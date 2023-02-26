Hiçbir şey için geç değil!

Bir teyze vardı, İzmirli... 60 yaşında eşinden ayrıldıktan sonra 27 farklı ülkeyi gezerek gençler arasında fenomen olmuştu. 3 çocuk annesi 60 yaşındaki Ayşe Kurucu yıllarca eşinin kıskançlıkları yüzünden dışarı bile çıkamadığı için boşanır boşanmaz kendisini en uzak diyarlara atmıştı. İtalya'daki Pisa kulesinde sembol pozu, Budapeşte sokaklarındaki fotoğrafları ile pek çok kişiye ilham kaynağı oldu. +65 Yaşlı Farkındalık Zirvesi'nde gençlerle bir araya geldiğinde ise tek öğüdü "İmkanınız olduğu sürece hayatı kaçırmayın" oldu.

84 YAŞINDA SINAV

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan Güneş teyze ise 84 yaşında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Yarım bıraktığı eğitimini tamamlamak için Halk Eğitimi Merkezi'ne başvurarak önce okuma-yazma öğrendi. Ardından ilkokul, ortaokul ve son olarak da lise diplomasını aldı. Güzel sanatlar fakültesinde okumayı hedeflediğini söyleyen Güneş teyze, "Benim sanata karşı çok ilgim var.

En başından beri hayalim güzel sanatlarda okumaktı" dedi.

65'LİK ŞAMPİYON

Kamer Pierssens, 57 ve 59 yaşındayken Türkiye Body Fitness şampiyonu oldu. 2019 yılında 65 yaşındayken IFBB Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası'na katıldı. Spora niçin 47 yaşında başladığını ise şu sözlerle anlattı...

"İlkokula başladığımda babama artistik yer cimnastiğine ya da klasik baleye başlamak istediğimi söyledim. Babam buna karşı çıktı. Bu benim içimde delice bir arzuydu. Okuldu, iş hayatıydı derken kısmet 47 imiş. İnsanlar 40'lı yaşlardan sonra geçmiş hayatlarında kaybettikleri şeyleri telafi etmek için çabalıyor."

3 ÇOCUKLU DÜĞÜN

Antalya Manavgat'ta 3 çocuklu bir çift davullu zurnalı düğün yaptı. 20 yıl önce kaçarak evlenen İsa ve Fatma Külahlı bu düğünün nedenini şöyle açıkladı:

"Düğün yapamamak ikimizin de içerisinde hep bir ukde olarak kaldı, gittiğimiz düğünlerde kendimizi çok kötü hissediyorduk." Külahlı çiftinin çocukları Şeyma, Cebrail ve Mehmet Ali davetlileri girişte kolonya ve çikolatayla karşıladı. Gelin arabasıyla düğün salonuna gelen Külahlı çifti, meşaleler ve alkışlar eşliğinde salona girdi. Çift, romantik ilk dansın ardından çocuklarıyla birlikte dans edip oynadı.

Sakın, "Bu yaştan sonra yapılır mı, konu komşu ne der, yapabilir miyim?" diye düşünmeyin. Kim ne derse desin, içinizde kalan bir şeyler varsa bir saniye bile beklemeden yapın.

Çünkü son iki hafta tekrardan gösterdi ki, sabaha bile çıkamayabiliriz!