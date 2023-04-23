Bayram bombası

Bugün bayramın son günü... Ama aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Bayramlar bir toplumun dini ya da kültürel yaşam biçimlerini geçmişten geleceğe taşımanın en önemli aracı.

Bu yüzden de bayramları çocuklara benimsetmek oldukça önemli. Mesela İsa'nın yeniden doğuşunu simgeleyen 'Easter' yani paskalya çocukları çekmek için yumurta boyama ve tavşan gibi sembollerle süslenmiştir. Ya da Noel, ağaç süslemeleri ve hediyelerle çocuklar için daha çekici hale getirilmiştir. Bizde de bayramlarda çocukların çocuklar için vazgeçilmez kılan gelenekler var. Harçlık ve şeker toplamak, yeni giysiler almak, hediyelerle şımartılmak gibi. Gelenekler bayramlarla, bayramlar da çocuklarla gelecek kuşaklara taşınıyor. Bunlar güzel, ama çocukları başı boş bırakmak gelenekler arasına katılmamalı!



KIZ KAÇIRAN VE TORPİL

Bayramları hep güzel anılarla hatırlasak da benim çocukluğumun bayramlarından aklımda kalan kötü resimler de var. Bunlar kız kaçıran, torpil gibi patlayıcı maddelerle oynayan çocuklar yüzünden sokağa bile çıkmayışım.

Büyüklerden harçlık alan çocuklar bakkallara koşar türlü çeşit patlayıcı ile sokaktaki çocukları korkuturdu. Mantar tabancaları, çıtır pıtır... En kötüsü ise kız kaçıran ve torpildi. Artık bu tip çocuklar ve oyuncakların geçmişte kaldığını sanıyordum. Taa ki Bursa'dan gelen bir haberi okuyana kadar.



BİRİ BANA AÇIKLASIN!

Bursa'da 2 arkadaşın oyuncak silah ve torpilli şakası polisi harekete geçirmiş.

Polisin geldiğini gören 2 arkadaş ise oyuncak tabancalarını polise doğrultunca polis çocukların elindeki silahı gerçek sanıp uyarı amaçlı havaya ateş açmış.

Ellerindeki oyuncak silahları yere bırakan 2 arkadaş polis tarafından gözaltına alınmış.

Attıkları torpillerden biri ise çevrede bulunan bir dükkana isabet etmiş ve ufak çaplı yangın çıkmış. Yangını söndürmek ise itfaiyeye düşmüş Ne kadar tehlikeli değil mi? Yaşanan tehlikeleri geçiyorum, aklım yaşanabilecek daha tehlikeli olaylarda kalıyor.

Anne babalar, bu çocukların ateşli silah ve patlayıcılarla oynamasına nesıl izin veriyor. Bu silahlar bakkallarda nasıl bu kadar kolayca çocuklara satılabiliyor? Biri bana bunu açıklasın lütfen!

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