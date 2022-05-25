Parayı nasıl ve ne

Çevrenizdeki insanların para ile olan ilişkilerini gözleme şansınız oldu mu bilmiyorum ama ben buna çok dikkat ederim. Para ile olan ilişkileri genellikle kişiliklerini, yaşam tarzlarını ve nasıl bir ortamda büyüdüklerini yansıtır.

Yazar Pelin Narin Tekinsoy farklı kişilik tiplerine göre para harcama alışkanlıklarını 4 gruba ayırmış. Hepsini inceledim ve çevremdeki kişilerin hangi grupta olduğunu düşünmeye başladım. Mesela ben kesinlikle "sarı" karakterim. Para benim için bir eğlence, gezme aracı...

Dostlarla yiyip içip gezemeyeceksem, istediğim şekilde harcayamayacaksam olmasının da bir anlamı yok. Eve bir şey alırken, kendime kıyafet alırken olabildiğince cimri, gezmek, eğlenmek ve misafir ağırlamak konusunda bonkörüm. Parayı sadece gitmeyi çok istediğim bir yer varsa biriktiririm... Kısaca 4 grubun özelliklerini sizinle paylaşıyorum. Peki siz hangi gruptansınız?

Çevrenizde hangi grup daha fazla? Etrafınıza bir de bu gözle bakın...

KIRMIZI KARAKTER

Bu karakter yapısındaki kişiler için para bir güç göstergesidir. Ani bir kararla güçlü ve kudretli olduklarını hissetmek ve göstermek için para harcayabilirler.

Küçük yaştan beri bağımsız hareket etmeye alışık olduklarından, para kullanma insiyatifine de kimsenin karışmasını istemezler.

SARI KARAKTER

Sosyal hayat içerisinde çok aktiftirler.

Sürekli hareket halinde olduklarından daldan dala uçan kuş misali parayı da sıkça ve kontrolsüz şekilde harcarlar. Para harcarken "Bu bir ihtiyaç mı?" sorusunu eğer kendileri üzerinde bir parça gelişim sağlamaya başladılarsa çok geç de olsa düşünürler. Bir sonraki adımları daha alışveriş yapmaya başladıkları anda bu soruyu akıllarına hemen getirmeleridir.

İnsan ilişkilerine, sosyal ortamlara, eğlenceye diğer profillerden daha çok para ayırabilirler. Başkalarına da misafirperverlikte bonkördürler. Duygusal olarak çok iniş çıkış yaşarlar ve strese girdikçe yemek yeme ve daha fazla alışveriş yapmak eğiliminde olabilirler.

MAVİ KARAKTER

Para kullanmakta zorlanan hatta harcayacağı paranın detayları, sebep ve sonuçlarını sorgulayan kişilerdir. Özetle aşırı şekilde para kullanımında detaycıdırlar.

Yenilik yapmak, karar almak, atılım yapmak ve risk almak bu karakter tipi için zordur. Planlı ve programlı şekilde para harcamaktan hoşlanırlar. Ani parasal kararlar veya program değişiklikleri onları mutsuz eder. Güvenilmemek veya güven kaybetmek onlar için neredeyse onur meselesidir ve paranın buna sebep olmasını hiç istemezler.

YEŞİL KARAKTER

Barışçıl, yumuşak huylu ve uyumlu kişilerdir. Profillerin içinde en sakin olanıdır.

Kendisinden çok çevresi ve ailesi için para harcar. Kendi ihtiyaçlarını geri plana iter ve hayır demekte zorlanırlar. Para harcarken zaman zaman kararsızlık yaşayabilir.

Parasını bir sevgi gösterme aracı olarak veya daha fazla sevilme ihtiyacı için kullanmayı seçseler de bu davranışlarının neredeyse hiç farkında değillerdir.