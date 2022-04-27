Rüya gibi aşk kabusa döndü

Dünyaca ünlü iki yıldızın büyük bir aşla birleştirdikleri rüya gibi hayatları bugünlerde tam bir kabus... Amber Heard ve Johnny Depp, 2009'da Tutku Günlükleri filminin setinde tanıştı, 2012 yılında ise birlikte olma kararı aldı. Johhny Depp, Heard uğruna 2 çocuğunun annesi 14 yıllık eşi Vanessa Paradis'ten ayrılma kararı aldı.

KİRLİ ÇAMAŞIRLAR ORTADA

2015'te Los Angeles'ta gizli bir törenle evlenen çiftin mutlulukları çok uzun sürmedi, Amber Heard 2016'da şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı.

O dönemde Karayip Korsanları'ndaki Jack Sparrow karakteriyle kariyerinin doruklarına tırmanan Johnny Depp, Disney ile anlaşmasını sonlandırmak zorunda kalıp sırf bu iddialar yüzünden Hollywood ile arasına set çekti. Amber Heard'ün şiddet iddialarının üzerinden aylar sonra karalama davası açmaya karar veren Johnny Depp, asıl şiddete maruz kalan tarafın kendisi olduğunu öne sürerek 50 milyon dolarlık bir tahkir davası açmaya karar verdi. İşte bu noktadan sonra işler çok karıştı. Bütün kirli çamaşırlar ortaya döküldü.

Milyonlarca kişinin hayran olduğu iki yıldızın özel hayatında olup bitenleri şaşkınlıkla izlemeye başladık... Yatak odaları, banyoları umuma açıldı. Suçlamalar hala birbiri ardına gelmeye devam ediyor.

Uğruna 14 yıllık evlilik bitirilen bu ilişki ne oldu da bu kadar çığırından çıktı? Yaşanan güzel günlerin hiç mi kıymeti yoktu?

BAGAJLAR AÇILIYOR

Bu çift ünlü olduğu için her ayrıntısına bu kadar hakimiz. Ancak evliliklerin birçoğu rüya gibi başlayıp kabus gibi bitiyor maalesef. Aşkla gözü kör olan çiftler, aynı evde yaşamaya başlayınca birer birer görmeye başlıyor bütün pürüzleri... Geçmişle dolu bagajlar bir bir açılmaya başlıyor... Kıskançlık, ego, şiddet gibi yalnız kalındığında ortaya çıkan duygular çatışmaya başlıyor.

Aşık olmak, aşkı yaşamak çok güzel ama aşkla kör olan gözleriniz açıldığında oradan hızlı ve temiz bir şekilde uzaklaşabilmek çok önemli. Yaşanan güzel günleri, anıları, kirletmeden kendi yoluna gidebilmek. "Ben bu insanı bir zamanlar sevmiştim" deyip özeline saygı duyabilmek bir ilişkideki en önemli şey. Güzel başlangıçlar güzel bir sonu da hak ediyor.