Bır gün herkes domates kavanozlayacak

Eylül ayının en sevdiğim taraflarından biri de kışlık hazırlıkları...

Eskiden meyve ve sebzeler sadece mevsiminde bulunduğu için yapılan konserveler, dondurulmuş ya da kurutulmuş sebzeler şimdi ise özellikle çalışan kadınların eli ayağı durumunda. İşten geldin, misafirin var, hemen aç buzluğu közlenmiş patlıcanın, börülcen, barbunyan hepsi hazır. Gerekli sosları ekledikten sonra mezelerin, zeytinyağlıların hazır.

Bir de ana yemek ve pilav ekledin mi, bir saat içinde mükellef sofrana oturmuş, dost meclisini kurmuş oluyorsun.



HASRET GİDERME PARTİSİ

Evet çok yorucu bir hazırlık dönemi ama en sevdiğim tarafı ailece vakit geçirmek.

Çünkü bu tür işler kalabalıkla güzel oluyor. Daha küçük çaplı hazırlıklarda çekirdek aileyle bitirebiliyorsun bu işi ama mesela İzmir'de 'şişe domatesi' dediğimiz kışlık domatesleri yaparken imece usulüne başvuruyoruz. Biri soyuyor, biri doğruyor, biri de pişirip kavanozluyor.

Bazıları yiyor, kimisi de 'hani bana hani bana' diyor... Gündelik telaşlar sebebiyle bizi görüşemediğimiz geniş ailemizle bir araya getiren bu yorucu iş, bir anda hasret giderme partisine dönüveriyor.

Kardeşler, kuzenler, hala teyze gibi akrabaların katıldığı bu etkinlikte sohbet edip, gülüp eğlenirken bir anda bakıyorsun 150 kilo domates, soyulmuş, pişirilmiş ve kavanozlara doldurulup ters çevrilmiş.

Günün sonunda elinizde keyifle yiyeceğiniz 100 kavanoz domates ve sevdiklerinizle geçirilmiş harika bir gün kalıyor.

Ertesi sabah biraz bel ve kol ağrısı oluyor ama o da artık gülün dikeni...



İMECENİN ÖĞRETTİKLERİ

Genellikle köylerde yapılan imece usulü, takım çalışmasının en güzel örneği bence. Bu tür çalışmalara çocukları da dahil etmek çocukların hem emek verdiği şeyi yerken keyif almasına hem de aile içi iletişimin artmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Bu da özellikle çalışan ebeveynler için bir taşla pek çok kuş vurmak demek.

Bu arada kışlık domates sanırım sadece Ege yöresine özel, çünkü Ege şehirleri dışında yaşayan arkadaşların ilk tepkisi, "Ne yapacaksınız bu kadar domatesi" oluyor.

Sonra bir bakıyorum instagramda hazırladığı kavanozları paylaşmış. Yani bir gün herkes domates kavanozlayacak biliyorum!

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