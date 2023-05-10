Babalık hakkınıza sahip çıkmalısınız!

Neden hep kadın erkek eşitliğini istiyoruz, çünkü toplum bu iki cinsiyetten oluşuyor. Aile de bir toplumun en küçük yapı birimi. Çocuk ise anne ve babanın ortak meyvesi... Eşitliğe bakışımızı bu noktaya getirirsek konunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılır sanıyorum. "Çocuğu eğitmek, anneyi eğitmekten geçer" diye düşünülerek kurulmuş bir vakıf var. Anne Çocuk Eğim Vakfı. Ancak artık onlar da bu bakış açısının yanlış olduğunu, ailenin bir bütün olduğunu görmüş olmalılar ki babanın eğitimi için de çalışmaya başlamışlar. Bu sebeple çeşitli illerde eğitim programları düzenliyorlar. 13 hafta süren programda, babalar, atölye çalışmasına çocukları ile katılıyor. Program sonunda ise babalara sertifika ve hediye veriliyor.

KOLAYA KAÇMANIN BEDELİ VAR

Aslında bence bu erkekler için bir pozitif ayrımcılık çünkü şimdiye kadar babalar hep çocuğun maddi bakımı gibi yüzeysel rollerle çocuktan uzaklaştırılıyordu. Çocuklarının gelişim ve eğitiminde bir rolleri olduğunu bilmek, görmek onlara da iyi gelmiş olmalı. Buradan babalar sesleniyorum. Siz de çocuğunuz üzerindeki hakkınızın savunucusu olun. Sizi edilgen konumda bırakacak eşitsizliğe bir 'dur' deyin ve çocuğunuzun en az annesi kadar size de ihtiyacı olduğunu kanıtlayın! Ha "Nasılsa annesi bakıyor ben de hiçbir şey yapmadan 'baba' adıyla anılıyorum" diyerek işin kolayına kaçıyorsanız o da sizin seçiminiz. Bu seçimlerinizin sonucuna da siz katlanırsınız!