Kendine dürüst müsün önce onu bir düşün!

Bir araştırma şirketi "Arkadaşlarımızda aradığımız özellikler" ile ilgili anket yapmış. En önemli özellik ne çıkmış olabilir? Tabii ki dürüstlük! 1100 kişi ile gerçekleştirilen bu araştırmada dürüstlüğü isteyenlerin oranı yüzde 56.3... Aranan diğer özellikler ise sırasıyla; yüzde 9.0 saygılı, yüzde 7.6 kibar, yüzde 7.6 sırdaş, yüzde 5.8 merhametli, yüzde 4.0 yönlendirici, yüzde 2.9 koruyucu, yüzde 2.9 cömert, yüzde 2.2 sabırlı ve yüzde 1.8 çalışkan.

Çok merak ediyorum bu ankete katılanların yüzde kaçı kendi arkadaşlarına ya da çevresine karşı dürüst. Herkesin beklediği ama genellikle hiç kimsenin başaramadığı bir kavram dürüstlük. Aslında dürüstlük isteyenlerin de tam olarak bunu istemediğini düşünüyorum.

Eğer bu kadar kişi dürüstlüğe önem verseydi pembe yalanlarla süslenmiş arkadaşlıklar, pohpohlama görevi görenler daha çok tercih edilmezdi.

PATAVATSIZLIK ÇİZGİSİ

Genelde dürüst insanlar patavatsız, hadsiz gibi yakıştırmalarla dışlanır.

Bence de fazla dürüstlük bu duruma düşürür insanı... Kafanızdan geçen cümleyi pat diye söyleyemezsiniz bir insanın suratına... Çünkü üzülmesinden korkarsınız sevdiğinizin.

Mesela en yakın arkadaşınız da olsa "Saçın hiç güzel olmamış, kendine ne yaptın böyle?" diyemezsiniz. En fazla "Eski saçın daha iyiydi" diyebilirsiniz.

Dürüstlük bir noktaya kadar olmalı ama haddini aşmamalı!

HEPSİNİN YERİ AYRI

Ayrıca her arkadaşından aynı özellikleri beklemez insan. Zaten tüm arkadaşlarınız aynı özellikte olsa çok insana ne gerek var değil mi? Arkadaşlarınızın bazılarıyla çok eğlenirsiniz, bazılarıyla çok ağlarsınız, bir kısmıyla çok gülersiniz.

Bazısı sırdaştır en gizli yaramazlıkları yaparsınız. Ama hiçbirine karşı tam dürüst değilsinizdir. Hatta çoğu zaman kendinize bile!

'SAĞLIK' DER GEÇER!

Kendinize dürüst olmadığınızın göstergesi ise aynı şirketin yaptığı "2023 yılından ne bekliyorsunuz?" anketi. Aynı 1100 kişi olduğunu tahmin ettiğim kişilerin "dürüst" yüzde 50'si sağlık bekliyormuş yeni yıldan. Kalan yüzde 13'ü mutluluk, yüzde 12,5'i para, yüzde 10,4'ü seyahat, yüzde 8,1'i ise başarı...

Bir şeyi beklemek için o şeyin sizde olmaması gerekir öncelikle. Ancak hasta olan kişiler, "Sağlık bekliyorum" diyebilir. Sağlıklı olan bir kişi sağlık beklemez. Sağlıklı olduğu için şükreder, mutluluk duyar. Ama "Sağlık demezsem acaba sağlığımı kaybeder miyim?" korkusu ya da maddeci biri gibi görülmek istemediği için "sağlık" der geçer.

Bence arkadaşınızın size dürüst olması o kadar da sorun değil, önemli olan kendinize ne kadar dürüst olduğunuz!