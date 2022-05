Kan değil ruh bağı

Takvime baktım bugün... Kahve günü, çikolata günü vs... Her şeyin bir günü var... Yılın neredeyse her günü özel. Bu özel günler, bazı farkındalıklar yaratmak, günlük telaşlar arasında fırsat bulamadığımız, gözden kaçırdığımız şeylere dikkat çekmek için düşünülüp planlanmış. Anneler/Babalar Günü, Sevgililer Günü, Kadınlar Günü bunların en popüleri. 1 Ağustos ise Dünya Kız Arkadaşlar Günü olarak kutlanıyor. Evet Ağustos'a daha çok var ama benim için bu tarih Nisan Sonu-Mayıs başı arasında...

Çünkü 40 yıllık arkadaşlarım bu aylarda doğmuş özel insanlar. 40 yıllık dostluk dile kolay! İnsan akrabalarını seçemez ama dostunu seçebilir. Seçilebilir ve kolay terk edilebilir biriyle 40 yıl kardeş gibi olabilmek çok büyük bir başarıdır. Hem de iki taraflı bir başarı...

BELLEĞİMİZDE KAYITLI

Dostluklar konusunda beylik sözler, değişik sınıflandırmalar vardır mesela!

'İyi gün dostu,' 'kötü gün dostu' vs. gibi.

Ama gerçek dost ,iyi ya da kötü gün ayırt etmez, araya yılları sokmaz. Uzun yıllar süren ayrılığın sonunda ilk görüştüğün anda kaldığın yerden devam edebilmeyi gerektirir. Hayatınız değişir, evlenirsiniz, çocuklarınız olur, şehir değiştirirsiniz ama yine de hiçbir şey değişmez! Çok şanslıyım ki benim böyle iki tane dostum var.

Bugün doğum günü olan arkadaşımla 7 yaşındayken bir arkadaşlık kutlaması yapmıştık. Tıpkı bir düğün gibiydi... Pazardan aldığımız birer yüzük bile takmıştık.

Öldükten sonra bile arkadaş kalacağımızın nişanıydı bu. 80'li yıllarda, 7 yaşında taktığımız o yüzükler kayboldu ama verdiğimiz söz, dövme gibi ruhumuzda. Birlikte bir sürü saçmalıklar yaptık, tehlikeler atlattık, ağladık, güldük hatta pek çok kez kavga ettik. Bir sandığı dolduracak kadar fotoğrafımız var, fotoğrafımızın olmadığı günlerin görüntüleri, sesleri, kokuları ise uzun süreli belleğimizde kayıtlı.

KIYMETİNİ BİLİN

Yıl 2022... Tüketim ve hız çağındayız.

Aşklar, arkadaşlıklar çok çabuk tüketiliyor.

Bırakın arkadaşlıkları, evlilikler bile 40 yıl sürmüyor artık. Gününe, en son kimin aradığına bakmaksızın arayın arkadaşlarınızı... Çünkü eşinizden, çocuklarınızdan önce hayatınızda olan, anı biriktirdiğiniz arkadaşlıklar o kadar kıymetli ki saçlarınıza ak düşüp baston yardımıyla yürüdüğünüzde, sizi çocukluğunuzdan itibaren tanıyan bir tek onlar kalacak.