Katil olma kriteri nedir?

İnsan bir anlık sinirle kardeşini öldürebilir mi? Ankara'da anneleriyle yaşayan biri doktor diğeri mühendis iki kardeşten biri toprağa biri de ceza evine girdi. Hem de sebep ne biliyor musunuz? Çamaşır makinesinin sesi. 28 yaşındaki veri mühendisi, geç vakitte çamaşır makinesini çalıştırmak istedi. Doktor ağabeyi tepki gösterince aralarında kavga çıktı.

Sonuç ise korkunç. Mühendis kardeş ağabeyinin kendisine tokat attığını bunun üzerine kendini kaybettiğini söylemiş.

BİR ANLIK SİNİRLE OLMUŞ!

Komşuları ise şaşkın, "İkisi de çok iyi insanlardı.

Kavgaları, gürültüleri olmazdı. 10 senedir kapı komşum. Biri doktor, diğeri de mühendis, biz de olayın şokundayız. Gece ağabeyini bıçakla öldürmüş, Bir anlık sinirle olmuş" demiş.

Bir anlık sinir bu kadar basit mi? Eğitim, yetişkinlik düzeyi, kontrol... Hiç mi önemi yok?

Komşunun şaşkınlığını özellikle yazdım çünkü komşu, bu ifadesinde toplumun katil olma sınırlarını çizmiş bir anlamda... Genellikle eğitim seviyesinin düşüklüğünün suç işleme oranlarını artırdığını düşünür ya da sürekli kavga eden gürültücü tipleri potansiyel suçlu gibi görürüz.

Sessiz sakin, 'okuyup adam olmuş' kişilerin işledikleri suçlar ise şaşırtır bizi.

Bu olay sadece çamaşır makinesinin gürültüsünden yaşanmadı, eminim çok ama çok derin bir hikayesi var. Belki ebeveynlerinin sürekli abisiyle kıyaslaması ya da abiye olan hayranlıkla kıskançlık arasındaki ince çizgide dolaşan kardeşin duygularının dışa vurumu...

Ne derseniz deyin ama kardeş cinayetlerinin Habil ve Kabil'den beri en büyük ve en birinci nedeni 'kıskançlık'. Ve bu olay bence kaç yaşına gelirsen gel, mesleğin ne olursa olsun bastıramadığın en ilkel duygulardan biri olan kıskançlığın yaptırabileceklerinin kanıtı gibi.