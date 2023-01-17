Ya evladınız bir katilse!

Her gün en az bir tane kadın cinayeti görmeye alıştığımız haber bültenlerinde bugün bir kadının işlediği cinayet ile karşılaştık. Erkek maktulün cesedi ormanda bulunmuş.

Kimliği, parmak izinden tespit edilmişti.

Bu cinayeti bir kadının işlediği ortaya çıkınca epey bir şaşırdık. Ancak, katil tutuklandıktan sonra ifadesi ve cinayetin detayları ortaya çıktı. Cinayet silahı bir sandalye!

Ayrıldıkları halde rahatsız etmeye devam ettiğini, son olarak evine geldiğinde tartıştıklarını, sandalyenin kırık demir bacağıyla vurduğunu söylemiş zanlı...

Bana kalırsa bu olayda da eğer kız adamı öldürmeseydi, öldürülme ihtimali oldukça yüksek...

Cinayetin ikinci bir boyutu daha var.

Kızın babasının cesedi saklamak için kızına yardım etmesi! Bu detay da babanın kızının isteyerek cinayet işlemediğine inandığını kanısını uyandırıyor bende.

OĞLUNU İDAMA GÖNDERDİ

Tesadüf, dün akşam reality programında bir annenin katil oğlunu ihbar ederek idama göndermesinin hikayesini izlemiştim. Kadın, oğlunun çocuk yaştan beri şiddet içeren, katil ruhunun işaretlerini keşfedişini anlatıyordu. İlk işaret evde besledikleri köpeği kesmeye kalkmasıydı.

İkinci işaret evi yakmaya çalışmasıydı...

Sonra suçların sonu gelmedi. Sürekli suç işleyen oğlunu çok kez şikayet eden anne en sonunda oğlunun iki kişiyi öldürdüğü cinayetin itirafını da polise ihbar edip oğlunu idama gönderdi.

Bu katil kızın babası da onun gerçekten suçlu ve kötü bir çocuk olduğunu bilseydi ona yardım etmek yerine ihbar ederdi diye düşünmekten alamıyorum kendimi.

SERİ KATİLİN ÇOCUKLUĞU

Bu arada beni oldukça etkileyen bu anne-oğulun hikayesi tam olarak "Macdonald Üçlüsü Teorisi"ni doğruluyor.

"Macdonald Üçlüsü Teorisi"ne göre bir çocuğun ileride suçlu ya da seri katil olma olasılığının yüksek olduğunu gösteren üç işaret bulunuyor...

1. Hayvanlara yönelik zalim davranışlar

2. Nesneleri ateşe vermek veya küçük kundakçılık eylemleri

3. Yatak ıslatma (enürezis)

Programda anlatılanlar tam olarak bu sıralamadaydı!

Hiçbir anne evladının bir suçlu, katil olmasını istemez, kabul de edemez ama maalesef her katilin ve suçlunun da bir anne babası var!