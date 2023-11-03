Kendileri minik fikirleri büyük

Cumhuriyetin 100. yılını kanlı bir savaşın gölgesinde de olsa büyük bir coşkuyla kutladık... Marşlar yazıldı, reklam filmleri çekildi, sergiler açıldı, balolar düzenlendi, her yer bayraklarla süslendi...

Bu kutlamaların içinde dikkatimi çeken bir detay vardı ki, zaman zaman umudumuzu kestiğimiz gelecek nesil adına umutlarımı yeşertti.

GELECEKLERİNE HEDİYE

Gazetemize büyük kurumların özel günlerde ilan vermesine alışkınız. O koca koca kurumların kutlama ilanlarının arasında güneş gibi parlayan bir ilan vardı.

Böylesini ilk kez gördüm desem yalan olmaz. İzmir Bornova'daki Ferit Bahriye Ergil İlkokulu 3/A sınıfı şanlı bayrağımız ve Ulu Önderimizin resmiyle "100 yıllık onur, sonsuz gurur" yazarak bir ilke imza atmışlar. Böyle bir duyarlı davranış, onların geleceğe yazdığı bir mektup aynı zamanda. Kimin aklına geldi bilmiyorum ama hem Cumhuriyete hem kendilerine çok güzel bir hediye.

Şu anda yaklaşık 9 yaşında olan çocuklar, yetişkin olduklarında kesip sakladıkları bu ilan sayfasını görecekler ve belki o gün kağıda basılı bir gazete kalmamış olacak.

Cumhuriyet'in 125. yılında 30'lu yaşlarında olan bu çocuklar, o sakladıkları gazete kağıdını bulup, çocuklarına "Bakın ben ilkokul 3. sınıftayken sınıf olarak böyle bir ilan vermiştik. O zamanlar gazeteler kağıda basılıyordu" diyecek!

SÖZ UÇAR YAZI KALIR

Bu sonsuz hatıraya sahip olmak bir yana, onlara birlikte hareket etmeyi, vatan sevgisini aşılayan bir öğretmenle büyüdükleri için de ayrıca şanslılar.

Çünkü ilkokul öğretmeni aslında aileden sonra hayatımızı değiştiren, etkileyen, yaşamımıza yön veren en önemli rehber. Ve aileler... Böyle güzel çocuklar yetiştirdiğiniz, bu kadar duyarlı olmaları için onları desteklediğiniz için sizi de tebrik ediyorum.

Söz uçar yazı kalır... Geleceğe yazılan mektuplar gibi geleceğe verilen bu ilan, 3/A sınıfını tarihe kaydedecek. Tüm öğretmen ve okul müdürlerinin örnek almasını umuyorum.

Yeni nesle bir kez daha umutla bakmamı sağladıkları için ayrıca teşekkür ediyorum.