Karga kininin kurbanı Benek!

"Benek'in katili kargalarmış." Bugün okuduğum en ilginç haberi paylaşmak istedim sizinle... İzmit'te, site sakinlerinin 'Benek' ismini verip, baktığı sokak köpeğinin yorgun mermi sonucu öldüğü şüphesiyle çalışma yapan polis, hayvanın ölümüne neden olan başındaki yaranın sebebinin, kargalar tarafından yere atılan sivri taşlar olduğunu tespit etti. Yorgun mermi olsaydı şaşırmazdım çünkü insandan beklerim bu tür bir kötülüğü...

Bence bu haber köpek insanı ısırırsa haber olmaz insan köpeği ısırırsa haber olur diye bildiğimiz klişenin ta kendisi...

İlginç olan bir hayvanın diğer bir hayvanı avlanma dışında alet kullanarak öldürmesi yani.



YORGUN MERMİ SANILMIŞ!

Ancak biraz daha deşince hayvanların hedefinin Benek olmadığı da ortaya çıkıyor. Nitekim site sakinleri ve mahalleli de son günlerde otomobillerinde oluşan minik hasarları polise yorgun mermi sanarak ihbar etmişler. Polisin araştırmalarının sonucunda ise bölgede son günlerde silah ateşlenmediği ortaya çıkıyor. Zavallı Benek'in ağaç altında birden yığılmasıyla pik yapan olaylar zincirinin sonunda kargaların sitenin çatısından taş attığı anlaşılıyor.

Kargalar zeki hayvanlar... Bizim evin orada da bolca var. Özellikle yavrularına veya birlikte yaşadıkları sürüye (onlara sürü denir mi bilmiyorum ama!) bir zarar geleceğini düşündükleri anda birlikte hareket ederek çok tehlikeli olabiliyorlar.

O sitede ya da mahallede kargaları çok kızdıran birileri olduğu belli. Yine de insan kadar kötü ve tehlikeli olduklarını sanmıyorum ya olan zavallı Benek'e olmuş.

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