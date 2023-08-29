Hayat bir yelkenli gibi değil mi?

Geçtiğimiz hafta Ege Denizi büyük bir yarışa sahne oldu. Çeşme kıyılarında düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta yedinci yılında 38 tekne ve 400'ün üzerinde sporcuyu ağırladı.

Rüzgâr açısından dünyada yelken ve yat yarışı yapılabilecek en iyi parkurlardan biri olan Çeşme'de gerçekleşen Arkas Aegean Link Regatta aynı zamanda Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yelken Ligi'nin de son ayağını oluşturdu. Yarışa ilk kez bu yıl eklenen J70 sınıfı yarışları ile Çeşme kıyıları ayrı bir heyecana sahne oldu.

EMEĞİN SONU MUTLULUK

Yarışları izleme ve heyecana ortak olma şansımız olmadı ama final gecesinde takım çalışması, doğru karar verme, rüzgarı hesaplama konusunda verilen emeğin karşılığında alınan ödül heyecanına tanıklık ettik. Zorlu bir haftanın sonunda sporcuların gururları görülmeye değerdi.

Ödül töreninin başında izlediğimiz, yarışlardan kesitlerin sunulduğu kısa video bana hayatla ilgili şeyler düşündürdü...

RÜZGARLA MI RÜZGARA KARŞI MI

Aslında yelken hayatın kendisi gibi. Aynı gemide olduğun insanlarla rüzgarı arkana alıp ilerleyebilirsin ya da rüzgara karşı gitmeye çalışarak olduğun yerde sayar hatta gerilersin. Ha bir de aynı gemide olduğunuz halde sizin açmaya çalıştığınız yelkeni kesmeye uğraşanlar var ki onlar için söylenecek çok da fazla söz yok. Sanırım siz fark edene kadar verdiği zarara üzülmeden, "Zararın neresinden dönsen kardır" diyerek gemiden uzaklaştırmak en iyisi!

YOL ALDIĞI YELKENİ KESMEK

İşte belki bu yüzden imkanı olan her ebeveynin çocuğunu yelken sporuyla tanıştırması gerekiyor. Çünkü takım çalışması ile neler yapılabileceğini gören bir çocuk, bindiği geminin yelkenini kesmenin, rüzgara karşı direnmenin onu bir yere götürmeyeceğini iyi bilir. İzmir, yelken sporu için çok uygun bir şehir. İmkanınız varsa çocuğunuzu bu sporla tanıştırmak için hiç beklemeyin. Orada gencecik kızları, oğlanları ve onların gözlerinin içindeki ışığı görünce aileleri kadar ben de gururlandım.

Hepsini tebrik ediyorum. Bu arada meraklıları için sonuçta Arkas Aegean Link Regatta'nın birincisi Borusan Çılgın Sigma, ikincisi Blue Moon ve üçüncüsü Anything Dere Construction oldu. Bu yıl ilki düzenlenen ve son ayağı Arkas Aegean Link Regatta olan Türkiye Yat Ligi'nde ise Borusan Çılgın Sigma'yı Blue Moon ve Beymetal Team Linea Rossa izledi.