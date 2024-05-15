Saçı süpürge etmeye gerek yok

"Sağlıklı ebeveynlik, kişinin kendi sağlığı ve mutluluğunu garanti altına almasıyla başlar" diyor uzmanlar.

Fakat bizim toplumumuzda bu, hiç de hoş karşılanmayacak bir ebeveyn tutumu. Çünkü ne kadar fedakarlık yaparsan, saçını ne kadar süpürge edersen o kadar iyi bir ebeveynsin onların gözünde.

Yemeyip yedireceksen, giymeyip giydireceksin, gezmeyip gezdireceksin.

BAYRAMDAN BAYRAMA

Sonunda sana kalan ise seni sadece bayramdan bayrama arayan bir evlat olacak. Bunu serzenişte bulunmak için söylemiyorum. Çocuklar bu kadar fedakar ebeveynlerle çok sık görüşmek istemezler çünkü onlar başına kakmasa da anne babasını görünce hep içi sızlar. Bu insanlar benim yüzümden hayatını yaşayamadı diye hayıflanır.

Geçmişi geri getiremeyeceği için de bu olumsuz duygulardan kaçar.

MASKE METAFORU

Oysa çocuğu kadar kendi ihtiyaçlarını da karşılayan, mutlu olan anne babalar genellikle çocuklarıyla birlikte eğlenir, onlarla keyifli vakit geçirir. çünkü onun da anlatacakları vardır. Tüm vaktini işe, işten sonra ise çocukların ihtiyaçlarını gidermeye ayırmamıştır. Sadece anne babalar için değil. Genel kural şu: Mutlu insan mutlu eder. Tıpkı uçaktaki gibi kabin basıncı düştüğünde maskeyi önce kendine, sonra çocuğuna tak! O yüzden boş verin el alemi, uzmanlara kulak verin... İyi anne baba olmak için saçınızı süpürge etmenize gerek yok.