Spor servisimizin süper babaları

Bizim spor servisinin genç babalarının kahve molası sohbetlerine kulak misafiri oldum geçen gün... Hepsi çocuklarını anlatıyordu.

Birisi çocuğunun ilk adımını anlatırken diğeri ek gıdaya geçişten bahsediyordu.

23 Nisan gösterisine katılan bir diğeri, kızının okul arkadaşlarıyla tanışma anını paylaşıyordu hevesle... Aralarında bulunan baba adayları ise ilgiyle çocuklarını anlatanları dinliyordu. Birbirlerinin lafını keserek çocuklarını anlatırken eskiden sadece kadınların yaparken heyecanlandığı bir sohbetin içindelerken seyrettim onları uzunca bir süre...

ORTAK YAŞAM VE PAYLAŞIM

Burak'ı kızının izlediği çizgi filmi eleştirdiği noktada, kulak misafiri olduğumu açık etmiş olmak pahasına tebrik ettim...

Çünkü Burak, çizgi filmdeki çocuğun, 'Babam anneme ev işlerinde yardım ediyor' dediğini söyleyip "Çizgi filmlerde hala ev işlerinin kadının, yani annenin görevi olduğu anlatılıyor. Çocuklara bunu empoze ediyorlar" diye bir cümle kurdu.

Bu sohbet baştan sona kadar o kadar keyiflendirdi ki beni... Öncelikle babaların da artık ebeveynlikte kendilerini birinci özne olarak görmesi çok hoşuma gitti.

Çünkü eskiden baba işe gider, para getirir gerisine de karışmazdı. Yani belli başlı önemli durumlar haricinde... Çocuğun yemesi, içmesi, uykusu hep annenin sorumluluğunda, hep anneye dertti. 3-4 anne bir araya geldiğinde hep bunları konuşurdu. Ama tanık olduğum bu sohbet, artık babaların da bu konuları dert edindiğine dair çok güzel bir gelişme.

GELECEK UMUT VADEDİYOR

Babalık meselesinin dışında eş olmanın da paylaşmak olduğunun bilincine varmış erkeklerin varlığına şahit olmak muhteşem.

Biz kendi aramızda hep bunun savaşını verirken, erkekler onlara öğretilenin peşinden gitmeyi yeğliyor, çünkü bu davranış onların işine geliyordu.

Fakat artık ailenin etkin bir öznesi olmak, hayatı eşit şekilde paylaşmak onların da hoşuna gidiyor, mutluluğun paylaşmakta gizli olduğunu biliyorlar ve bundan keyif alıyorlar. Daha eşit koşullarda yaşadığımızın artık gerçekten farkındalar, öyle davranıyorlar ve çocuklarını da öyle yetiştiriyorlar... Onların bu konuyu bizim gibi konuşması, günlük yaşamda kadın erkek eşitliğini bizim kadar ateşli savunmaları geleceğe dair umudumu yeşertiyor.

İyi ki varsınız arkadaşlar...