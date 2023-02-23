Bazen sadece sarılmak yeter

Pedagog ve aile danışmanı Adem Güneş, sosyal medya hesabında bir yazı paylaşmış. Ben de buradan sizlerle paylaşmak istedim, çünkü bir çok kişinin bu anekdotta kendini göreceğini düşünüyorum...

... Eşim gece 2 civarında 'dişim ağrıyor' diye uyandırdı. Akşam geç yatmıştım.

Hafta sonu tam olarak dinlenememiştim.

Yine de kalktım ve "Çok mu ağrıyor, sabahı bekleyemez misin?" dedim. Eşim, "Ben dişim ağrıyor diyorum, doktora mı gidelim diyorum" diye ağlamaya başladı.

Çok gerildim. "Ne halin varsa gör, insanlık yaramaz zaten" dedim, yastığımı alıp salona gittim. Koltuğa kıvrıldım. Biraz sonra eşim de peşimden geldi, "Ben dişim ağrıyor diyorum, sen yatıyorsun.

Nasıl insansın" diye bağırmaya başladı.

"Çattık" dedim, içimden 'la havle' çektim. "Benden ne istiyorsun söyle onu yapayım, bağırma" dedim.

BİR KUŞ GİBİ ÇARESİZDİ!

Eşim durdu gözüme baktı, "Sarılmanı istiyorum" dedi. Şaşırdım. O gerginlikle içimden gülmek geldi. "Ciddi misin?" dedim. Eşim, "Ya sana ne yapacağını bile söylüyorum sen hala ciddi misin diye soruyorsun" diye yine kızdı. "iyi tamam, gel sarılayım" dedim. "Hayır öyle değil, sen gel" dedi. İçimden 'neyse' dedim, kalktım, sarıldım. Eşime sarıldığımda bir kuş gibiydi, çaresizliğini hissettim. Onun aslında doktora değil duygusal desteğime ihtiyacı vardı, o an fark ettim. Daha çok sarıldım, "Özür dilerim, seni anlayamadım" dedim. Eşim belki acıdan, belki özür dilediğim için bilemiyorum, ağladı.

Sıcak gözyaşlarını yanağımda hissettim.

Ertesi gün bütün gün boyunca düşündüm.

Eşimin bana neden sürekli tepkisel olduğunu anlamaya çalıştım. Sonunda buldum. Sanırım ben eşim için ne anlama geldiğimi bilmiyordum. Aslında eşim yıllarca benimle tartışmamış, onun için ne kadar anlamlı olduğumu haykırmış.

ÖFKE KILIĞINDAKİ DUYGULAR

Evet bazen sevilme isteği, şefkat arayışı ya da anlaşılmadığını hissetmek gibi pek çok duygu öfke kılığında çıkabiliyor insandan.

Oysa bir düşünün çocuğunuz soğuk bir günde ince bir giysiyle çıktığında ona bağırmamızın nedeni aslında koruma isteği değil mi? Siz onun iyiliğini düşündüğünüz için bağırırken sanırken çocuk ben ne yaptım şimdi diye düşünüp üzülüyor. Bu olayın iki tarafına da geçebiliyoruz zaman zaman... Oysa ki bazen öfkeyi yatıştırmak, tüm acıları dindirmek, sevdiğini korumak için bir sarılma yetebiliyor.