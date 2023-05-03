Son pişmanlık neye yarar?

Bilim insanı, insanlık için çalışır ama maalesef insanlığın bunu kötü emellerine alet edebileceğini ya da hiç hesapta olmayan bir biçimde icadının insanlığın aleyhine olacağınız tahmin edemez, etmez! Bunların en başında herkesin bildiği gibi atom bombası geliyor.

Dinamit ve biber gazı da mucitlerini pişman eden icatlardan bazıları...



KABUS SENARYOSU

Son gelen haberler "Yapay zekanın babası" olarak nitelendirilen 75 yaşındaki Geoffrey Hinton'ın yapay zeka alanındaki gelişmelerin "korkunç" olduğunu ve bu alanda yaptığı çalışmalardan pişmanlık duyduğunu söyleyerek, Google'dan istifa ettiği yönünde. Hinton'a yapay zekanın babası deniyor çünkü onun derin öğrenme ve yapay sinir ağları üzerine öncü araştırması, ChatGPT gibi mevcut yapay zeka sistemlerinin yolunu açmıştı. Hinton, bazı potansiyel tehlikelerinin oldukça korkutucu olduğunu belirterek, yakın zamanda insanoğlundan daha zeki olabilecekleri kanaatini taşıdığını söylemiş.

İlerleme hızının endişesini artırdığından bahsetmiş. Yapay zekanın, "Daha fazla güç elde etmem gerekiyor" gibi potansiyel bir tehlike barındırdığı uyarısında bulunan Hinton, "Geliştirmekte olduğumuz zeka türünün sahip olduğumuz zekadan çok farklı olduğu sonucuna vardım" diyerek bunun bir "kabus senaryosu" olacağına dikkat çekmiş.



FRANKESTEIN'I HATIRLATTI

Sevgili Hinton'ın bu pişmanlığı bana hiç samimi gelmedi doğrusu! Derin öğrenme ve yapay sinir ağları üzerine araştırma yapan bir bilim adamı olarak bunu bu kadar geç idrak etmesi garip değil mi? Robotların dünyayı ele geçirdiği bilimkurgu filmlerini artık çocuklar bile biliyor. Ki bilim kurguların yapılan araştırmalardan ortaya çıktığını da! Hadi bunları görmedin Frenkestein'ı da mı okumadın! Yapay zekanın gittiği nokta bana hemen bilimkurgu türünün ilk örneklerinden olan Frankestein'in hikayesini hatırlattı. İngiliz yazar Mary Shelley (1797-1851) tarafından yazılan roman genç bir bilim insanı olan Victor Frankenstein'ın yarattığı alışılmışın dışında bir bilimsel deneyde garip şekilli ama akıllı bir yaratığın hikâyesini ele alıyordu. Bu yaratık (yapay zeka) eninde sonunda yaratıcısını yok edecek gibi görünüyor.

Hinton'un 75 yaşında ve emekli olduktan sonra pişman olması bir işe yaramıyor.

Bakalım yaşayıp göreceğiz

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