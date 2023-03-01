Hastalıkta sağlıkta zenginlikte fakirlikte!

Kayseri'de eşinin bileziklerini zorla aldığı öne sürülen kocanın yargılanmasına başlanmış. Duruşmada, tutuksuz sanık M.P, müşteki eşi H.P. ve taraf avukatları hazır bulunmuş. H.P, eşini sevdiğini ve kendisinden şikayetçi olmadığını söylemiş. Cumhuriyet savcısı da sanığın "yağma" suçundan 10 yıla kadar hapsini istemiş. Sonuçta duruşma ertelenmiş.

EVLİ AMA MAHKEMELİK ÇİFT!

Ne kadar da saçma geldi bu olay bana...

Hadi boşandıktan sonra aradaki maddi anlaşmazlıkları anlıyorum da evliyken mahkemelik olmak da ilk kez duyduğum bir şey. Mahkemeden geldikten sonra aynı sofraya oturup karşılıklı romantik bir yemek mi yiyecek şimdi bu çift? Ya da gece aynı yastığa nasıl baş koyacak? Bizde yabancılarda olduğu gibi uzun ve süslü evlilik yeminleri yok ama genel hatlarıyla herkesin ettiği yemin... "Hastalıkta sağlıkta, zenginlikte ve fakirlikte..." diye başlıyor.

AİLE OLMANIN GİZLİ FORMÜLÜ

Evlilik, aile birliği, bütünlük gerektirir.

Maddi ya da manevi... Hep eskilerin nasıl bu kadar uzun süre evli kalabildiğine şaşırırız ya. İşte sırrı bu. Her gün kavga da etseler ayrı gayrıları olmadı bizimkilerin. Babam bazen annemin ne kadar bileziği varsa alır, işine yatırım yapardı. Annem, zaten o söylemeden sıyırırdı kolundan. Kazanınca da daha fazlasını yine alıp getirirdi. Sonra iflas etti... Kuru ekmek yediler ama yine birlikte kaldılar. Ben de onlardan öyle gördüm.

Kavga edebilirsin, anlaşamayabilirsin ama asla senin benim konuşması geçmez bir ailenin arasında! Hatta aile olmak, karı koca olmanın da ötesindedir. Hiçbir şartta çocuğunun annesi/babası için kötü düşünemezsin, daha doğrusu düşünmemelisin.

Aile olmayı boşanma bile etkilemez!