazanırken diğer taraf hiçbir çaba göstermeden yükü karşısındakine yıkmışsa işte orada biraz durmak gerekiyor. Gizem hanım da bir kadın olduğu için karşı cins için konuşmuş. Erkek olsaydı belki de kadınlar için aynı şeyi savunacaktı.

Nitekim Tuncer bir TV programında sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek şu açıklamayı yapmış: "İsteyen istediğini düşünebilir. Röportajı tam okuduğun zaman anlamayacağın bir şey yok. Kendi parasını kazanmayan adama aşık olmam.

Evde oturacak ben mi bakacağım ona..."

FAKİRLİK Mİ ÇABASIZLIK MI?

Kız ya da erkek olsun bir ebeveynin ilk görevinin çocuklarına kendi ayakları üzerinde durmayı öğretmek olduğunu düşünüyorum.

Gizem Tuncer'in bu sözlerine ilk tepkinin geçmişte Urfa sokaklarında darı ve buz sattığı hatırlatılan babası Mahmut Tuncer'den geleceğini iddia edenler olmuş. Evet babası fakirmiş, annesini ona vermek istememişler ama arada şöyle bir fark var. Tuncer kendi parasını kazanmaya çalışıyormuş, annesinden geçinmeye değil. Gizem Tuncer, fakir adamı değil kendi parası olmayanı kastettiği için bu sözleri kendisiyle çelişmiyor aksine destekliyor. Sadece bu kadar sert konuşmayabilirmiş.

Fakat son zamanlarda bu erkeklerden fazla türemeye başladığı için "Aşık olacağımı sanmıyorum" dese de sanki böyle bir deneyim yaşamış ve ağzı fena yanmış gibi geldi bana!