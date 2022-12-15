Beslenme sorunsalına bakanlık el koydu

İnsanlar bir şeyden ne kadar çok bahsediyorlarsa o konuda bir eksikleri oluyor. Örneğin son zamanlarda en çok konuşulan konulardan biri de sağlıklı beslenme ve diyet. Türkiye'de ve dünyada obez kişi sayısı o kadar arttı ki, artık bu bir hastalık ve hatta çağın kanseri olarak adlandırılıyor. Televizyonu açıyorsun bir doktor, bir diyetisyen konuşuyor, gazeteyi açıyorsun aynı şekilde. Her an beslenme, sağlıklı yaşam konusunda konuşan birilerini görmek, duymak mümkün. Ama yine de şişmanlık büyük sorun olmaktan çıkamıyor bir türlü. Kadınlar arasında en çok konuşulan konular arasında da birinci sırada diyet var. Zayıflamak en çok istenen ama bir türlü elde edilemeyen bir şey.

Kadın anneyse, çocuğunun beslenmesi de bir başka konu... İki anne yan yana geldiğinde çocuklarına nasıl sağlıklı yemek yedirmeye çalıştıklarını, ancak bir türlü başaramadıklarını anlatıp dertleşiyor.

ELDEN ELE GEZEN LİSTELER

Konu bu kadar popüler ve ihtiyaç dahilinde olunca da pek çok diyet listesi ortalıkta geziyor. Bir yandan sağlıklı beslenme konusunda ahkam kesenler, bir yandan da kısa yoldan hedefe ulaşma peşinde olduğu için hangi diyet daha çabuk kilo verdiriyorsa o liste elden ele dolaşıyor. Bir de yine aynı konu yüzünden popüler olan yağ yakan yiyecek ve içecekler kavramı var ki, birçok kişi de bu besinlerden medet umarak o besinleri tüketmeye yöneliyor.

Hatta öyle ki o besinden ne kadar tüketirse o kadar kilo vereceğini düşünüyor.

Bu kadar bilgi bombardımanı altında doğruyu bilmemek imkansız. Aslında herkes doğruyu biliyor ama "Problemi kolay yoldan halledebilir miyim?" derdine düştüğü için iş karma karışık bir hal alıyor. Bu sefer, biri "Yumurta yeme kolestrol yapar" derken biri de "Yumurta yemek kilo verdiriyor" dediği için bilgiler iyice tersyüz oluyor. En sonunda "Amaan canımın istediğini yiyeyim gitsin, bir daha mı geleceğiz bu dünyaya" kıvamında dolaşırken bir yandan da yine kolay yöntemlere kulak kabartıyoruz.

Sağlık Bakanlığı bu bilgi karmaşasını önlemek için çok güzel bir rehber kitapçık hazırlamış. Örneklerle kimin ne kadar enerjiye ihtiyacı olduğunu, vitaminlerin ne kadar alınması gerektiğini, hangi besinin ne kadar tüketilirse faydalı, ne kadar tüketilirse zararlı olacağını ayrıntılı ve örneklerle anlatmış. Bu bilgileri de konusunda uzman kişileri referans ve kaynak göstererek sunmuş. Yani eğer gerçekten sağlıklı beslenmek istiyorsanız Sağlık Bakanlığı'nın sitesine girip bu rehberi indirebilir ve başucu kitabı yapabilirsiniz.

Bu rehberde kendiniz, çocuğunuz, eşiniz, anne ve babanızın beslenmesi konusunda merak edebileceğiniz her bilgi mevcut.

BEKAR ERKEK 2 ÇOCUKLU KADIN

Rehberin dikkat çeken kısmı ise bekar erkek menüsü... Bekar erkek için liste hazırlanması çok ilgi çekmiş. Benim ilgimi çeken ise ornek beslenme tablolarında orta yaş kadını "42 yaşında memur, eşi ve 2 çocuğuyla yaşayan, ev işleri yanında işine yürüyerek gidip gelen" biri olarak tasvir edilirken erkek ise "36 yaşında bekar, tek başına yaşayan, öğle yemeklerini işyeri yemekhanesinde, akşamları dışarıda veya evde basit yemekleri kendi hazırlayarak tüketen" biri olarak tasvir ediliyor. Menülerde buna göre hazırlanmış.

Memur olmasam da listeyi hazırlayan sanki beni tarif etmiş gibi geldi bana.

Alıp başucuma asayım!..