İnanmanın etkisi ilaçtan daha güçlü

Düşünce Gücüyle Tedavi diye bir kitap okumuştum yıllar evvel. Çok popüler bir kitap. Orjinal adı "You can heal your life" olan kitabın yazarı ise Louise Hay... Birçok hastalığın nedeninin psikolojik olduğuna değinmiş Hay.

Örneğin baş ağrısının nedeni değersizlik duygusu. Korku ve kendini eleştirme olarak özetlemişti. "İnandığın şey senin gerçeğindir" cümlesini sık sık okuyabilirsiniz kitapta. Kitabın tamamını okuduğunuzda bir kısmını abartılı bulsanız da bazı bölümlerine katılmadan edemiyorsunuz.

AĞRI KESİCİ BONİBON

Düşünce gücüyle tedavinin en gözle görünür olanı plasebo etkisi... Bu etkinin gücüne kaç kez gözlerimle şahit oldum. Bir gün arkadaşım fenalıklar geçiriyordu. Hepimiz başına toplandık.

Kız öldü, ölecek, kıvranıyor ağrıdan, nefes alamıyor. Ne yapsak bilemedik.

En sonunda ambulans çağırdık. Ekip geldi, kalp, şeker, tansiyon ne varsa ölçtüler her şey normal. Ekip, "Bizlik bir şey yok gidiyoruz" dediği anda daha da fenalaşıyordu. Doktor ya da paramedik bilmiyorum kafasında birden ampul yandı. "Bir iğne yapmamız gerekiyor" dedi ve yaptı. İki dakika sonra kız kendine gelmişti bile. Sonra öğrendim ki, meğer kaba etine zerk ettiği sadece ve sadece suymuş. Şeker ya da bonibonu ağrı kesici olarak kullandıkları, hatta cerrahi işlem bile uyguladıkları oluyormuş plasebo etkisi için...

Bir de bunun tam tersi var, nosebo etkisi... Özellikle hastalık hastası insanların yaşadığı bir durum. İlacın kendine yan etki yapacağına öyle inanıyor ki gerçekten kusmaya, kaşınmaya başlıyor.

Bütün bunlara, ister düşünce gücüyle tedavi, ister plasebo, ister nosebo, ister enerji deyin... İsimleri farklı olsa da insanın kendi kendini iyileştirme ya da hasta etme gücü kesinlikle var. Bilim de bunu kabul ediyor ve çaresiz durumlarda kullanıyor. Yoksa hemen her gün iyileşeceğine inanarak iyileşen kanser hastalarının hikayelerini okumazdık.

İnanç çok güçlü bir duygu. İnancın boşluğunu hiçbir şey dolduramıyor.