Kadın haklarında orman kanunu!

"Ya benimsin ya toprağın" diyen erkeklere "alıştık!"... Alıştık derken çok fazla olduğu için 'alıştık 'diyorum. Yoksa bu alışılabilecek, normalleştirilecek bir konu değil. Aynı zihniyette bir kadın bir erkeği öldürdü dün!



BAŞKASIYLA SÖZLENMİŞ

Ordu'nun Ünye ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşını önce bıçaklayıp daha sonra tabanca ile vurarak öldüren kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında buluşan 32 yaşındaki Merve Kuşçu ile erkek arkadaşı Cengiz Pehlivan arasında sözlenme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Kuşçu, önce Pehlivan'ı önce bıçakladı ardından ise yanında bulunan çantasından çıkardığı ruhsatsız tabanca ile Pehlivan'a peş peşe ateş etmeye başladı. Aldığı 6 kurşunla yere yığılan Pehlivan, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarmaya teslim olan Kuşçu ifadesinde, "Cengiz ile son zamanlarda aramız açıktı. Başka birisiyle sözlendiğini duydum. Olay günü de bu konuyu konuşmak için buluştuk. Bir anda aramızda tartışma çıktı. Bana saldırdı, ben de kendimi korumak için çantamdaki tabancayla ateş ettim. Pişmanım" dedi. Kuşçu ifadesinin ardından Ünye M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.



SORUN GİTTİKÇE BÜYÜYOR

Kadın, başkasıyla sözlenen eski sevgilisiyle konuşmaya çantasında "bıçak ve tabanca"yla gitmiş. "Saldırdı, öldürdüm".

Evet tabii anlıyorum! Aynı kadın katili erkeklerin bahanesi! Bu olayın geldiği noktanın tehlike düzeyini görebiliyor musunuz? Bu cinayet sebepleri, kadın erkek meselesini, cinsiyetçi bakış açısının da ötesine geçiyor artık. İnsanlar kendi adaletini (kendi çapında) sağlamaya doğru yol alıyor. "Beni aldattı", "Söz verdi, yapmadı", "Barışmak istedim kabul etmedi" gibi sebeplerin cinayet için kesinlikle hafiletici sebep olmaması gerektiğinin bir göstergesi. Yani kadın cinayetleri yavaş yavaş kadınların sorunu olmaktan çıkıyor. Erkek yapıyorsa kadın da aynı gerekçelerle insan öldürüyor artık.

Soruyorum, kadın erkek hakları orman kanunlarıyla mı eşitlenecek?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın