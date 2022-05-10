Mayıs ayının gelmesi ve güneşin kendini hissettirmeye başlamasıyla piknik sezonu da açıldı. Sahiller, parklar, ormanlık alanlar piknikçilerle dolup taşmaya başladı. Bütün bir kış eve kapandıktan sonra kendimizi uyanan doğanın kucağını atmak istememiz kadar normal ve güzel bir şey olamaz. Toprağa basmak, yeşilin kokusunu duymak hepimize iyi gelecektir. Amaaa...

Bizim 'piknik' deyince aklımıza hemen mangal geldiği için oldukça rahatsız edici bir hal alıyor bu keyif... Çimen kokusu yerine yanmış tavuk ve kömür kokusu duymak, dumana boğulmak daha çok keyif kaçırıcı oluyor. Üstelik yangın tehlikesi de cabası...

Mangal yakmadan da pekala piknik yapılabilir. Hiç mangal yakmayalım demiyorum ama mangal için ayrılmış özel yerler bulunuyor. Bu alanlarda kimse ateş yakıp et pişirmenize karışamaz.

DUMAN ALTINDA SPOR

Geçtiğimiz hafta Hıdırellez kutlamaları vardı. Şehrin merkezindeki Kültürpark'ta spor yapmaya gelmiş insanlar mangal dumanı arasında koşu yapmaya çalışıyordu. Bir Allah'ın kulu da "Siz ne yapıyorsunuz" dememiş... Belki de sadece bir günlük bir kutlama diye kimse ses çıkarmadı ama yine de çok kötü bir görüntü vardı.

Bir de maalesef piknik yaptıktan sonra çöpümüzü toplamak gibi bir alışkanlığımız yok. Özellikle hafta sonu Konak sahilindeki çimlerin üzerinde pek çok kişi piknik yapıyor. Akşam üstü gittiğinizde her yer çöplük içinde... Midye ve çiğdem kabukları, içecek kutuları...

O kadar berbat bir görüntü ki gerçekten insanın siniri bozuluyor.

KÜÇÜK TÜP BÜYÜK KARPUZ

Bir de pikniğe giderken evdeki konforu arayanlar var. Küçük tüp çaydanlık, çay bardakları, kahve fincanları... Büyük bir karpuz... Hepsi ileri derecede görüntü kirliliği...

Sadece piknikte değil doğaya yürüyüşe gidiyoruz sigara izmariti atıyoruz. Denize yüzmeye gidiyoruz yüzümüze poşet yapışıyor, gece sahilde ateş yakıyoruz kırık içecek şişelerini olduğu gibi bırakıyoruz...

Evinizde çöpleri halınızın üstüne atmadığınız gibi doğaya da atmayın lütfen. Çocuk bezlerini gittiğiniz yerde bırakmayın. Ormanda ateş yakmayın, şişe kırmayın... Yine pikniğe gidebilmek, yeşili görebilmek, mavide yüzmek istiyorsanız lütfen bunları yapmayın...

Piknik sezonumuz hayırlı olsun.