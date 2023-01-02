Ambulans gördüğünüzde aklınıza gelsin

Bugün sizi üç güzel ve kahraman kadınla tanıştıracağım. Mehtap Karagöz 34 yaşında iki kız çocuğunun annesi, 15 yıldır Acil Tıp Teknisyeni.

Özlem Yılmaz, 38 yaşında, 19 yıldır paramedik. Mutlu Kuvvet Kocabıyıkoğlu, 38 yaşında bir erkek evlat sahibi, 20 yıllık Acil Tıp Teknisyeni ve sürücü, yani ambulans şoförü...

Hepimiz ailemizle, arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle sıcacık yuvamızda yeni yılı karşılarken onlar çocuklarını, ailesini bırakıp üçü birlikte Foça 112 İstasyonu'nda gelecek yardım çağrısını bekliyordu. Alkol alıp dağıtanlar, kendini denize atanlar, düşüp kafasını yaralayanlar. Eğlenirken kalp krizi geçirenler, çok yiyip mide fesadı geçirenler... En kötüsü de bu özel gecede kaza yapanlar hayata tutunmak için onların elini uzatmasını bekliyordu. Yardım eli uzatan kurtarıcı meleklerden sadece birisi Foça 1 No'lu ekip. Peki neden onları yazıyorum. Çünkü 3 kadından biri benim kuzenim ve onların nasıl bir nöbet geçirdiğini, kadın olarak gittikleri vakalarda nasıl karşılandıklarını çok yakından biliyorum.





Ufak tefek bir kız Mutlu, ambulansın sürücü koltuğunda neredeyse görünmüyor.

Ancak direksiyona geçtiğinde devleşiyor. Yardım bekleyenlere ulaşırken ya da hastaneye can yetiştirirken bir de 'kadından şoför olmaz' önyargısıyla savaşıyor. Yolda kadın şoförleri gasp etmeye çalışan magandaların ambulansa bile aynı şekilde davrandığını göz önünde bulundurursak ne demek istediğimi daha net anlatmış olurum sanırım.

Gittikleri vakada "kadından şoför olursa tabi yetişemezsiniz" diyenlere bile hiç sesini çıkarmadan acısına vererek yardım etmeye çalışıyor onlar...

Onlarca kilo ağırlıktaki yardım çantasıyla koşan, kendisi zaten ağır sedyeleri, bir de hastanın ağırlığı eklendikten sonra indirip kaldıran bu kadınlar bir de gittikleri yerlerde kadın oldukları için aşağılanmaya da alışmış.

Kendi çocuklarını ateşler içinde bakıcıya bırakıp, ateşli bir çocuğu hastaneye yetiştirmeye çalışan bu anneleri, kadınları sırtımızda taşıyacağımız yerde aşağılıyoruz.

24 saat kulak telsizde, ayakkabı ayağında, 1 dakika içinde istasyondan çıkıp vakaya koşmaya çalışan bu kadınlar, yeni yılın arka planında yardıma koşmayı bekledi. Bundan sonra da koşmaya devam edecek.

Bayramda, yılbaşında, sıcak bir yaz gününde ya da kışın dondurucu soğuğunda bir ambulans sesi duyarsanız aklınıza çocuklarını bırakıp sizin yardımınıza koşan bu üç kadın ve yüzlerce diğer 112 çalışanı gelsin. Onlar da insan, kadın, anne... Ama ambulansa bindiklerinde birer kanatsız melek oluveriyorlar.