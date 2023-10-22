Psikopatın suç işlemesi önlenemez

17 yaşındaki bir genç iki yavru kedinin boğazını kesip parçalara ayırıyor. İfadesinde ise ,"Kasaplık yaptığımız için işi profesyonelce hallettim.

Yaparken hiç bir şey hissetmedim. Şu an pişmanım ama yaparken pişman değildim" diyor. Olayın neresinden tutarsanız tutun her bölümü son derece korkunç.

Ama asıl korkunç olan tarafı, bu gencin maalesef ki potansiyel bir katil olduğu gerçeği, hem de en psikopatından.

Psikopat kelimesi halk arasında bazen hakaret etmek için ya da birinin öfkeli ve sinirli olduğunu anlatmak için kullanılsa da aslında psikiyatride empati ve vicdan eksikliği ile karakterize olan bir kişilik bozukluğu olarak tanımlanıyor.



YANLIŞLARINI GÖRMEZ

Bir psikopatı tanımlamak için şu özellikler sıralanıyor...

● Varoluş biçimlerinde hiçbir yanlışlık görmez, verdikleri kararlar ya da bu kararların sonuçlarından ötürü sorumluluk duymazlar ve reddederler.

● Benmerkezcidirler, kendi duygusal durumlarına göre akıllarına estiği gibi davranırlar.

● Psikopatlar otoriteden nefret eder ve kendilerini genelde kuralların üstünde görürler.



SUÇLULUK DUYMAZ

● Gençliklerinde sorunlu olup, çoğunlukla başkalarına karşı agresif davranışlar sergilerler. Ayrıca, sıkıntılara ve cezalara tepki vermeyebilirler.

● Genelde ahlak pusulası olmaz.

İlerlemek için ne gerekirse yaparlar ve bu sırada kime zarar verdikleri hiç umurlarında değildir.

● Sığ duygusal tepkiler verir; ölüm, yaralanma ve başkalarında büyük olumsuz tepkilere neden olan olaylara kayıtsız kalabilirler.

● Genellikle suçluluk duygusu ya da pişmanlık hissetmezler, duyarsızlardır.

Kötü davranışlarına kızılmasın diye kişiyi manipüle edebilir, suçluluk duygusu hissediyormuş gibi davranabilirler.



HATALARINI KABUL ETMEZ

● Haksız olduklarını ya da hatalı yargıda bulunduklarını asla kabul etmez, üstlerine gidildiğinde hata yaptıklarını kabullenebilirler ama hatalarının sonuçlarından kaçmak için başkalarını manipüle ederler.

● Kendilerini kurban olarak göstermek için duyguları ya da güvensizliklerini manipüle etmekte ustadırlar.

● Karmaşa ve drama yaratarak ilginçlik yapmak onlar için önemlidir. Önce kışkırtıp tartışma yaratabilir, sonra kurban rolüne bürünebilirler.

● İnsanların hayatını alt üst edip hiçbir şey olmamış gibi olan biteni izleyebilirler.

● Köşeye sıkıştıklarında yapmacık pişmanlık gösterebilir ancak duygularını ifade etmeyi beceremediğinden inandırıcı bir dille özür dilemezler.

Ben psikiyatrist ya da uzman değilim ama bu gencin kısacık ifadesinde en az 5 tane psikopatlık belirtisi gördüm. 17 yaşında olduğu için ismini yazmamışlar.

Yazılsaydı, "Bu ismi kaydedin bir gün mutlaka katil olarak karşınıza çıkacak" diyebilirdim.

En kötüsü de ne biliyor musunuz? Bu tip kişilerin suç işlemesini önleyecek bir yol yok. Maalesef ki ceza almaları için de en az bir kurban verilecek.



Hele bir de ülke yönetiyorsa!

Bir de bu kişilik yapısına sahip bir insanın koskoca bir ülkeyi yönettiğini düşünürseniz durumun vahameti daha net ortaya çıkacaktır.

Yalan, manipülasyon, vicdan ve empati eksikliği, ilerlemek için ne gerekiyorsa yapma ve bu sırada verdikleri zararı umursamama, kendini haklı görme, bir anda suçludan kurban konumuna geçme özellikleri size birini hatırlatıyor mu? Bana, Hamas'ı yok etmek için çoluk çocuk demeden öldüren, "Hastaneyi biz bombalamadık Hamas bombaladı diyerek yalan söyleyen, "Ülkemizin güvenliği için bunu yapmamız şart" açıklamalarıyla kendini kurban gibi gösteren, "Halkımız bunu istiyor" diyen, yaptıklarından dolayı pişmanlık ve vicdan azabı duymayan Binyamin Netanyahu'yu hatırlattı.

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