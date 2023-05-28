Aşkım sen benim annem değilsin!

Bu cümleyi kuran pek çok erkek duymuşsunuzdur. Sıkı durun şimdi bunun nedenini anlayacaksınız.

Hem de bilimsel yollardan... Bilim insanları aşkın nöral temellerini araştırmışlar.

Beyin dalgalarını okuyan cihazlara bağladıkları birbirlerine deli gibi aşık çiftlere, sevdikleri kişilerin resimleri gösterilip takip edilmiş. Bir de çok sevdikleri bir arkadaşlarının resmini gösterip aradaki farkları incelemişler.

Aynı ekip, bir de anneler için bu çalışmayı yapmış. Annelere kendi çocuklarının resmi ve sonrasında da yine çok sevimli başla bir bebek resmi gösterilmiş Aşkın zirvesinde olan çiftler ile annelerin beyinlerinde aktif olan alanlar ortakmış.

Emisyonel denilen bu beyin bölgeleri aktif hale geçtiğinde, ödül sistemi harekete geçiyor ve insanda ödül kazanmış gibi bir his oluşuyor, insana tarif edilmez bir mutluluk eşlik ediyormuş. Aynı bölgelerin uyuşturucu madde kullanımlarında da aktifleştiğini de eklemişler.



DOĞUM SANCISI DEĞİL DE NE?

Aşık kişilerde Oksitosin ve Vazopressin hormanlarında da müthiş bir artış gözlendiğini de belirten profesörler bir de bu olayı doğuma da bağlamışlar yani aşk ve doğum sancısı da aynı hislerle ortaya çıkıyormuş.

Vazopressin de aşıklarda yüksek seviyelere çıktığında sarılma annelerde de çocuğunu kucaklama hissinin kaynağıymış.

Şimdi anladınız mı aşık kadınların partnerine çocukları gibi davranmasının nedenini. His aynıymış ne yapalım yani?

Suç bizim değil! Ayrıca erkeklere de doğum sancısının nasıl bir şey olduğunu anlatmanın da bir yolu var demek ki.



BABANA BENZEYENİ SEÇMEK

Bir de kimlere aşık oluruz konusuna açıklık getirseler de kendi aralarında da ayrışarak iki görüşü ortaya koymuşlar...

Bir ksım bilim insanı eğer mutlu çocukluk geçirmişlerse kadınların babalarına, erkeklerin ise annelerine benzeyenlere aşık olabildiklerini tezini savunurken bir kısmı ise kendinde olmayan özellikleri taşıyan ve kendisini tamamlayan kişilere aşık olunabileceğini savunmuş. Bu durumda da aynı babam ya da annem gibisin deyip karşındakini suçlamak yerine seni ona götüren nedenlere bir bakabilirsiniz. Eksiğini tamamlayanların ise kısa süreli ilişkilerde tamam ama uzun süreli ilişkilerde büyük sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum. Son veri ise biraz karışık. Dikkat aşk ve annelik uyarır, karın ağrıtır ama mutlu eder!

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