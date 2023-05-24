Siyahi değil kadın olduğu için öldü

Güney Afrika'daki Gabon'dan Karabük'e üniversite okumaya gelen Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga ismini duymayan yoktur. Önce Dina'nın Filyos çayında cesedi bulundu, sonra da olay gecesi çıplak ayak sokakta koşuşu ve arkadaşlarının ifadeleri verildi haberlerde. Belli ki Dina, cinayet kurbanı.

Dina'nın ailesi cenazeyi teslim almak için Türkiye'ye geldi. Bu gelişmenin ardından ise hem ailenin hem de Gabon Cumhuriyeti Devleti Büyükelçiliğinin avukatı olan Kerim Bahadır Şeker dosyadan feragat ettiğini bildirdi.

Nedenini ise şu sözlerle açıkladı: "Aile olayın nasıl gerçekleştiğini bilmemesine rağmen hayatını kaybeden kız çocuğunun siyahi olduğu için öldürüldüğünü ileri sürdü.

Ben ilk günden beri kendilerine; "Arabaya binen beyaz bir kız da olsaydı sonu aynı olacaktı" diye defalarca söylememe rağmen;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı saldırı amacı güden organizasyonlara inanıp, bizim emeklerimizi, çabalarımızı hiçe saydılar."



ÖNEMLİ OLAN KATİLİ BULMAK

Türkiye'de siyahilere karşı sistematik bir ırkçılık olayına ben henüz hiç rastlamadım. Bizde siyahilere karşı ırkçılığın boyutu bir çocuğun "Anne bu abi/abla neden kara?" demesi boyutunda.

Onun sebebi de fazla siyahi görmemeleri.

Türkiye'de öldürülen siyahi genç kız sayısı 1, bilemedin 5. Ama beyaz kadınlar her gün öldürülüyor. Yani Türkiye'de ırkçılık yok ama kadın cinayeti maalesef var.

Yani ben de Dina'nın siyahi olduğu için değil kadın olduğu için öldürüldüğünü ve bu cinayeti siyasi malzeme yapmak yerine o gencecik kızı öldüren katili bulmaya yoğunlaşılması gerektiğini düşünüyorum.

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