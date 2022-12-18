Doktorlara da artık birer filigran lazım!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ı artık tüm Türkiye tanıyor. 20 yaşındaki Özkiraz, sadece ailesini değil doktorları, hastanedeki memurları da uzunca bir süre kandırmayı başarmıştı. Sahtekarlığı ortaya çıkınca tutuklanan bu genç kızın hakkında savcı, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istedi.

Bu olayın yankıları sürerken bir sahte doktor vakası da Mersin'de yaşandı.

Gündüz hastaneye gelen bir şahıs, doktor odasındaki boşluktan faydalanıp önlük çaldı. Gece tekrar hastaneye gelip doktor gibi davranmaya başladı. "Çalan alarmla" yakalanan şahıs, bunu niçin yaptığı sorulunca, "Doktorluk mesleğini çok merak ediyordum" diye cevap verdi.

GERÇEK AMA KAYIT DIŞI!

Son olay ise İstanbul'daki bir hastanede yaşandı. Bu kez de gerçek bir doktor sahte sanıldı. Artık gerçek olduğu anlaşılsın, sahtesi yapılamasın diye paralarda, çek veya senetlerde kullanılan filigranlardan doktorlara da takmaları gerekecek. Mesela diplomaları çip olarak bileklerine takılabilir. Muayene olmadan önce doktorun çipini saatimize okutup güvenle muayene olabiliriz.

Çünkü kafamız karışık. Şu sıralar alarm durumundayız, şüphelenme modumuz açık. Yoksa Esenyurt'taki vatandaşın doktorun hareketlerinden şüphelenip kimlik göstermesini istemesi, göstermeyince de polisi çağırmasını nasıl açıklayabiliriz? Bu arada başhekim de ben bu adamı tanımıyorum demesin mi! Eskiden sizin aklınıza doktorun kimliğini sorgulamak gelir miydi? Ama artık geliyor. Gerçi bu kez de doktor sahte değil ama kayıt dışı çıkmış. Ne günlere kaldık!

Bu arada "doktorun önlüğünde çalan alarm" konusunu biraz araştırdım. Bu sistem, personellerin gerçek zamanlı konumunun izlenmesini sağlıyormuş. Bu sayede ihtiyaç durumunda doktor, hemşire ya da diğer görevlilerin hangi kat ve odada olduğu, en son hangi bölümde görüldüğü de anlık olarak görülüyormuş. Yani çip sistemi bir bakıma gerçek olmuş. Bu alarmı doktorun önlüğüne değil deri altına takmalarının zamanı yaklaşıyor sanırım.