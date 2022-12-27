Harcarken değil hediyeleşirken kazan!

Diğer özel günler gibi yılbaşı da tüketimin pompalanmasına yardımcı olan bahaneler arasında. Reklamların hepsinde "Hediye al, tüket, kredi çek, harcadıkça kazan" gibi cümleler tekrarlanıp duruyor. Hediyeleşmek güzel, hediyeleşmek için bahaneler bulmak da... Ama bilinçsizce tüketmek, harcamak kötü... E ne yapacağız?

EMEĞİN DEĞERİ

Hediyeleşmek anlamını yitirdi çünkü artık bu eylem birini mutlu etmek için değil hava atmak için yapılıyor. En güzel ve en pahalı hediyeyi almak bir prestij göstergesi haline geldi. Eskiden insanlar el emeklerini kullanırdı hediyeleşmek için...

Bir atkı örerdi mesela, güzel bir kek yapardı ya da elinden ne geliyorsa onunla sevdiklerini mutlu etmeye çalışırdı.

Şimdi gençler (özellikle de ergenlik döneminde olanlar) için el emeği hediye aşağılanıyor.

Fakir olmanın göstergesi sayılıp dalga konusu yapılıyor. Yani tüketim toplumunun çocuklarımıza ve insanlığa verdiği zarar sadece maddi değil. Manevi değerlerin de anlamını yitirmesine neden oluyor.

SIFIR ATIĞIN 5D'Sİ

Hediyenin anlamı "Seni düşünüyorum, seni mutlu etmek için çabalıyorum"dur aslında. Anne baba olarak çocuklar üzerindeki etkimiz giderek azalıyor çünkü onları dijital dünyanın insafına terk ediyoruz.

Bizimle sohbet etmek yerine oyun ya da çizgi film arasında çıkan reklamlara maruz kalıyorlar. Gelin bu yıl en büyük hediyeyi çocuklarımıza verelim. Onlarla ilgilenelim. Birlikte geri dönüştürülmüş hediye yapmak mükemmel bir fırsat olabilir.

Çocuklarımızla kaliteli vakit geçirirken sıfır atığın 5D'sini de konuşabiliriz onlarla...

(Düşün, gerekli değilse tüketme)

(Daha az tüket)

(Değerlendir ve yeniden kullan)

(Dönüştür, doğa kazansın)

(Değiştir, farklı amaçla kullan)

Siz bunları anlattıkça onlar soracak, onlar sordukça bilmedikleriniz ortaya çıkacak, böylelikle siz de yeniden araştırma isteği içine gireceksiniz.

HERKES KAZANACAK

Hem hediyeleşmiş olacaksınız, hem çocuklarınızla kaliteli vakit geçireceksiniz, hem çocuklarınız sayesinde araştırıp öğreneceksiniz hem de çocuklarınızın geleceğini kurtaracak onlara da daha temiz bir çevre öğretisini, kazandırmış olacaksınız.

Hediyeleşirken tüketmeyecek, üreteceksiniz.

Yani çocuklarınız, siz, sevdikleriniz ve dünya dahil herkes kazanacak. Hadi şimdi bir bakın bakalım evinizde yeniden değerlendirebileceğiniz neler var?