Bu ceza tüm kadınlar için

İzmir'in göbeğindeki Kıbrış Şehitleri Caddesi'nde bir taciz olayı yaşanıyor.

Hem de gündüz vakti... Tacize uğrayan 23 yaşındaki mağdur kendisine yaklaşan kişiden korkup caddenin kalabalık bir noktasına doğru gitse de tacizci vazgeçmeyip arkasından gidiyor ve işi dokunmak suretiyle tacize kadar ilerletiyor. Çığlık atarak yardım isteyen mağdur, hemen polise haber veriyor. Bu yaşananları ise güvenlik kameraları an be an kaydediyor.

Tacizci tutuklanıyor. İlk mahkemede serbest kalıyor. Tabii bu serbest kalma beraat anlamına gelmiyor. Hakim, delillerin bilirkişi tarafından incelenmesi için mahkemeyi ileri bir tarihe erteliyor.



ÇOCUKLARIM VAR SAVUNMASI

Olayda takıldığım iki konu var. Birincisi tacizcinin savunması... Savunması laf salatası zaten ama arada söylediği "Bakmakla yükümlü olduğum iki çocuğum var" lafı beni daha da sinirlendiriyor ve çocuklar adına daha çok üzülüyorum.

Bana kalırsa bu bir savunmadan ziyade o çocukları bu babanın elinden almak için bir neden! Böyle çarpık zihniyetli bir babanın baktığı, yetiştirdiği çocukların geleceği için de büyük bir kaygı sebebi.

İkinci konu ise mağdurun avukatının savunması...



MÜVEKKİLİM TÜM KADINLAR

Olayın gündüz vakti, öğle saatlerinde, çok kalabalık mekanda ve ısrarlı takip sonucu gerçekleştiğine dikkati çeken N.D.'nin avukatı İpek Kul, "Mağdurun işlek bir cadde üzerinde bulunmasına rağmen sanık tarafından gerçekleştirilen eylemin ıssız bir yerde ya da gece vakti hangi derecelere varacağını düşünmek vahimdir. Sanık açık bir biçimde N.D.'nin kişisel alanını ihlal etmiştir" diyerek müvekkilinin aslında tüm kadınlar olduğunu vurgulamış.

Evet, kesinlikle haklı. Durup durduk yerde gündüz vakti, pek çok kez taciz yaşayan bir kadın olarak öğle vakti sokakta yürüme özgürlüğümüzü kısıtladığı ve kişisel alanımızı ihlal ettiği için ayrıca bir ceza alması gerekiyor bence bu kişilerin. Almalı ki bir daha bırakın tecavüzü, tacizi bir kadına izinsiz yaklaşmaya bile cesaret edemesin kimse!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın