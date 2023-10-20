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Soykırımı daha nasıl anlatsınlar! BURCU ILGIN

Soykırımı daha nasıl anlatsınlar!

burcu.ilgin@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.10.2023, 00:00
Gazze'de vurulan El Ehli Baptist Hastanesi doktorları cansız bedenler arasına kurdukları kamera ve mikrofonlarla basın toplantısı yaptı. Yüzlerce cesedin arasında kameraların karşısına geçen bu insanlar siyasetçi değil, doktor.
Durumun vehametini daha nasıl göstersinler?
Tüm dünyaya bunun bir soykırım olduğunu haykırdılar. Ama sesleri sadece sivil halkı ayaklandırmaktan başka bir işe yaramadı. Siyasetçiler ise hala kendi haklılıklarını ispatlama peşinde. İsrail'de bile seçilmiş başbakanlarının yargılanmasını isteyen bir ahali var. Amerika'da keza öyle!
Savaşın her türlüsü kötü ama onun bile bir mertliği, bir jargonu, bir yolu yordamı var.

ÇOCUKLAR BİLE İNANMIYOR
Benim 12 yaşındaki kızım, "İsrail başbakanı savaş suçu işliyor anne, niçin kimse bir şey yapmıyor, yapamıyor?" diye sordu... "İnkar ediyorlar çünkü" dedim, "Nasıl dünyanın gözü önünde inkar ediyorlar, koskoca ülkeler bunu kimin yaptığını anlayamıyor mu?" dedi... Hani bazen çocuklaşma deriz ya? Çocuklar bile yemiyor söylenen yalanları... Benimse ona verecek cevabım tükendi. Savaşın ortasındaki çocuklar ölüyor, tüm dünyada savaşı canlı canlı seyreden çocuklar ise bu çirkin görüntülerle zehirleniyor. Öldürdükleri yetmezmiş gibi kalanların da ruhunu şiddet ve yalanlarla kirletiyorlar hırstan gözleri kör olanlar... Hem de uğruna savaştıklarını söyledikleri çocuklar da dahil tüm çocuklar maruz kalıyor bu kötülüğe. Bu yüzden bence söyledikleri en büyük yalan da bunu halkları için yaptıkları!
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